Đón năm mới rực rỡ tài lộc với các đĩa trái cây theo chủ đề "Mã đáo thành công" cực đẹp mắt

Năm 2026 là năm Ngựa. Giống như rồng, ngựa là một con giáp được tín ngưỡng dân gian cho là đặc biệt may mắn. Hình ảnh con ngựa được xem là năm may mắn vì ngựa biểu trưng cho tốc độ, sự bền bỉ, năng lượng mạnh mẽ và thành công (như "mã đáo thành công"). Theo phong thủy, đây là thời điểm thúc đẩy sự nghiệp, tài lộc, mang lại sự bứt phá và cơ hội mới, đặc biệt với các năm Hỏa vượng giúp xua tan trì trệ... mỗi từ đều mang ý nghĩa tốt lành và chứa đựng những hy vọng chân thành nhất của chúng ta: thành công tức thì, phước lành ngay lập tức và giàu có ngay lập tức.

Vào những buổi gặp gỡ đón năm mới đặc biệt là chuẩn bị cho bữa tối đêm giao thừa, tại sao chúng ta không cùng nhau làm một "Đĩa trái cây hình ngựa phi nước đại"? Đó là cách để tạo không khí đón năm mới Bính Ngọ 2026 để tận hưởng thời gian quý báu bên gia đình.

Từ những sáng tạo đơn giản với một loại trái cây duy nhất đến những sự kết hợp đầy màu sắc của nhiều loại trái cây khác nhau, độ khó từ dễ đến khó - có lựa chọn cho tất cả mọi người!

1. Quýt với Ngựa may mắn

Quýt là "loại trái cây may mắn" trong dịp Tết Nguyên đán! Ngoài ý nghĩa tốt lành trong tên gọi, màu vàng cam và hình dạng tròn của quả quýt cũng được nhiều người coi là biểu tượng của may mắn. Vì vậy đĩa trái cây này tượng trưng cho sự may mắn. Bạn hãy bóc vỏ quýt sau đó khéo léo tạo hình chú ngựa bằng các múi quýt, vỏ quýt thì tỉa gọt rồi làm bờm - đuôi - móng... Dùng một phần nhỏ của quả mâm xôi hoặc quả dâu tằm chín đen để làm mắt. Vậy là một đĩa trái cây sinh động hình chú ngựa được tạo thành từ những quả quýt đã hoàn thành.

2. Chuối và những chú Ngựa lướt sóng êm đềm

Chuối là loại trái cây phổ biến, thông dụng và cũng có màu vàng tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc. Hơn thế, hình dáng giống bàn tay ngửa lên hứng lấy tinh hoa đất trời, che chở và bao bọc gia đình. Chuối cũng đại diện cho sự sum vầy, đoàn kết, hành Mộc sinh sôi, và mang ý nghĩa phong thủy thu hút tài lộc, bình an, đặc biệt khi chọn nải có số quả lẻ. Do đó một đĩa trái cây với hình ảnh những con ngựa đang phi nước đại tượng trưng cho may mắn và thành công tức thì. Bạn hãy chọn những trái chuối chín, bóc vỏ sau đó tạo hình thành chú ngựa dễ thương. Mẹo hữu ích khi tỉa những trái chuối thành chú ngựa là: Chuối dễ bị oxy hóa và chuyển sang màu đen sau khi cắt. Ngâm chúng trong nước sôi để nguội với vài giọt nước cốt chanh trước khi cắt sẽ giúp giữ được độ tươi ngon và vẻ ngoài của chúng.

3. Táo và chú Ngựa hiền hòa

Những quả táo được sắp xếp giống như một con ngựa đang phi nước đại không chỉ thể hiện hoàn hảo tinh thần đón năm mới Bính Ngọ mà còn tượng trưng cho một cuộc sống thịnh vượng và sung túc. Cắn một miếng như thể nuốt trọn tất cả những điều may mắn của "hòa bình, thịnh vượng và thành công tức thì".

4. Nhãn và Ngựa may mắn

Quả nhãn vốn được coi là biểu tượng may mắn, thịnh vượng và viên mãn trong văn hóa Á Đông nhờ hình dáng tròn đầy, chùm quả sai trĩu (tượng trưng cho sum vầy, đông con nhiều cháu) và tên gọi "long nhãn" (mắt rồng) mang ý nghĩa cao quý. Nhãn thường xuất hiện trong ngày Tết để cầu tài lộc, sự ngọt ngào, ấm cúng và may mắn cho gia đình. Khi nhãn được sắp xếp thành hình con ngựa đang phi nước đại, nó hoàn toàn thể hiện mong ước tốt lành "tài lộc và danh vọng đến ngay lập tức" trong năm Ngựa. Mỗi miếng cắn một, bạn có thể mang lại tài lộc và sự viên mãn vào túi mình.

5. Thanh long và Ngựa đỏ rực lửa

Thanh long là loại trái cây được coi là biểu tượng may mắn, thịnh vượng và tài lộc trong phong thủy Á Đông nhờ vỏ màu đỏ hồng rực rỡ và tên gọi mang ý nghĩa "rồng xanh". Quả thanh long thường được bày trên bàn thờ dịp Tết để cầu sự trọn vẹn, viên mãn, phát tài phát lộc. Bạn cắt tỉa những quả thanh long rồi xếp thành hình con ngựa đang phi nước đại, màu sắc bắt mắt của thanh long ruột đỏ cũng là một biểu tượng tuyệt vời. Nó tượng trưng cho một năm Ngựa thịnh vượng và thành công.

6. Xoài và Ngựa vàng tài lộc

Xoài được coi là biểu tượng may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng, đặc biệt trong văn hóa Tết miền Nam nhờ tên gọi đồng âm với "xài" (tiêu xài) mang ý nghĩa đủ đầy, tiền tài dư dả. Màu vàng của quả xoài (nhất là xoài cát Hòa Lộc) tượng trưng cho vàng bạc, trong khi cây xoài tán rộng giúp che mát, hút lộc và cân bằng năng lượng phong thủy tốt cho gia đạo. Trái xoài với màu vàng óng, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Việc bày xoài trên bàn ăn được xem là điềm lành báo hiệu tài lộc, thành công và may mắn. Cắt các má xoài rồi rạch các đường thẳng dọc từ trên xuống dưới, rồi cắt ngang từ trái sang phải để tạo các ô vuông đều nhau. Bạn khéo léo tạo hình thân ngựa rồi tiếp theo cắt các miếng xoài thành khối vuông để tạo hình các bộ phận tiếp theo: đầu, chân, bờm và đuôi ngựa.

7. Quả lựu và Ngựa may mắn

Những hạt lựu căng mọng và trong suốt, tượng trưng cho sự đoàn tụ gia đình, nhiều con cái, phước lành và một gia đình thịnh vượng. Mẫu thiết kế này rất đơn giản và dễ làm.

8. Cà chua và Ngựa may mắn

Cà chua, với màu đỏ tươi, tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và mọi việc suôn sẻ. Khỏe mạnh và tươi mát, chúc năm Ngựa mang đến cho bạn nhiều thành công rực rỡ. Bạn có thể tỉa những trái cà chua thành hình chú ngựa rồi đặt trên đĩa trang trí cùng các món ăn đón năm mới. Hoặc hãy dùng cà chua như một loại trái cây tráng miệng sinh động và may mắn để đãi khách.

9. Hạt dẻ cười và Ngựa vui vẻ

Hạt dẻ cười tượng trưng cho tiếng cười và may mắn bất tận. Chúng trông thật đáng yêu ngay cả khi được sắp xếp đơn giản. Chúc cả gia đình bạn hạnh phúc và vui vẻ trong năm Ngựa.

10. Quả Kiwi và Ngựa may mắn

Quả kiwi rất giàu chất dinh dưỡng và tượng trưng cho sức khỏe, trường thọ và nhiều phước lành. Thịt quả mềm, thơm và màu sắc ấm áp, hấp dẫn khiến nó nổi bật ngay cả khi được bày trí đơn giản. Chúc bạn sức khỏe dồi dào và mọi điều tốt lành trong năm Ngựa.

11. Dâu tây và chú Ngựa của niềm vui và sự tươi mới

Dâu tây thường được coi là biểu tượng của may mắn, tài lộc, và tình yêu vĩnh cửu nhờ màu đỏ rực rỡ và hình dáng trái tim đặc trưng. Trong văn hóa, dâu tây đại diện cho sự thịnh vượng, mang năng lượng tích cực, niềm vui và sự tươi mới, đặc biệt được ưa chuộng để trang trí hoặc làm quà tặng trong các dịp lễ Tết, ngày Valentine. Một đĩa dâu tây được khéo léo tỉa thành hình chú ngựa màu đỏ tươi và trông rất đáng yêu, tượng trưng cho sự ngọt ngào và thịnh vượng. Chúng có hương thơm nồng nàn và vô cùng đẹp mắt, khiến chúng đặc biệt được trẻ em yêu thích.

12. Dưa chuột và chú Ngựa xanh phi thường

Dưa chuột, với màu xanh tươi tắn và vị thanh mát, vừa tốt cho sức khỏe lại giúp giảm độ ngấy, tượng trưng cho sức sống và sự trường tồn. Xếp dưa chuột thành hình một chú ngựa đang phi nước đại là một cách trang trí đơn giản và dễ thực hiện, chúc năm Ngựa một hành trình đầy hứng khởi, tiến về phía trước và suôn sẻ.

Bạn thích loại "Đĩa trái cây hình ngựa" nào nhất, hãy cùng gọt tĩa để đãi khách và gia đình nhé!