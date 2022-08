Tây Ban Nha: Sập sân khấu khiến 1 người thiệt mạng, 17 người bị thương

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: eldigitaldealbacete.com

Theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương, tai nạn xảy ra vào đầu giờ sáng tại Lễ hội Medusa, sự kiện nhạc điện tử quy mô lớn đã kéo dài 6 ngày qua tại thị trấn duyên hải Cullera, phía Nam Valencia. Nguyên nhân được cho là do gió mạnh khiến một phần sân khấu bị sập. Trong số những người bị thương có 3 người bị thương nặng.

Ngay sau đó, ban tổ chức đã thông báo tạm dừng lễ hội âm nhạc do thời tiết xấu trong sáng 13/8 để đảm bảo an toàn cho người tham gia, nhân viên phục vụ và các nghệ sĩ. Thông báo từ ban tổ chức cũng nêu rõ những người có mặt tại địa điểm diễn ra lễ hội đều đã được yêu cầu sơ tán để nhường chỗ cho cơ quan khẩn cấp và lực lượng an ninh thực hiện nhiệm vụ.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin một số công trình khác tại sự kiện này cũng bị hư hại vì gió mạnh.