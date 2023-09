Táo cực tốt nhưng sẽ thành ‘cực độc’ nếu ăn quá nhiều bộ phận này

Nhiều người truyền tai nhau rằng “Mỗi ngày ăn một quả táo thì sẽ không bao giờ phải gặp bác sĩ” . Câu nói này rất đúng vì táo chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin C, chất xơ và kali rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa, làm đẹp da,...

Táo là một trong những loại trái cây dễ kiếm và giàu dinh dưỡng nhất. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc ăn cùng với các loại trái cây khác như món salad hay làm món tráng miệng bằng táo.

Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều táo sẽ khiến cho cơ thể bạn gặp một số "tác dụng phụ".

Tác hại khi ăn quá nhiều táo

Bị đầy hơi

Trong khi trái cây và rau quả thường được cho là có lợi cho tiêu hóa thì hàm lượng đường cao trong táo có thể khiến bạn phải đối mặt với một số tác dụng phụ khó chịu về đường tiêu hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng Diana Gariglio-Clelland cho biết: "Táo đặc biệt chứa nhiều fructose, một loại đường có trong trái cây. Một số người nhạy cảm với fructose có thể mắc nhiều tác dụng phụ như đầy hơi, hấp thu kém".

Đau bụng

Ăn táo nhiều có thể khiến bạn bị đầy hơi.

Táo có thể khiến bạn dễ bị khó chịu về tiêu hóa hơn các loại thực phẩm khác trong chế độ ăn của bạn.

Trang Eat This Not That cho biết, ăn quá nhiều táo có thể dẫn đến khó chịu tiêu hóa do đường từ trái cây hoặc do fructose (Fructose là một loại carbohydrate tìm thấy trong trái cây và có thể gây đau dạ dày).

Đi tiểu nhiều lần

Táo rất giàu chất xơ, tuy nhiên, tăng nhanh chất xơ trong chế độ ăn uống có thể dẫn đến việc đi tiểu nhiều hơn cho đến khi hệ tiêu hóa kịp thích nghi.

Tăng cân

Táo chứa đầy carb cung cấp năng lượng tức thì cho bạn. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ăn quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân. Điều này là do cơ thể đốt cháy carb trước, vì vậy ăn quá nhiều táo có thể hạn chế cơ thể đốt cháy chất béo khi cần giảm cân.

Những lưu ý khi ăn táo

Ăn 1 đến 2 quả táo mỗi ngày

Chuyên gia cho biết không có giới hạn nghiêm ngặt về số lượng táo bạn có thể ăn trong một ngày. Tuy nhiên, giống như bất kỳ loại thực phẩm lành mạnh nào, táo nên được ăn như một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

Trung bình, tiêu thụ một hoặc hai quả táo mỗi ngày là điều phổ biến và có lợi cho hầu hết mọi người.

Ngâm, rửa táo trong nước soda

Tạp chí hoá thực phẩm và nông nghiệp Hoa Kỳ công bố một báo cáo mới cho biết, táo là loại trái cây được phun thuốc bảo vệ thực vật nhiều nhất, các loại thuốc đều còn lưu trữ trên vỏ táo.

Bạn hãy ngâm táo trong nước có pha một ít soda hoặc muối trong thời gian 15 phút. Tất cả các loại thuốc bám trên vỏ sẽ biến mất. Cách này cũng có thể áp dụng cho các loại trái cây ăn cả vỏ khác.

Không ăn táo với hải sản

Trong táo có chứa axit tannic. Khi ăn táo kèm với hải sản không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của protein mà còn gây ra nguy cơ đau bụng, buồn nôn và nôn mửa.

Điều tương tự cũng xảy ra với với các loại quả chứa tannin khác như dâu tây, hồng, lựu, chanh, nho.

Hạt táo chứa chất độc, tuyệt đối không nên ăn

Trong hạt táo có chứa camygdalin – đây là một loại chất rất độc và nguy hiểm. Khi chất này đi vào dạ dày của bạn, chúng sẽ giải phóng ra chất độc xyanua khiến cơ thể bị mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt, co giật, bất tỉnh và thậm chí có thể gây ra tử vong nếu lượng quá nhiều.

Tuy nhiên, bên ngoài của loại hạt này lại được phủ một lớp vỏ bọc để không cho chất độc xyanua gây hại cho cơ thể. Do đó, nếu không may ăn phải một hoặc vài hạt táo và không nhai nó thì bạn cũng không cần quá lo lắng.

Tuy nhiên, nếu ăn liên tục và ăn quá nhiều (từ 20 đến 25 hạt) có thể xảy ra ngộ độc.

Không nên ăn táo ngay sau khi ăn xong

Ngay sau khi ăn, thức ăn trong dạ dày chưa tiêu hóa hết. Ăn táo vào thời điểm này sẽ tạo ra áp lực lớn hơn và gây tổn thương cho dạ dày. Tốt nhất, hãy ăn táo sau ăn khoảng 30 phút.