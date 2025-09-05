Tăng Thanh Hà mặc lại đồ cũ nhưng phối quá cao tay, khiến người ta khó phát hiện!

Nhắc đến Tăng Thanh Hà là nhớ ngay đến hình ảnh hoàn hảo từ nhan sắc đến phong cách. Dù trung thành với lối ăn mặc tối giản, thanh lịch, nhưng mỗi lần xuất hiện, cô vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Mới đây, Hà Tăng đã chia sẻ loạt khoảnh khắc bên thú cưng tại góc check-in quen thuộc trong biệt thự sang trọng. Không gian cầu thang với thiết kế tinh tế tiếp tục được cô lựa chọn làm phông nền, tạo nên khung hình đẹp đẳng cấp. Và dĩ nhiên, tâm điểm chú ý tiếp tục dồn vào outfit sang xịn của "ngọc nữ" màn ảnh Việt.

Khác với phong cách tối giản thường thấy, lần này Hà Tăng chọn diện set đồ bắt mắt với sơ mi kẻ xanh phối cùng quần ống loe họa tiết da báo. Điểm nhấn là đôi giày lưới và chiếc túi đỏ rực, tưởng như lệch tông nhưng lại tạo nên tổng thể ấn tượng, vừa nổi bật vừa tinh tế. Để tăng nét phóng khoáng, Hà Tăng đã cài lệch cúc áo nhằm tạo hiệu ứng bất đối xứng bên cao bên thấp, giúp outfit thêm mới mẻ, sành điệu.

Trước đó, chiếc quần da báo nổi bật từng được Hà Tăng diện trong một outfit khác, giản dị và "hiền" hơn hẳn. Khi ấy, cô mix cùng áo phông trắng có điểm xuyết họa tiết da báo để tạo sự liên kết tinh tế cho tổng thể. Đi kèm là dép bệt đơn giản và túi xách đen trung tính, mang đến vẻ tối giản nhưng vẫn đủ tinh tế, giữ được sự hài hòa mà không kém phần thời thượng.

Có thể thấy, chỉ với một chiếc quần da báo, Hà Tăng đã khéo léo biến tấu thành ít nhất hai outfit khác nhau, vừa tránh nhàm chán vừa giữ được nét cuốn hút riêng. Dù phối theo hướng tối giản hay phá cách, style của Hà Tăng vẫn đảm bảo tiêu chí thời thượng và sành điệu.

Chị em muốn học hỏi phong cách của Hà Tăng có thể bắt đầu từ những item cơ bản như sơ mi, áo phông, giày lưới... dễ dàng mix match trong nhiều hoàn cảnh. Và tất nhiên, một chiếc quần da báo cá tính sẽ là điểm nhấn đáng có trong tủ đồ, giúp phong cách thêm mới mẻ, ấn tượng.

Gợi ý mua sắm

Quần da báo - Nơi mua: Zara

Sơ mi kẻ - Nơi mua: H&M

Giày lưới - Nơi mua: Khuyên Shoes

Áo phông họa tiết da báo - Nơi mua: Schatje Studio



