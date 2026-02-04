Càng gần Tết, nhu cầu chăm sóc da của chị em càng tăng cao. Nhiều người đầu tư mỹ phẩm đắt tiền, liệu trình chăm sóc chuyên sâu nhưng lại quên rằng, làn da khỏe và trẻ lâu luôn bắt đầu từ chế độ dinh dưỡng bên trong cơ thể.

Bác sĩ CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo cho biết: Collagen là thành phần chiếm phần lớn cấu trúc da, đóng vai trò duy trì độ đàn hồi, săn chắc và căng mịn. Tuy nhiên, sau tuổi 20, lượng collagen trong cơ thể bắt đầu suy giảm theo thời gian. Khi collagen giảm, da dễ xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ, khô sạm và kém tươi tắn. Chính vì vậy, việc bổ sung các thực phẩm giúp cơ thể tăng sinh collagen tự nhiên được xem là cách làm đẹp bền vững và an toàn.

Cá giàu omega-3 giúp da mềm mịn và chậm lão hóa

Các loại cá như cá hồi, cá ngừ hay cá mòi được xem là nguồn dinh dưỡng lý tưởng cho làn da. Nhóm thực phẩm này cung cấp lượng protein chất lượng cao - nguyên liệu quan trọng giúp cơ thể tái tạo collagen. Đồng thời, omega-3 trong cá còn giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho da, giảm tình trạng viêm và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Việc bổ sung cá vào thực đơn khoảng 2-3 lần mỗi tuần không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch mà còn góp phần cải thiện độ đàn hồi và sự tươi trẻ của làn da.

Trái cây họ cam quýt và các loại quả mọng giúp thúc đẩy sản xuất collagen

Vitamin C được xem là dưỡng chất quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen. Những loại trái cây như cam, bưởi, chanh, kiwi hay dâu tây, việt quất đều chứa hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào. Các dưỡng chất này giúp bảo vệ collagen khỏi tác động của môi trường, đồng thời kích thích cơ thể sản sinh collagen hiệu quả hơn.

Thói quen uống nước cam tươi vào buổi sáng hoặc bổ sung trái cây tươi vào bữa phụ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn hỗ trợ duy trì làn da sáng và đều màu hơn.

Rau xanh và các loại hạt giúp bảo vệ cấu trúc da

Những loại rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho da. Chúng góp phần thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và duy trì độ đàn hồi tự nhiên. Bên cạnh đó, các loại hạt như hạt chia, hạt lanh hay hạt hướng dương lại giàu vitamin E và axit béo thiết yếu, giúp bảo vệ da khỏi tình trạng oxy hóa và duy trì độ ẩm cần thiết.

Việc kết hợp rau xanh và các loại hạt trong bữa ăn hàng ngày giúp cơ thể hấp thu đa dạng dưỡng chất, từ đó cải thiện sức khỏe làn da theo cách tự nhiên và bền vững.

Rau củ màu đỏ, cam giúp da chống lại tác động từ môi trường

Các loại rau củ như cà chua, cà rốt hay khoai lang chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ da trước tác động của ánh nắng và các yếu tố môi trường, đồng thời góp phần duy trì cấu trúc collagen trong da.

Đặc biệt, cà chua khi được nấu chín sẽ giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, vì vậy có thể sử dụng trong các món canh, súp hoặc nước sốt để tăng hiệu quả dinh dưỡng.

Ăn đúng cách mới giúp collagen được duy trì lâu dài

Dù thực phẩm có lợi cho da, nhưng hiệu quả chỉ xuất hiện khi được duy trì trong chế độ ăn cân bằng. Việc lạm dụng đồ ngọt, thực phẩm chiên rán hoặc thức ăn chế biến sẵn có thể làm quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn và phá vỡ cấu trúc collagen tự nhiên.

Song song với chế độ ăn uống, việc uống đủ nước, ngủ đủ giấc và bảo vệ da khỏi ánh nắng cũng là yếu tố quan trọng giúp làn da duy trì độ đàn hồi và vẻ rạng rỡ.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho những dịp quan trọng như Tết, thay vì chỉ tập trung chăm sóc da từ bên ngoài, việc bổ sung thực phẩm giàu dưỡng chất giúp tăng sinh collagen từ bên trong sẽ giúp làn da khỏe mạnh lâu dài hơn. Khi cơ thể được nuôi dưỡng đúng cách, làn da không chỉ căng bóng mà còn duy trì được sự tươi trẻ và sức sống theo thời gian.