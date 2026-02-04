Phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý thường gặp ở nam giới lớn tuổi, tuy nhiên trường hợp bệnh nhân N.V.Đ 94 tuổi, trú tại Phú Thọ, lại là ca bệnh hiếm gặp do tuổi rất cao và khối u có kích thước lớn bất thường. Người bệnh đã sống chung với bệnh trong nhiều năm trước khi được phẫu thuật nội soi bóc tách khối u tiền liệt tuyến bằng laser tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo gia đình cho biết, ông Đ đã bị phì đại tuyến tiền liệt trong nhiều năm. Do khối u phát triển âm thầm, không có biểu hiện bất thường rõ rệt và tuổi đã cao nên người bệnh trì hoãn việc phẫu thuật. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, tình trạng bệnh ngày càng trở nên trầm trọng, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đái khó, tiểu nhiều lần về đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Thời gian gần đây, tình trạng rối loạn tiểu tiện của bệnh nhân tăng lên rõ rệt, kèm theo đau nhức cột sống thắt lưng, đau lan sang hai bên hông, vận động hạn chế. Người bệnh thường xuyên đau tức vùng hạ vị, tiểu dắt, tiểu khó. Gia đình đã đưa bệnh nhân vào bệnh viện tuyến dưới để đặt sonde bàng quang trong 10 ngày nhưng tình trạng không thuyên giảm, nhiễm khuẩn tiết niệu ngày càng nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Đây là trường hợp đặc biệt do bệnh nhân tuổi rất cao và khối u phì đại tuyến tiền liệt có kích thước lớn.

Tại Khoa Ngoại tổng hợp - Tiết niệu và Nam học, Bác sĩ Trần Thượng Việt, Trưởng khoa cho biết, đây là trường hợp đặc biệt do bệnh nhân tuổi rất cao và khối u phì đại tuyến tiền liệt có kích thước lớn. Kết quả siêu âm cho thấy tuyến tiền liệt của bệnh nhân ước tính khoảng 133 gram, gấp hơn 4,5 lần kích thước bình thường (15–25 gram). Khối u khá lớn khiến người bệnh bí tiểu hoàn toàn, không thể đặt sonde khiến tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu ngày càng gia tăng nên bắt buộc phải được phẫu thuật bóc u tiền liệt tuyến càng sớm càng tốt, không thể tiếp tục trì hoãn.

Mặc dù người bệnh tuổi cao, song với kinh nghiệm chuyên môn dày dặn và khả năng hồi sức tốt, các bác sĩ vẫn quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi bóc tách u tiền liệt tuyến bằng laser dưới gây mê nội khí quản cho bệnh nhân. “Mặc dù khối u có kích thước lớn nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể bóc tách bằng laser, giúp hạn chế tối đa tổn thương, ít xâm lấn, ít chảy máu và kiểm soát tốt nguy cơ biến chứng. Người bệnh hồi phục nhanh, sức khỏe ổn định sau 5 ngày phẫu thuật và đã được ra viện,” Bác sĩ Trần Thượng Việt cho biết.

Theo Bác sĩ Việt, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh phổ biến ở nam giới trên 60 tuổi và việc điều trị không quá phức tạp, tuy nhiên với bệnh nhân trên 90 tuổi, việc chỉ định phẫu thuật sẽ có nhiều nguy cơ và biến chứng hơn đặc biệt với những khối u lớn 200gr. Trước đây, với những khối u có kích thước trên 100gr đều không có chỉ định mổ nội soi. Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của nền y học hiện đại việc sử dụng các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến như máy laser, hệ thống nội soi hiện đại và phương pháp phẫu thuật tiên tiến đã giúp cho các cuộc phẫu thuật được tiến hành một cách an toàn, nhanh chóng.

Trên thực tế, do lo ngại nguy cơ phẫu thuật ở người già, nhiều cơ sở y tế thường lựa chọn theo dõi hoặc điều trị triệu chứng. Tuy nhiên, việc trì hoãn kéo dài không giải quyết triệt để bệnh lý, khiến khối u tiếp tục phát triển, chèn ép niệu đạo, dẫn đến bí tiểu và nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi và không nên coi là “bệnh tuổi già phải chấp nhận”. Người cao tuổi và gia đình cần đặc biệt lưu ý theo dõi các biểu hiện rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu rắt, tiểu nhiều lần về đêm, căng tức vùng hạ vị hoặc phải đặt sonde tiểu kéo dài. Khi có các dấu hiệu này, người bệnh nên đến khám tại các cơ sở chuyên khoa tiết niệu để được thăm khám, đánh giá đầy đủ và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Bác sĩ Trần Thượng Việt nhấn mạnh, tuổi cao không phải là chống chỉ định tuyệt đối của phẫu thuật. Với sự phát triển của các kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi, laser ít xâm lấn, nếu người bệnh được đánh giá kỹ lưỡng, không có nhiều bệnh lý nền và các chỉ số ổn định, phẫu thuật vẫn có thể được thực hiện an toàn, mang lại hiệu quả rõ rệt và góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho người bệnh cao tuổi.