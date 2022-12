Chỉ cần ăn táo vào 1 thời điểm trong ngày, nữ diễn viên Nhật Bản giảm tới 3kg trong 2 tuần

Táo nổi tiếng là trái cây vừa ngon miệng lại giàu vitamin và chất xơ. Đó là lý do nó rất được ưa chuộng trong cả ẩm thực và chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Thành phần trong 100g táo sống, chưa gọt vỏ bao gồm:

- Lượng calo: 52

- Carb: 13,8 gam

- Đường: 10,4 gam

- Chất xơ: 2,4 gam

- Chất đạm: 0,3 gam

- Chất béo: 0,2 gam

- Vitamin C: 8% giá trị hàng ngày (DV)

- Kali: 3% DV

- Magie: 1% DV

Nếu kể đến lợi ích về sức khỏe, táo tốt cho hệ tiêu hóa, giảm tổn thương dạ dày, nhuận tràng, hỗ trợ vi khuẩn đường ruột. Táo còn giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và hỗ trợ điều trị các bệnh về huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Táo giúp cơ thể chống lại hen suyễn, bảo vệ não bộ và còn hỗ trợ ngăn ngừa ung thư.

Táo là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe cũng như làm đẹp (Ảnh minh họa)

Còn về làm đẹp, ăn táo thường xuyên giúp cấp ẩm cho da, làm trắng da từ bên trong, giảm quầng thâm mắt và kiểm soát mụn. Nó cũng giúp cho tóc nhanh mọc hơn, giảm gàu. Nhưng tác dụng làm đẹp được ca ngợi cũng như áp dụng nhiều nhất chính là giảm cân, duy trì vóc dáng.

Cách ăn táo để giảm cân của nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản

Riho Yoshioka là một nữ diễn viên nổi tiếng tại Nhật Bản. Vì đặc thù công việc, cô luôn phải chú trọng giảm cân và duy trì hình thể. Nhất là khi đa số người dân tại đất nước mặt trời mọc đều có tâm lý thích dáng người thanh mảnh, phụ nữ gầy. Điều này không chỉ là tiêu chuẩn cái đẹp riêng mà còn vì gầy sẽ giảm nguy cơ bệnh tật và có tuổi thọ cao hơn.

Đã từng có một thời gian, Riho Yoshioka gặp chút khó khăn trong việc kiểm soát vóc dáng khi xuất hiện trước ống kính. Tuy nhiên, khi trở lại với bộ phim truyền hình nổi tiếng khung giờ sáng tại Nhật Bản “Asa” của đài NHK gần đây thì cô đã khiến khán giả và người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước vóc dáng chuẩn. Cô chia sẻ rằng, mình có một bí quyết giảm cân đặc biệt đó là ăn táo vào một thời điểm nhất định trong ngày. Nhờ vậy mà cô đã giảm được 3kg chỉ trong 2 tuần.

Vóc dáng khiến nhiều người ghen tỵ của nữ diễn viên Nhật Bản Riho Yoshioka.

“Thừa thắng xông lên”, một chương trình về sức khỏe và làm đẹp của đài NHK đã đưa ra thử thách để khán giả trực tiếp trải nghiệm phương pháp giảm cân này từ Riho Yoshioka.

Thật ngạc nhiên, tất cả họ đều cho biết việc ăn táo vào buổi sáng, sau khi thức dậy thật sự có hiệu quả với giảm cân và tiêu hóa. Người thực hiện có hiệu quả nhất còn cho biết mình đã giảm được tới 7kg trong 1 tháng. Một vài cô gái khác thì không ngừng cảm ơn Riho Yoshioka vì nhờ học theo cô mà họ cải thiện được chứng táo bón lâu năm, da giảm mụn và láng mịn lên trông thấy.

Tại sao ăn táo lại giúp giảm cân?

Có rất nhiều lý do khiến phương pháp ăn táo vào buổi sáng của Riho Yoshioka có hiệu quả. Trang web làm đẹp nổi tiếng của Nhật Bản Biche cho biết, táo chứa ít calo, một quả táo chỉ có 100 -150 calo nhưng lại rất giàu chất xơ. Vì vậy nó làm bạn nhanh no và no lâu hơn nhưng không gây béo.

Để phân tích kỹ hơn về chất xơ có trong táo, chúng ta cần hiểu rằng loại quả này chứa tới 2 loại chất xơ. Bao gồm chất xơ hòa tan trong nước "pectin" và chất xơ không hòa tan "cellulose". Pectin có thể ngăn cản sự hấp thụ đường và chất béo trong cơ thể, đồng thời độ nhớt mạnh của nó có thể hấp thụ các chất có hại trong ruột và bài tiết chúng cùng nhau. Cellulose tái cấu trúc môi trường đường ruột có tác dụng hiệp đồng, có lợi cho việc giảm cân và đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể.

Táo rất giàu kali, giúp bài tiết muối trong cơ thể, loại bỏ phù nề, thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện quá trình trao đổi chất nên rất tốt cho giảm cân, giữ dáng. Nó lại có vị ngọt và mùi thơm tự nhiên, có thể giảm cảm giác thèm đồ ngọt trong quá trình giảm cân. Hơn nữa, táo còn khá bổ dưỡng vì chứa nhiều loại vitamin, polyphenol, chất xơ và khoáng chất. Vì vậy loại trái cây này có thể giúp bạn giảm cân mà vẫn cảm thấy no mà không gây suy dinh dưỡng.

Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng chất Polyphenol trong táo có khả năng chống oxy hóa và ức chế sự hấp thụ chất béo. Chất này tồn tại trong nhiều loại thực phẩm và táo là một trong số thực phẩm giàu polyphenol cũng có như chất lượng polyphenol cao nhất.

Polyphenol trong táo không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mà còn giảm mỡ nội tạng, ức chế hấp thu chất béo, có tác dụng thúc đẩy hoạt hóa các tế bào chịu trách nhiệm phân hủy chất béo.

Với những tác dụng này, táo mà ăn vào buổi sáng, sau khi thức dậy giống như Riho Yoshioka làm sẽ càng phát huy tối đa tác dụng giảm cân. Bởi vì, lúc này bụng còn rỗng, ăn táo có thể thay thế hoặc giảm lượng ăn cho các bữa tiếp theo, bao gồm cả bữa sáng và bữa trưa.

Ăn táo vào buổi sáng mỗi ngày giúp giảm cân hiệu quả (Ảnh minh họa)

Ăn táo vào thời điểm này cũng giúp bổ sung nước và năng lượng, cực tốt cho tiêu hóa.Táo rất giàu enzyme, ăn vào đầu ngày có thể thúc đẩy chức năng tiêu hóa và kích hoạt các chức năng trao đổi chất. Cùng với lượng chất xơ dồi dào, nó tạo điều kiện thuận lợi cho nhu động ruột, “đốt cháy” mỡ nội tạng.

Theo Riho Yoshioka, bạn nên ăn 1 - 2 quả táo tươi vào buổi sáng. Nên chọn táo sạch và rửa kỹ để có thể ăn cả phần vỏ. Khi ăn, nên nhai chậm và nhai kỹ từng miếng nhỏ, có thể kết hợp với nước lọc ở nhiệt độ phòng hoặc trà pha nhạt đã khử caffeine.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm, thời gian đầu bạn có thể ăn một nửa bữa sáng thông thường kết hợp với nửa quả táo thay vì chỉ ăn táo. Sau đó điều chỉnh từ tử, nhưng phải nhớ rằng táo cần được ăn đều đặn vào mỗi sáng trong thời gian dài và liên tục mới có hiệu quả như ý muốn.