Trà, là một thức uống truyền thống, được mọi người trên toàn thế giới yêu thích. Cho dù ở Trung Quốc hay các nơi khác trên thế giới, trà đều có lịch sử hàng nghìn năm. Nó không chỉ là một biểu tượng văn hóa mà còn được tôn sùng rộng rãi vì hàm lượng dinh dưỡng phong phú và lợi ích sức khỏe.

Nhiều người không thể thiếu trà mỗi ngày, đặc biệt là vào những ngày trong tuần bận rộn. Uống một tách trà đậm đặc dường như mang lại năng lượng và sức sống cho cả ngày. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trà có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu tiêu thụ không đúng cách, đặc biệt là tổn thương gan.

Trên thực tế, uống quá nhiều trà hoặc uống trà không đạt tiêu chuẩn có thể gây tổn thương gan và thậm chí làm trầm trọng thêm các tổn thương gan hiện có. Bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, đặc biệt là những người đã có vấn đề về gan nên đặc biệt chú ý đến loại và phương pháp uống trà.

Hành vi gây hại gan phổ biến nhất là uống trà đặc

Trà đậm đặc chứa nhiều polyphenol và caffeine trong trà, có tác dụng kích thích gan nhất định. Mặc dù polyphenol trong trà có tác dụng chống oxy hóa, nhưng nếu tiêu thụ quá mức, đặc biệt là trong trà đậm.

Lượng polyphenol trong trà sẽ trở nên rất cao, điều này có thể làm tăng gánh nặng cho gan, và trong một số trường hợp, thậm chí có thể gây tổn thương tế bào gan. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, trà đậm đặc có hàm lượng caffeine cao hơn, có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, nhưng được tiêu thụ quá mức trong một thời gian dài.

Rất dễ có tác dụng độc hại đối với gan. Uống trà đậm đặc trong thời gian dài sẽ dẫn đến giảm chức năng giải độc của gan, về lâu dài, nguy cơ tổn thương gan cũng sẽ tăng lên rất nhiều.

Uống trà nấm mốc cũng là một hành vi xấu cho gan

Nhiều loại trà, đặc biệt là trà bảo quản không đúng cách hoặc hết hạn sử dụng, dễ bị ẩm và mốc. Độc tố trong trà bị mốc, chẳng hạn như aflatoxin, ochratoxin... là chất gây ung thư mạnh.

Aflatoxin đặc biệt độc hại đối với gan, và việc uống trà trong thời gian dài có chứa các độc tố nấm mốc này có thể gây tổn thương các tế bào của gan và tăng nguy cơ ung thư gan.

Ngay cả một số loại trà có thời hạn sử dụng lâu cũng dễ bị nấm mốc nếu không được bảo quản đúng cách. Vì vậy, khi mua trà, bạn phải chú ý đến điều kiện đóng gói và bảo quản của trà, không nên mua lá trà có bao bì bên ngoài bị vỡ hoặc trông đã ẩm mốc.

Loại trà thứ ba có hại cho gan là trà "không rõ nguồn gốc" hoặc bị ô nhiễm nặng

Loại trà này thường có chất lượng không đồng đều, có thể sử dụng quá nhiều chất độc hại như thuốc trừ sâu hóa học và thuốc trừ sâu trong quá trình trồng và chế biến chè.

Đặc biệt, những lá trà chưa được kiểm tra nghiêm ngặt có thể chứa quá nhiều chất kim loại nặng, chẳng hạn như chì, asen... rất độc đối với gan, và ăn quá nhiều có thể dẫn đến ngộ độc gan mãn tính, có thể dẫn đến suy gan theo thời gian. Dư lượng thuốc trừ sâu và ô nhiễm kim loại nặng trong trà thường không dễ phát hiện trong ngắn hạn, nhưng tác hại đối với sức khỏe con người là không nhỏ. Vì vậy, việc chọn loại trà đảm bảo chất lượng và mua qua các kênh chính thức là rất quan trọng, đồng thời cố gắng tránh mua phải loại trà quá không rõ nguồn gốc.

Thói quen uống trà thứ tư không có lợi cho sức khỏe gan là uống nhiều trà khi bụng đói

Nhiều người thường uống một tách trà khi bụng đói sau khi thức dậy vào buổi sáng, cho rằng trà giúp làm tươi mát và sảng khoái buổi sáng. Nhưng thực hành này thực sự có hại cho cơ thể, đặc biệt là gan.

Uống trà khi bụng đói, caffeine, polyphenol trà và các thành phần khác trong trà sẽ kích thích quá mức niêm mạc dạ dày, dẫn đến tăng tiết axit dạ dày, từ đó có thể gây khó chịu cho dạ dày và thậm chí loét.

Đồng thời, uống một lượng lớn trà khi bụng đói cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho gan, vì ở trạng thái nhịn ăn, khả năng giải độc và trao đổi chất của gan ở mức thấp. Tiêu thụ quá nhiều polyphenol và caffeine trong trà có thể gây ra phản ứng độc hại trong gan sau khi đi vào máu.

Đặc biệt đối với những người đã có vấn đề về gan, uống trà khi bụng đói có thể làm trầm trọng thêm tổn thương gan, vì vậy điều quan trọng là phải phát triển thói quen uống trà tốt.

Đây cũng là một hành vi rất nguy hiểm đối với những người bị suy giảm chức năng gan uống trà bừa bãi. Đối với những bệnh nhân đã mắc bệnh gan, đặc biệt là những người bị viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan... khả năng giải độc và trao đổi chất của gan đã bị tổn thương ở các mức độ khác nhau.

Nếu những bệnh nhân này uống trà bừa bãi, đặc biệt là những loại trà mạnh hoặc có hại, nó có thể làm tăng gánh nặng cho gan và thậm chí gây ra các vấn đề nghiêm trọng như suy gan. Ngay cả những loại trà tưởng chừng tốt cho gan, chẳng hạn như trà xanh, trà đen,... Đối với những bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan, tốt nhất nên chọn một số lá trà dịu nhẹ, không chứa chất độc hại, tránh những loại trà quá kích ứng hoặc gây ô nhiễm.

Mặc dù trà là thức uống tốt cho sức khỏe, nhưng nó cũng có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe gan nếu bạn không chú ý đến cách uống và lựa chọn đồ uống. Đặc biệt là đối với những người đã có vấn đề về gan, hoặc những người đã uống trà không đúng cách trong một thời gian dài.

Nguy cơ tổn thương gan tăng lên đáng kể. Vì vậy, khi uống trà hàng ngày, cần tránh trà đặc, trà nấm mốc, trà không rõ nguồn gốc, uống nhiều trà khi bụng đói, uống trà bình thường của người suy giảm chức năng gan.

Mọi người nên chọn loại trà phù hợp với thể trạng bản thân, phát triển thói quen uống trà tốt, đảm bảo sức khỏe gan.