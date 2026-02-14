Giữa nhịp sống hối hả của những ngày giáp Tết, bữa cơm Tất niên chiều 30 (năm nay là chiều 29 Tết) luôn mang một ý nghĩa thiêng liêng và xúc động đến lạ kỳ. Đó không chỉ đơn thuần là mâm cỗ dâng lên Thần linh, Gia tiên để tạ ơn sự chở che trong suốt 365 ngày qua, mà còn là sợi dây vô hình gắn kết tình thân, là khoảnh khắc hiếm hoi cả gia đình được thực sự quây quần, buông bỏ mọi muộn phiền.

Nhiều chị em cứ mãi trăn trở, áp lực chuyện phải sắm sửa làm sao để bày biện một mâm cúng thật hoành tráng, đắt tiền mà đôi khi quên mất rằng, sự chân thật, mộc mạc và lòng thành kính mới là "gia vị" quan trọng nhất để rước tài lộc, bình an vào nhà. Năm nay, dẫu kinh tế có biến động ra sao, mâm cúng mặn hay chay đều được, miễn là vẹn tròn tâm ý thì nhà cửa ắt sẽ ấm êm, vận khí tự nhiên khởi sắc.

Ý nghĩa thiêng liêng đằng sau mâm cơm chiều cuối năm

Tất niên, hiểu một cách đơn giản nhất chính là mốc thời gian đánh dấu việc kết thúc một năm cũ để sẵn sàng bước sang năm mới. Mâm cúng chiều 29 Tết mang ý nghĩa như một lời mời trân trọng, mời ông bà tổ tiên về ngự lại nơi bàn thờ gia đình, cùng con cháu đón cái Tết đoàn viên ấm áp. Đây cũng là khoảnh khắc rũ bỏ những xui rủi, những giọt nước mắt hay những lần vấp ngã của năm cũ, để dọn mình đón nhận những luồng sinh khí mới mẻ, trong trẻo hơn.

Chính vì mang đậm tính chất chiêm nghiệm và hướng về cội nguồn như vậy, mâm cúng không nên trở thành gánh nặng oằn vai cho những người phụ nữ trong gia đình. Đừng để tiếng thở dài mệt mỏi trong gian bếp làm lấn át đi tiếng cười rôm rả ngoài phòng khách. Tùy vào điều kiện kinh tế và phong tục riêng của từng nhà, từng vùng miền mà chúng ta có thể linh hoạt chuẩn bị mâm cỗ mặn hoặc mâm cỗ chay, cốt sao cho tươm tất, sạch sẽ và thể hiện được lòng tri ân sâu sắc là đủ đầy viên mãn.

Ảnh: Ngô Thùy Linh

Gợi ý mâm cúng mặn: Giữ trọn nếp nhà, đậm đà vị Tết truyền thống

Nếu gia đình bạn vẫn giữ nếp cúng mặn theo truyền thống từ bao đời nay, thì mâm cỗ Tất niên thường sẽ bao gồm những món ăn đặc trưng mang đậm hương vị Tết Việt. Điểm nhấn trung tâm thường là một con gà trống luộc khéo léo, ngậm bông hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho sự may mắn, rực rỡ và những khởi đầu tốt đẹp.

Bên cạnh đó không thể thiếu đĩa xôi gấc đỏ au hoặc xôi đỗ xanh vò tơi xốp, tượng trưng cho sự no ấm, sinh sôi nảy nở. Kế đến là chiếc bánh chưng xanh vuông vức hay đòn bánh tét dẻo thơm, kết tinh của đất trời và mồ hôi công sức người lao động.

Ảnh: Ngô Thùy Linh

Để mâm cỗ thêm phần hài hòa, chị em thường chuẩn bị thêm một khoanh giò lụa thái mỏng hoặc chả quế thơm lừng, một đĩa nem rán giòn rụm với nhân thịt băm mộc nhĩ nấm hương, và một bát canh măng nấu móng giò hoặc canh bóng thả thanh tao.

Tùy theo vùng miền miền Trung hay miền Nam mà mâm cúng có thể điểm xuyết thêm đĩa thịt heo luộc tôm chua, bát thịt kho hột vịt nước dừa sóng sánh hay đĩa củ kiệu tôm khô, rau xào thập cẩm, các loại cuốn rau,... Không cần chế biến mười mấy món cầu kỳ tráng lệ, chỉ cần 4 đến 6 món cơ bản này được nấu nướng bằng sự tận tâm, dọn lên bát đĩa sạch đẹp, bày biện ngay ngắn trên bàn thờ là đã đủ để chạm đến sự linh thiêng của đất trời lúc giao thừa.

Gợi ý mâm cúng chay: Thanh tịnh cõi lòng, gieo duyên an lành cho năm mới

Trong những năm gần đây, xu hướng dâng mâm cúng chay ngày Tất niên đang được rất nhiều gia đình Việt ưa chuộng, bởi nó không chỉ nhẹ nhàng, dễ chuẩn bị mà còn mang ý nghĩa gieo mầm thiện lành, bớt đi nghiệp sát sinh trong ngày cuối năm, giúp gia đạo thêm phần bình an, thanh tịnh.

Một mâm cúng chay mộc mạc mà vẫn vô cùng đẹp mắt có thể bắt đầu với đĩa xôi nếp cẩm hoặc xôi lá dứa màu sắc tự nhiên, đi kèm với bát chè trôi nước mang ngụ ý mọi việc trong năm mới đều trôi chảy, tròn đầy. Chị em có thể làm thêm một đĩa nem chay giòn rụm từ rau củ quả, đậu phụ và nấm, ăn vừa thanh mát lại không hề ngán mỡ.

Ảnh: Vũ Thu Hương

Bát canh nấm thập cẩm nấu cùng hạt sen tươi sẽ mang lại vị ngọt thanh tự nhiên, giúp làm ấm lòng người thưởng thức. Điểm xuyết thêm đĩa rau củ quả luộc chấm kèm kho quẹt chay đậm đà, hay đĩa giò lụa chay thái khoanh gọn gàng là mâm cỗ đã vô cùng tươm tất.

Điều tuyệt vời nhất của mâm cúng chay là sự nhẹ nhõm lan tỏa từ trong gian bếp ra tận ngoài tâm hồn, giúp người đứng bếp không phải tất bật với dao thớt máu me, để tâm trí được thảnh thơi thực sự trong chiều cuối năm, sẵn sàng dung nạp những năng lượng tươi mới, rạng rỡ nhất.

Ảnh: Vũ Thu Hương





Đừng quên "món chính" mang tên Lòng Thành và Sự Đoàn Tụ

Dù bạn chọn bày biện mâm cỗ mặn đủ đầy hương vị quê hương hay mâm cỗ chay thanh khiết nhẹ nhàng, thì hãy luôn nhớ rằng, yếu tố phong thủy mạnh mẽ nhất, gốc rễ của mọi sự may mắn chính là lòng thành kính của gia chủ và sự hòa thuận của các thành viên trong gia đình.

Cỗ bàn có linh đình đến mấy mà anh em xích mích, vợ chồng nặng lời với nhau trong ngày cuối năm thì mâm cúng ấy cũng mất đi ý nghĩa trọn vẹn. Hãy biến buổi chiều 29 Tết thành khoảng thời gian để thấu hiểu và chữa lành, cùng nhau vào bếp lặt mớ rau, gói cái nem, cùng nhau chắp tay trước ban thờ tổ tiên với tâm niệm biết ơn và hy vọng.

Khi khói nhang bay lên giữa không gian ấm cúng, nụ cười an yên nở trên môi mỗi người, đó chính là lúc lộc lá, bình an và hạnh phúc đã thực sự gõ cửa ngôi nhà bạn, đón chào một năm mới rực rỡ và vững chãi từ ngay bên trong tâm hồn.