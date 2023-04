Đặt quả táo ở đầu giường trước khi ngủ để nhận về nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Đặt táo ở đầu giường trước khi ngủ, cơ thể nhận nhiều lợi ích sau một đêm

Theo lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền, Hội Đông y Việt Nam), ngoài cam chanh, đặt táo ở đầu giường trước khi ngủ cũng đem lại nhiều lợi ích sức khoẻ. Trong đó, đầu tiên phải nói tới việc giúp ngủ ngon.

Nguyên nhân bởi, mùi thơm của táo có thể làm dịu hệ thần kinh trung ương, giúp bạn đi vào giấc ngủ ngon dễ dàng. Trong cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, lâu ngày không được giải toả khiến nhiều người bị mất ngủ, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt bình thường vào hôm sau. Dùng những biện pháp khắc phục như đặt táo đầu giường trước khi ngủ giúp bạn điều trị bệnh mà không tốn kém, không lo tác dụng phụ của thuốc...

Vì sao hương táo lại giúp bạn ngủ ngon? Chuyên gia nhận định, mùi hương thiên nhiên nói chung có một sức mạnh nhất định đối với não bộ và cơ thể con người. Mùi hương thu hút sự chú ý của bạn. Khi ngửi mùi hương của món mình yêu thích, bạn sẽ tò mò, muốn hít mãi. Trạng thái này dần dần đem lại sự thư giãn trong tâm trí, giúp bạn đi vào giấc ngủ ngon lành.

Đáng chú ý ở đây là hương táo chứ không phải mùi của bất cứ loại quả nào khác. Chúng ta đều nghe các bác sĩ truyền đạt lại "mỗi ngày một quả táo, cả đời không phải gặp bác sĩ". Câu nói ngắn gọn đủ thấy vai trò quan trọng của táo.

Ngay cả khi hít hương táo thôi, nó cũng được đánh giá khác biệt hơn nhiều loại mùi hương khác. Không dừng lại ở việc làm dịu dây thần kinh, giúp ngủ ngon, hương táo chín tự nhiên lưu lại trong phòng ngủ còn giúp thanh lọc không khí, làm sạch gan, phổi trong quá trình nằm ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm.

Ăn táo trước khi đi ngủ giúp giấc ngủ trọn vẹn hơn

Không chỉ đặt táo đầu giường mà ăn táo trước khi đi ngủ cũng đem lại cho bạn cảm giác khoan khoái, ngủ sâu giấc hơn. Các chuyên gia nhận định, đây chính là món ăn nhẹ lý tưởng dành cho những người muốn ăn đêm mà không lo tích mỡ, lại ngủ ngon đến sáng.

Theo Healthline, ăn một quả táo trước khi đi ngủ cung cấp nguồn chất xơ tuyệt vời. Nó ngăn chặn cơn đói lâu hơn, do đó bạn không bị tỉnh giấc ban đêm với chiếc bụng đói cồn cào. Chất xơ trong táo cũng giúp hệ thống tiêu hoá phân huỷ thức ăn chậm hơn, hấp thụ hàm lượng dinh dưỡng tốt hơn. Vì vậy, nếu bạn định ăn nhẹ thì chọn táo trước khi đi ngủ là lựa chọn lý tưởng cho sức khoẻ, vóc dáng và nhất là giấc ngủ của bạn.

Ăn một quả táo trước khi đi ngủ cũng cung cấp cho cơ thể bạn rất nhiều vitamin hỗ trợ giấc ngủ và chất chống oxy hóa. Cụ thể, vitamin B6 (pyridoxine) - nhân tố quan trọng trong việc chuyển hóa thức ăn thành glucose. Nó cũng đóng một phần trong việc tạo ra serotonin, hormone điều chỉnh kiểu ngủ của bạn. Sự thiếu hụt vitamin B6 liên quan đến chứng mất ngủ và trầm cảm. Ăn táo trước khi ngủ giúp cung cấp đủ lượng vitamin B6 cơ thể cần nên tránh khỏi vấn đề này.

Táo còn rất dồi dào vitamin C. Nghiên cứu đăng tải trên Healthline cho thấy, những người bổ sung lượng vitamin C thấp hơn cũng ngủ kém hơn, có liên quan đến hội chứng chân không yên và rối loạn giấc ngủ nhiều hơn. Một quả táo to chứa tới 10mg vitamin C, có thể cải thiện tình trạng này. Thậm chí còn cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ và chức năng nhận thức.

Polyphenol trong táo khi đi vào cơ thể giúp hỗ trợ đốt cháy chất béo. Từ đó bạn sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Táo chứa hàm lượng melatonin thấp, có thể giúp bạn chuyển sang một giấc ngủ ngon. Các loại táo khác nhau chứa hàm lượng melatonin khác nhau. Nhưng ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể giúp cơ thể điều chỉnh để thúc đẩy giấc ngủ bạn cần.