Phụ nữ trên dưới 40 tuổi học Tăng Thanh Hà và Phạm Thanh Hằng cách mặc đẹp là chuẩn không cần chỉnh

Dù ở độ tuổi nào, các quý cô vẫn nên tìm những nguồn cảm hứng mặc đẹp khác nhau. Như vậy, chị em sẽ dễ dàng xây dựng và làm mới phong cách thêm đa dạng, hợp thời. Chưa cần học hỏi ở đâu xa xôi, Vbiz có Phạm Thanh Hằng và Tăng Thanh Hà thường xuyên cập nhật những bộ cánh street style tuyệt đẹp, chuẩn mốt, rất đáng để các quý cô trên và dưới 40 tuổi tham khảo.

Blazer màu đen là món thời trang rất cơ bản. Phạm Thanh Hằng đã phối mẫu áo này theo cách sáng tạo. Cô khoác áo blazer đen bên ngoài áo lụa viền ren, mặc quần dáng thụng. Dù rất phá cách nhưng bộ cánh của Phạm Thanh Hằng vẫn có độ hài hòa, không tạo cảm giác sến hay rối mắt. Tổng thể trang phục càng thêm sang chảnh nhờ đôi giày cao gót mũi nhọn, túi xách màu trung tính.

Phụ nữ trên 40 tuổi muốn mặc đẹp với áo thun, hãy tham khảo Phạm Thanh Hằng. Thay vì giới hạn style với áo thun trơn, Phạm Thanh Hằng tạo điểm nhấn cho phong cách bằng áo thun họa tiết. Sự kết hợp giữa áo thun họa tiết và quần jeans xanh ống suông đã tạo nên bộ cánh hack tuổi đỉnh cao. Phạm Thanh Hằng tăng gấp bội sự nổi bật cho outfit bằng mũ lưỡi trai, giày sneaker màu đỏ.

Các quý cô 40+ có thể ghim ngay bộ cánh trên cho mùa lạnh sắp tới. Công thức áo thun dài tay màu đỏ - trắng và quần denim xanh ống suông giúp người mặc có được vẻ ngoài tươi trẻ, năng động. Sự kết hợp màu sắc của bộ đồ càng thêm hoàn hảo, sang xịn mịn khi có sự xuất hiện của túi xách màu nâu.

Phạm Thanh Hằng gợi ý cách sang chảnh hóa combo đơn giản gồm áo thun trắng và quần âu ống suông. Bí kíp ở đây chính là layer bên ngoài một chiếc áo khoác lông. Đôi giày sneaker trắng phù hợp với bộ cánh cá tính, thời thượng.

Phạm Thanh Hằng ghi trọn điểm sang chảnh khi diện bộ cánh gồm áo cardigan gile và chân váy bí ngô dáng dài. Để giữ nguyên độ sang trọng của tổng thể trang phục, Phạm Thanh Hằng đeo túi xách và đi loafer hở gót mang tông màu trung tính.

Quý cô U40 sẽ học được nhiều cách lên đồ sáng tạo mà vẫn tinh tế, hài hòa từ Tăng Thanh Hà, như set đồ trên là 1 ví dụ. Bộ cánh bao gồm những item thời trang hot nhất hiện tại như là áo sơ mi kẻ, quần họa tiết da báo, phụ kiện tông màu đỏ. Dù toàn diện các món đồ mang màu bắt mắt, họa tiết cực nổi, bộ cánh của Tăng Thanh Hà vẫn sang đến lạ, và còn có sự cân bằng, hợp nhãn.

Áo gile họa tiết tạo điểm nhấn mới mẻ cho style. Tăng Thanh Hà diện mẫu áo này theo cách không hề cầu kỳ. Cô kết hợp áo gile với quần âu, giày màu be, từ đó tạo nên bộ cánh thanh lịch, hài hòa mà vẫn hack tuổi hiệu quả. Chỉ cần một sợi dây chuyền mảnh, outfit của Tăng Thanh Hà đã trở nên long lanh hơn.

Bộ cánh trên của Tăng Thanh Hà rất đáng ghim cho mùa lạnh năm nay. Nếu như áo thun trắng và quần jeans xanh khá đơn giản thì áo khoác da màu đỏ nâu lại tạo điểm nhấn nổi bật, sang chảnh cho tổng thể outfit. Đôi giày màu trắng xám là mảnh ghép lý tưởng của bộ đồ. Thao tác sơ vin là không thể thiếu để hoàn thiện bộ cánh thanh lịch.

Diện bộ trang phục toàn màu đen, Tăng Thanh Hà vẫn rất nổi bật. Điểm nhấn của outfit trên là chiếc chân váy bí ngô. Item này vừa thời thượng, vừa nữ tính. Tăng Thanh Hà khéo léo kết hợp mẫu chân váy này với áo lửng, từ đó hack tuổi hiệu quả hơn. Cách chọn phụ kiện và giày dép của Tăng Thanh Hà rất khéo léo, từ đó hoàn thiện bộ đồ đẹp miễn chê.

Yêu thích phong cách tối giản, chị em hãy tham khảo ngay outfit trên. Dù chỉ toàn các món đồ basic nhưng bộ cánh vẫn đầy cuốn hút nhờ thao tác sơ vin, cùng các món phụ kiện vàng.

