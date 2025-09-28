Tóm dính 1 Anh Trai Say Hi đưa vợ bí mật đi sắm sửa nhà mới, nghi rục rịch làm đám cưới năm sau

Ca sĩ Quân A.P đang có mối tình "không công khai nhưng cũng không giấu diếm" với Lê Khanh. Chuyện tình cảm của cặp đôi được bàn tán rầm rộ vào tháng 10/2024. Quân A.P và nửa kia là bạn học và yêu nhau từ năm lớp 9. Thậm chí cả hai còn bị khui đã bí mật có một con chung.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ca sĩ Quân A.P xuất hiện cùng cô gái có vóc dáng giống với Lê Khanh tại một cửa hàng nội thất. Cả hai ngồi cạnh nhau, chăm chú trao đổi bàn bạc cùng nhân viên thiết kế. Trước đó, Lê Khanh không ít lần được bắt gặp đồng hành cùng Quân A.P ở các sự kiện âm nhạc.

Quân A.P và Lê Khanh là cặp đôi được quan tâm trong showbiz Việt hiện nay

Cả hai mới được bắt gặp bên nhau đi xem thiết kế nội thất cho căn nhà mới

Trước đó 3 ngày, Quân A.P vừa đăng tải đoạn clip khoe mới tậu căn nhà mới 5 tầng vào tháng 5 vừa qua. Nam ca sĩ 9x đã thuê đơn vị khởi công xây dựng lại cho đúng với gu của bản thân. Qua đoạn clip hơn 1 phút, netizen có thể thấy căn nhà có diện tích rộng rãi, giá trị không hề nhỏ. Nhiều người còn nghi vấn cho rằng Quân A.P rục rịch làm nhà để tổ chức đám cưới vào năm sau.

"Xin chào tất cả mọi người, đã từ lâu rồi trên kênh TikTok của Quân chưa có vlog nào cho mọi người xem. Hôm nay là cột mốc cho hành trình mới của Quân, cũng muốn chia sẻ lại để mọi người cùng đồng hành.

Đây là ngôi nhà Quân mới mua trong cuối tháng 5, hôm nay ngày mà Quân khởi công và đi vào sửa chữa. Sắp tới có thể mình sẽ ở đây. Từ nhỏ là bố mẹ cứ ở đâu thì mình ở đấy thôi, chưa có suy nghĩ nào thoáng qua là phải xây nhà, ra ở riêng. Tới 1 độ tuổi tự nhiên mình quan tâm tới nhà cửa, đất đai", anh chia sẻ.

Quân A.P làm vlog khoe mới tậu căn nhà mới 5 tầng vào tháng 5 vừa qua

Căn nhà của giọng ca 9x có 5 tầng, diện tích khá rộng rãi

Tháng 8/2025, chương trình Anh Trai Say Hi đã tổ chức concert tại Mỹ. Thời điểm đó, cư dân mạng cũng bắt gặp Lê Khanh xuất hiện bên cạnh Quân A.P trong hậu trường. Trên trang cá nhân, cô cũng chia sẻ hình ảnh check-in bên dàn Anh Trai và mặc trang phục giống y hệt.

Quân A.P và Lê Khanh quen biết, gắn bó từ khi cả hai còn là học sinh lớp 9. Nam ca sĩ từng tiết lộ nụ hôn đầu đời cũng diễn ra vào khoảng thời gian này. Đến năm lớp 12, anh còn kgây bất ngờ khi dành dụm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng liền để mua tặng cô thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Ở tuổi 27, Quân A.P vẫn được xem là một trong những “anh trai quốc dân” của Vbiz, sở hữu lượng fan nữ hùng hậu. Nếu thông tin chuẩn bị cưới vợ là thật, đây chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện gây xôn xao showbiz trong thời gian tới.

Lê Khanh cùng sang Mỹ tham gia concert Anh Trai Say Hi với Quân A.P vào tháng 8 vừa qua