"Tết ăn cho vui thôi, ra Giêng tính sau" - câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến không ít chị em giật mình khi bước lên cân sau kỳ nghỉ dài. Những bữa cơm sum vầy ngập tràn bánh chưng, thịt kho, mứt ngọt, rượu bia… đôi khi khiến cơ thể chưa kịp thích nghi đã phải "gánh" lượng calo lớn hơn ngày thường.

Chị Minh Anh (35 tuổi, Hà Nội) kể rằng năm nào cũng vậy, chỉ sau 7-10 ngày Tết, cô lại rơi vào trạng thái đầy bụng, mệt mỏi, cân nặng tăng 2-3kg. "Tôi từng thử nhịn ăn hoặc tập luyện cường độ cao để giảm cân nhanh nhưng càng làm càng đuối sức", chị chia sẻ.

Năm ngoái, trong lúc than phiền với một người bạn làm trong lĩnh vực dinh dưỡng, chị được gợi ý thử dùng gừng theo một số cách đơn giản để hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể "lấy lại nhịp" sau Tết. Điều bất ngờ là chỉ sau vài tuần, tình trạng đầy hơi giảm rõ rệt, cơ thể nhẹ nhàng hơn dù không áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe.

Không chỉ là gia vị nấu ăn, gừng còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, gừng từ lâu đã được xem là loại thực phẩm có lợi cho hệ tiêu hóa. Trong gừng chứa gingerol và shogaol - những hoạt chất có khả năng kích thích tiết enzyme tiêu hóa, giúp thức ăn được xử lý nhanh hơn và hạn chế cảm giác đầy bụng sau bữa ăn nhiều dầu mỡ.

BS dinh dưỡng cho biết việc sử dụng gừng đúng cách có thể giúp cơ thể giảm tình trạng chướng bụng, buồn nôn nhẹ và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Đây cũng là lý do nhiều người có thói quen uống nước gừng ấm sau bữa ăn hoặc vào buổi sáng.

Một ly nước gừng pha cùng mật ong và vài lát chanh không chỉ giúp làm dịu dạ dày mà còn bổ sung thêm chất chống oxy hóa và vitamin C - những yếu tố góp phần tăng cường miễn dịch trong giai đoạn giao mùa sau Tết.

Những cách dùng gừng đơn giản nhưng có thể giảm mỡ, mọi người nên học dần từ trước Tết

Sau kỳ nghỉ lễ, nhiều người lựa chọn quay lại lối sống khoa học bằng những thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt. Trong đó, việc sử dụng gừng theo những cách đơn giản đang được nhiều chị em truyền tai nhau.

Không ít người duy trì thói quen uống nước gừng loãng vào buổi sáng để kích thích tiêu hóa, tạo cảm giác ấm bụng và hạn chế cảm giác thèm ăn vặt. Một số khác lại kết hợp gừng với trà thảo mộc hoặc vỏ cam để tăng hương vị và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng tốt hơn.

Trong y học cổ truyền, gừng còn được sử dụng để ngâm chân với nước ấm. Phương pháp này được cho là giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ lưu thông máu và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Khi giấc ngủ được đảm bảo, cơ thể sẽ dễ dàng kiểm soát cân nặng và quá trình chuyển hóa hiệu quả hơn.

Ngoài ra, một số kinh nghiệm dân gian còn áp dụng việc rang gừng rồi chườm vùng bụng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng phương pháp này chủ yếu giúp thư giãn cơ bụng và giảm cảm giác khó chịu, chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng về khả năng giảm mỡ trực tiếp.

Gừng còn giúp cơ thể tăng sức đề kháng sau kỳ nghỉ dài

Không chỉ liên quan đến cân nặng, giai đoạn sau Tết cũng là thời điểm nhiều người dễ mắc bệnh do thời tiết thay đổi và sinh hoạt đảo lộn. Các nghiên cứu cho thấy gừng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, có thể hỗ trợ cơ thể chống lại một số tác nhân gây bệnh thông thường.

Việc duy trì thói quen uống trà gừng hoặc bổ sung gừng trong bữa ăn có thể giúp giữ ấm cơ thể, giảm nguy cơ cảm lạnh và hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp. Đây cũng là lý do gừng thường xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian khi thời tiết chuyển mùa.

Lưu ý: Gừng chỉ hỗ trợ, không thể thay thế lối sống lành mạnh

Dù mang lại nhiều lợi ích, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên sử dụng gừng quá nhiều vì có thể gây nóng trong hoặc kích ứng dạ dày. Những người mắc bệnh dạ dày, phụ nữ mang thai hoặc người đang dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Quan trọng hơn, gừng không phải "thần dược" giúp giảm cân nhanh chóng. Việc kiểm soát cân nặng sau Tết vẫn phụ thuộc vào chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và duy trì vận động đều đặn.

Sau những ngày sum vầy, việc quay trở lại nhịp sống khoa học đôi khi không cần bắt đầu bằng những thay đổi quá lớn. Chỉ cần duy trì những thói quen nhỏ như bổ sung gừng hợp lý trong bữa ăn, nhiều người đã giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn, khỏe mạnh hơn và sẵn sàng cho một năm mới tràn đầy năng lượng.