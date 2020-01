Tết Canh Tý 2020: Quất tăng giá, đào giảm mạnh, hoa nhập khẩu hút khách

Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, quất và đào đã được bày bán khá nhiều. Tuy nhiên so với năm ngoái, thị trường quất đa dạng hơn và có giá cao hơn. Khách mua quất, đào cũng khá nhộn nhịp ở các nhà vườn đến phố, chợ, người bán hàng rong...



Thị trường quất đa dạng

Nếu dạo quanh các con phố, nhà vườn, mọi người có thể nhận thấy thị trường quất khá đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Có nhiều gia đình yêu thích ngắm nhìn một cây quất thật đẹp trên bàn trà, khung cửa sổ nên có thể chọn mua những cây quất cảnh mini. Có nhiều gia đình thích đặt quất ở hiên nhà hay lối vào nên thường chọn quất hình nón, dáng cao để dễ dàng trang trí thêm...

Tiêu biểu hơn, năm 2020, các nhà vườn còn tung ra một số loại quất siêu lạ. Ví dụ như loại quất có lá sọc xanh sọc vàng được xem là quất thỏi vàng tài lộc. Ngoài ra còn có quất phát tài, quất hồ lô, quất thăng tiến...

Quất được tìm mua nhiều nên tăng giá mạnh.

Mỗi loại đều có những vị khách yêu thích và chọn mua. Với quất thế trồng trong các bình gốm vẫn hút được một lượng khách khá đông đảo. Loại quất này có giá bình ổn từ 800 nghìn đồng đến khoảng 5 triệu đồng tùy kích thước, dáng thế...

Nhiều khách hàng ưa chuộng quất thế.

Thị trường đào giảm mạnh

Nếu quất năm nay được ưa chuộng thì đào cũng được bán khá nhiều. Tuy nhiên, về kiểu dáng và chủng loại thì không có gì khác so với mọi năm. Năm nay mùa đông nắng nóng kéo dài nên đào nở nhiều. Vì thế, dù trồng nhiều, bán nhiều nhưng đào không thực sự đẹp, khó chọn được những cành ưng ý. Đó cũng là một trong những lý do khiến đào bị sụt giảm giá mạnh so với mọi năm.

Đào nhìn chung đều giảm mạnh so với năm ngoái.

Những loại đào được ưa chuộng vẫn được bày bắn như đào phai, bích đào... Giá của những cành đào này dao động từ 80 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng. Với đào bonsai hoặc đào rừng thường có giá cao hơn nhưng cũng khá kén người chọn mua so với thị trường quất.

Khách thường tìm thuê hoặc mua các gốc đào lâu năm.

Các gốc đào lâu năm từ 2 - 5 năm có giá dao động từ 1 - 3 triệu đồng. Những gốc lâu năm hơn thường có giá từ 5 - 15 triệu đồng. Các nhà vườn năm nay phải tìm cách hãm hoa để hoa nở chậm. Những nhà vườn nào hãm hoa thành công sẽ có giá ổn hơn, bán chạy hơn so với thị trường đào nói chung.

Đa dạng các loại hoa nhập

Dịp lễ Tết truyền thống nhưng hiện nay, người dân yêu thích những vẻ đẹp mới trong ngôi nhà của mình. Đó cũng là lý do thị trường hoa nhập khẩu nhận được khá nhiều lợi thế. Những loại hoa được tìm mua chưng Tết vì vừa có vẻ đẹp độc đáo, hoa nở bền nên giá có cao hơn ngày thường một chút vẫn nhận được sự ủng hộ của người mua.

Hoa mai Mỹ.

Hoa tuyết mai.

Một số loại hoa được tìm mua nhiều như tuyết mai (giá dao động từ 180 nghìn - 230 nghìn đồng/ bó); hoa đỗ quyên (150 nghìn - 250 nghìn đồng/ bó); hoa thanh liễu (160 nghìn - 220 nghìn đồng/ bó), hoa mai Mỹ (250 nghìn - 350 nghìn đồng/ bó)...

Tổng hợp