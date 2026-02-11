Món ăn này ngon, dễ làm và hoàn hảo cho bữa cơm ngày Tết, chắc chắn mọi người sẽ yêu thích

Hãy chuẩn bị vài món trộn cho bữa cơm ngày Tết Nguyên đán! Chúng rất dễ làm mà hương vị lại tuyệt vời, hoàn hảo để chống ngán ngấy của thức ăn, giải rượu và kích thích vị giác. Đây cũng là những món ăn không thể thiếu trên bàn tiệc đón năm mới. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ một công thức món trộn ngon miệng, dễ làm và có vị ngọt nhẹ, cực đưa vị.

Món ăn này chỉ có 3 nguyên liệu chính: Thanh cua, ớt chuông xanh và nấm bào ngư (nấm sò). Nấm bào ngư có kết cấu giòn, mềm, thơm và giàu chất dinh dưỡng. Kết hợp với thanh cua ngọt và mềm, cùng với ớt chuông xanh tạo màu sắc và hương vị, món ăn này sử dụng những gia vị đơn giản nhất để tạo nên hương vị thơm ngon tuyệt vời. Toàn bộ món ăn nhẹ nhàng và thanh mát, chắc chắn sẽ kích thích vị giác của bạn. Đây cũng là một lựa chọn tốt để giúp bạn giảm bớt cảm giác ngán ngấy và khó chịu trong những bữa tiệc đầy thịt ngày Tết Nguyên đán.

Không để mất thêm thời gian nữa, chúng tôi tôi xin chia sẻ công thức món ớt chuông xanh xào nấm sò vua và thanh cua này. Món ăn này ngon, dễ làm và là cứu tinh khi bạn không có cảm giác thèm ăn. Nó rất phù hợp cho bàn tiệc Tết Nguyên đán và chắc chắn sẽ được mọi người yêu thích. Ngay dưới đây là công thức chi tiết, bạn tham khảo nhé!

Nguyên liệu làm món nấm đùi gà trộn thanh cua và ớt chuông

1 quả ớt chuông xanh (hoặc ớt palermo xanh), một ít nấm đùi gà (nấm sò vua), 3 thanh cua, một ít nước tương, một ít tỏi băm, một ít giấm gạo trắng, 1 muỗng canh dầu mè, lượng gia vị vừa phải.

Cách làm món nấm đùi gà trộn thanh cua và ớt chuông

Bước 1: Để làm món ăn này, bạn hãy chọn những thanh cua to một chút. Sau khi rã đông, thả chúng vào nồi nước sôi rồi chần trong khoảng 1 phút. Tiếp theo, vớt thanh cua ra, để nguội một chút rồi nhẹ nhàng bóp bằng tay để chúng tách thành từng miếng dạng sợi. Sau khi sơ chế xong thanh cua thì cho vào đĩa, để dùng sau.

Bước 2: Tiếp theo, sẽ đến thao tác sơ chế nấm đùi gà. Rất đơn giản, hãy rửa sạch rồi cắt chúng thành các lát dày, sau đó thái thành dạng sợi. Sau đó, đun sôi nước trong nồi, cho nấm đùi gà đã cắt sợi vào chần trong 5 phút. Sau khi chần, rửa lại bằng nước sôi để nguội, rồi vắt bớt nước thừa và để sang một bên.

Bước 3: Kế tiếp bạn rửa sạch ớt chuông xanh, loại bỏ cuống và hạt. Sau đó thái ớt chuông xanh thành dạng sợi và cho vào bát. Thêm lượng tỏi băm vừa phải vào (khoảng 4-5 tép). Lúc này bạn có thể đun nóng một chút dầu mè rồi rưới đều lên tỏi và ớt chuông để kích thích mùi thơm. Tiếp theo cho nước tương, giấm gạo trắng, chút gia vị rồi trộn đều.

Bước 4: Sau đó bạn cho thanh cua và nấm đùi gà đã chần vào thố trộn. Tiếp đó lắc đều để chúng không dính vào nhau. Đổ ớt chuông xanh cùng nước sốt trộn vào thố, đeo găng tay thực phẩm vào rồi trộn đều các nguyên liệu. Cuối cùng bạn lấy món ăn ra đĩa, nếu thích có thể thêm chút rau mùi thái nhỏ và một ít vừng trắng rang lên trên rồi thưởng thức.

Thành phẩm món nấm đùi gà trộn thanh cua và ớt chuông

Đây là một món trộn được chế biến rất đơn giản với các nguyên liệu thông dụng mà ai cũng có thể làm được. Món ăn có vị ngọt của thanh cua, độ giòn của nấm đùi gà và hương thơm tươi mát từ ớt chuông xanh. Toàn bộ món ăn rất thanh mát và ngon miệng. Hãy làm món này trong dịp Tết Nguyên đán để thêm một món ăn ngon vào những bữa cơm đoàn viên của gia đình bạn. Rất đáng để thử.

Mẹo cho bạn: Hãy chọn loại thanh cua chất lượng cao với hàm lượng cá cao hơn để tạo thêm hương vị ngọt mặn độc đáo cho món ăn này. Món ăn này nên sử dụng càng ít gia vị có màu sẫm càng tốt, chẳng hạn như nước tương đen và giấm balsamic. Chúng ta chỉ dùng một lượng nhỏ nước tương ở đây đủ để tạo màu vàng nhạt khi ngấm vào nấm. Nấm đùi gà có thể được thái lát bằng dao hoặc xé thành sợi bằng tay. Nhớ chần kỹ trước khi làm món ăn. Ớt chuông xanh cũng có thể được chần sơ rồi trộn, hoặc bạn có thể trộn chúng với dầu nóng trước để làm nổi bật hương thơm.

Chúc các bạn thành công, ngon miệng và đón năm mới tốt lành!