Bí ẩn bộ xương người khổng lồ trên núi đá giữa sa mạc châu Mỹ làm rối trí giới khoa học cả thế kỷ

Mỗi vùng đất, mỗi ngọn núi có con người đặt chân và sinh sống đều có những câu chuyện và huyền thoại mang màu sắc kỳ bí. Đôi khi, những câu chuyện ấy chỉ đơn giản là truyền thuyết địa phương mà không hề có một bằng chứng củng cố nào. Tuy nhiên, huyền thoại về người khổng lồ giữa sa mạc Nevada thì khác.

Chuyện kể rằng trong một hang động cô đơn nọ nằm trên một ngọn núi sâu trong sa mạc Nevada, có một giống người khổng lồ sinh sống. Trong khi nhiều người bày tỏ hoài nghi và cho rằng đây chỉ là chuyện bịa đặt, nhiều người có cơ sở để đào sâu và cố gắng giải mã câu chuyện khó tin này, trong số đó có nhiều nhà khảo cổ học suốt 1 thế kỷ qua.

Người bản địa châu Mỹ tại Nevada đã định cư ở vùng lòng hồ cạn Humboldt và những mảnh đất xung quanh suốt hơn 4.000 năm.

Theo những giai thoại truyền miệng qua hàng thế hệ của bộ lạc Paiute, vào đầu những năm 1900, thợ đào phân chim (guano) là những người đầu tiên khám phá ra phần còn lại của bộ xương một giống người khổng lồ tại khu vực trong và lân cận hang Lovelock, Nevada.

Bộ lạc Paiute đặt tên cho giống người nghi là khổng lồ sống quanh vùng đất ấy, gọi họ là Si-Te-Cah, hay "người ăn cây cói".

Trong số những bộ xương sót lại, những thợ đào guano còn tìm được nhiều cổ vật do con người tạo tác. Đáng tiếc là nhiều phần trong số chúng đã bị phá hủy, thất lạc và bị bán đi.

Tuy nhiên, khu vực quanh hang Lovelock này nhiều vật tạo tác đến mức kể cả đã thất lạc khá nhiều, các nhà khảo cổ học vẫn tìm ra khoảng 10.000 món đồ vô giá suốt nhiều năm qua.

Giai thoại kể rằng người ta còn tìm được tóc đỏ. Không chỉ màu tóc của người Si-Te-Cah bất thường nếu xét đến vị trí sinh sống và chủng tộc của họ, mà những bộ xương cũng là nguồn căn cho vô số câu hỏi và bí ẩn chưa có lời giải. Người ta tìm được những bộ xương với chiều cao hơn 2,4 mét, cao hơn người thuộc bộ lạc Paiute hay bất cứ giống người nào rất nhiều.

Trong hang Lovelock cũng có nhiều vết khói do đốt lửa, chứng tỏ từng có một nền văn minh sinh sống tại đó.

Vậy chuyện gì đã xảy ra với giống người khổng lồ tóc đỏ Si-Te-Cah của hang Lovelock? Trong khi các giả thuyết của giới khảo cổ học và dân địa phương đang đối chọi nhau chan chát, truyền thuyết Paiute cho rằng họ là một giống người khổng lồ tàn ác.

Người ta tin rằng họ thường dựng bẫy, bắt cóc và làm hại các giống dân bản địa khác. Tuy nhiên sau đó, người Si-Te-Cah sau đó đã bị mắc kẹt và chết trong hang.

Khu vực hang Lovelock thu hút nhiều người tò mò tới ghé thăm và đã trở thành một địa điểm du lịch trong khu vực. Chỉ cần 40 phút lái xe và hướng dẫn viên là bạn có thể đến khu vực giữa sa mạc Nevada này.

Những người đam mê khảo cổ cũng có thể tìm hiểu thêm về giai thoại bằng việc ghé thăm bảo tàng Humboldt trong khu vực. Dù nhiều bộ xương khổng lồ và các vật tạo tác đã được trả lại cho người dân địa phương, bảo tàng vẫn giữ nhiều dấu tích quan trọng của nền văn minh bí ẩn trên, bao gồm nhiều bản sao bộ xương người Si-Te-Cah.

Đến ngày nay, người ta vẫn tiếp tục tranh cãi liệu giống người từng định cư trong hang Lovelock có thật là khổng lồ hay không, họ từ đâu tới và chuyện gì đã thực sự diễn ra khiến họ tuyệt chủng.

Nguồn: Only In Your State

https://afamily.vn/bi-an-bo-xuong-nguoi-khong-lo-tren-nui-da-giua-sa-mac-chau-my-lam-roi-tri-gioi-khoa-hoc-ca-the-ky-20220813101448108.chn