Tết Nguyên đán làm món ăn thơm ngon lại mang đến may mắn như những chiếc đèn lồng thắp sáng năm mới

Trên bàn tiệc năm mới, sự kết hợp giữa hình thức và ý nghĩa là điều làm nên sự hấp dẫn nhất. Món ăn này được làm từ cà tím, nhồi thịt băm và tạo hình như một chiếc đèn lồng, dùng kèm với nước sốt cà chua chua ngọt, mang ý nghĩa "đèn lồng tỏa sáng rực rỡ và may mắn sẽ đến với bạn". Đây là một món ăn làm rất đơn giản nhưng đáng có trên bàn tiệc năm mới.

Cà tím, với màu đỏ tím đặc trưng, tượng trưng cho "sự may mắn và thịnh vượng", trở thành một nguyên liệu may mắn trong các món ăn ngày Tết. Cắt cà tím thành từng đoạn dài và tạo hình thành những chiếc đèn lồng, giống như những chiếc đèn lồng đỏ của năm mới, tượng trưng cho "sự thịnh vượng và đoàn tụ gia đình". Tạo hình tinh tế này cũng là cách thể hiện hoàn hảo không khí lễ hội đón năm mới.

Hương thơm đậm đà của thịt băm chính là linh hồn của món ăn này. Thịt lợn băm được ướp với hành lá, gừng, rượu nấu ăn, nước tương và muối, sau đó trộn đều cho đến khi thịt săn chắc và đậm đà hương vị. Sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt băm và cà tím mềm tạo nên một món ăn tươi ngon mà không bị ngấy, thơm ngon mà không tanh. Sau khi chiên, từng miếng cà tím nhồi thịt hình đèn lồng có lớp vỏ giòn tan và bên trong mềm mại. Phần nhân thịt băm đậm đà càng làm tăng thêm hương vị của cà tím, khiến món ăn càng thêm ngon miệng.

Nước sốt cà chua chua ngọt là điểm nhấn cuối cùng cho món ăn này. Tương cà chua, kết hợp với nước tương quyện trong hương tỏi thơm rồi làm đặc bằng tinh bột bắp, tạo nên hương vị chua ngọt cân bằng hoàn hảo với màu đỏ tươi. Khi rưới lên những miếng cà tím, nó trông giống như lụa đỏ trên chiếc đèn lồng, tạo thêm nét độc đáo và tượng trưng cho "sự ngọt ngào và thuận buồm xuôi gió". Hương thơm của tỏi băm nhỏ cân bằng vị béo ngậy của cà tím và bổ sung thêm nhiều tầng hương vị. Cuối cùng, rắc thêm hành lá thái nhỏ lên trên làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn về mặt thị giác.

Nguyên liệu làm món cà tím nhồi thịt hình đèn lồng sốt cà chua

Nguyên liệu chính: 1 quả cà tím, 200g thịt lợn băm, 1 cây hành lá, 1 gốc hành lá băm nhỏ, một ít hành lá thái nhỏ, một ít tỏi băm nhỏ.

Nguyên liệu gia vị: 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 2g muối, 2g bột nêm gà, 2 muỗng canh bột bắp, 2 muỗng canh tinh bột nước, 1 muỗng canh tương cà chua.

Cách làm món cà tím nhồi thịt hình đèn lồng sốt cà chua

Bước 1: Cà tím cắt bỏ cuống, rửa sạch rồi xẻ dôi theo chiều dọc. Sau đó bạn đặt từng nửa quả úp mặt cắt xuống thớt, thực hiện 3 nhát cắt liên tiếp mà không đứt hoàn toàn, và cuối cùng thực hiện nhát cắt thứ tư để cắt cà tím thành những miếng nhỏ. Ngâm cà tím đã cắt vào chậu nước có pha chút muối hoặc nước cốt chanh để chống quá trình oxy.

Bước 2: Gốc hành lá băm nhỏ bạn cho vào tô đựng thịt băm. Nêm thêm chút muối, rượu nấu ăn, 1 muỗng canh nước tương, một lượng tinh bột ngô thích hợp. Tiếp đó bạn thêm bột nêm gà rồi dùng đũa khuấy theo một chiều cho đến khi hỗn hợp đặc lại.

Bước 3: Lấy từng phần cà tím đã sơ chế ra, nhồi thịt băm vào từng kẽ để tạo thành những "ngăn" hình đèn lồng. Lần lượt làm cho đến khi hết nguyên liệu. Đổ dầu vào chảo và đun nóng đến 70% nhiệt độ tối đa. Tiếp đó cho các lát cà tím đã chuẩn bị vào chảo và chiên cho đến khi chín kỹ.

Bước 4: Xếp các lát cà tím đã chiên lên đĩa. Tiếp theo bạn cần làm nước sốt. Đun nóng một chút dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào đến khi thơm. Thêm 1 thìa canh nước tương rồi đổ hỗn hợp nước tinh bột bắp vào. Sau đó cho tương cà chua vào, khuấy đều đến khi thành hỗn hợp sốt sánh đặc. Sau khi phần sốt hoàn thành, bạn rưới đều lên các lát cà tím. Cuối cùng, rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ lên là hoàn thành.

Thành phẩm món cà tím nhồi thịt hình đèn lồng sốt cà chua

Món cà tím nhồi thịt hình đèn lồng sốt cà chua này không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Hình đèn lồng tượng trưng cho sự thịnh vượng; cà tím tượng trưng cho may mắn; và nước sốt cà chua chua ngọt tượng trưng cho những điều tốt lành. Dọn món ăn này trong dịp năm mới, với đĩa đầy những chiếc đèn lồng đỏ, gợi lên hy vọng về một năm tươi sáng - thịnh vượng, mang đến may mắn và hạnh phúc.

Chúc các bạn thành công và đón năm mới tốt lành, như ý!