Càng ăn thường xuyên loại rau này thì mạch máu càng sạch: 3 món dễ nấu lại ngon và còn giúp ngăn ngừa đột quỵ

Như chúng ta đã biết, cục máu đông (huyết khối) là vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng - nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ (chiếm 80%). Khi mạch máu não bị tắc nghẽn, cản trở máu và oxy lên nuôi não, dẫn đến chết tế bào não và các triệu chứng như liệt, khó nói. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một giải pháp khắc tinh của cục máu đông, chỉ mất 8 phút để hoàn thành, có vị ngon tuyệt và giúp làm sạch mạch máu. Đó chính là cần tây! Cần tây được chứng minh là loại thực phẩm giàu chất xơ, vitamin, kali, nitrat tự nhiên và chất chống oxy hóa, giúp giảm cholesterol, hạ huyết áp, chống viêm, có tác dụng ngăn ngừa xơ vữa động mạch, bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh. Dù là cần tây Mỹ hay cần tây địa phương, chúng đều giàu apigenin, giúp làm mềm mạch máu và hạ huyết áp bằng cách giúp giãn nở mạch máu; hoạt động như một chất chặn kênh canxi tự nhiên, giúp máu lưu thông tốt hơn, giảm nguy cơ cao huyết áp và các biến chứng tim mạch,loại bỏ chất thải, ngăn ngừa cục máu đông. Ăn một lượng rau cần tây vừa đủ mỗi ngày, mạch máu của bạn sẽ được làm sạch hoàn toàn, không còn tắc nghẽn, giúp bạn trông trẻ trung và rạng rỡ hơn.

1. Cần tây xào đậu phụ

Nguyên liệu làm món cần tây xào đậu phụ: 1 nắm rau cần tây, 1 miếng đậu phụ, gia vị, tinh chất cốt gà, nước tương, tỏi băm.

Cách làm món cần tây xào đậu phụ

Bước 1: Rau cần tây bạn nhặt bỏ bớt lá. Lá rau cần tây bạn có thể dùng để nấu canh cùng với 1-2 quả trứng gà, vừa ngon miệng và bổ dưỡng. Sau khi nhặt rau cần tây xong, bạn rửa sạch rồi cắt khúc. Đậu phụ bạn cắt thành các lát mỏng rồi chiên vàng. Sau đó dùng thái đậu phụ thành các miếng nhỏ.

Bước 2: Tiếp theo đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn và đun nóng. Khi dầu nóng thêm tỏi băm vào phi thơm. Tiếp đó bạn cho đậu phụ vào xào cùng trong khoảng 2-3 phút. Sau đó trút rau cần tây thái khúc vào, xào đều. Nêm gia vị, một chút nước tương, tinh chất cốt gà vào, đảo đều cho đến khi các nguyên liệu chín, ngấm gia vị thì tắt bếp.

Thành phẩm món rau cần xào đậu phụ

Rau cần tây xào đậu phụ là món ăn dễ nấu với sự kết hợp nguyên liệu hoàn hảo. Cần tay với kết cấu giòn tan cùng với đậu phụ mềm ngậy, càng làm tăng thêm hương vị thơm ngon và hấp dẫn. Cả hai đều rất bổ dưỡng, mang đến một lựa chọn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

2. Cần tây xào nấm hương và cà rốt

Nguyên liệu làm món cần tây xào nấm hương và cà rốt: 170g cần tây Mỹ (khoảng 2-3 nhánh to), 150g nấm hương tươi, 1/2 củ cà rốt, 3 tép tỏi băm, gia vị, dầu ăn, tinh chất cốt gà.

Cách làm món cần tây xào nấm hương và cà rốt

Bước 1: Cắt bỏ chân nấm hương rồi rửa với một chút nước tinh bột để loại bỏ tạp chất. Sau đó rửa sạch nấm với vài lần nước và đem thái thành các lát mỏng. Rau cần tây rửa sạch, cắt chéo thành các lát mỏng. Gọt vỏ cà rốt, cắt thành các đoạn chéo sau đó đặt mặt cắt hình bầu dục lên thớt, dựng đứng và cắt thành từng miếng hình thoi.

Bước 2: Đun nóng chảo, cho dầu và tỏi băm vào, xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm. Thêm lát cà rốt vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi cà rốt đổi màu (khoảng 1 phút). Cho nấm hương thái lát vào xào cho đến khi mềm. Cuối cùng, thêm cần tây thái lát và muối, xào trong 1 phút, nêm gia vị, tinh chất cốt gà cho hòa quyện rồi tắt bếp.

Thành phẩm món cần tây xào nấm hương và cà rốt

Cần tây xào nấm hương và cà rốt có màu sắc bắt mắt với màu xanh của cần tây, đỏ cam của cà rốt và nâu xen trắng của nấm hương. Vị thơm nồng của cần tây hòa quyện với vị béo và ngọt từ nấm với cà rốt càng làm cho hương vị món ăn thêm phần thơm ngon, hấp dẫn.

3. Cần tây xào thịt

Nguyên liệu làm món cần tây xào thịt heo: 1 nắm rau cần tây, 150g thịt heo (hoặc thịt bò, thịt bê), một ít gừng băm, 2 tép tỏi băm, gia vị, tinh chất cốt gà, bột bắp, rượu nấu ăn.

Cách làm món cần tây xào thịt

Bước 1: Rau cần tây nhặt bớt lá rồi rửa sạch. Cắt rau cần tây thành các đoạn ngắn rồi để riêng. Thịt heo đem rửa sạch rồi thấm khô nước. Sau đó thái thịt heo thành các miếng mỏng rồi thái sợi. Cho thịt heo vào bát, thêm rượu nấu ăn, gia vị, bột bắp vào trộn đều rồi ướp trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi và gừng băm vào phi thơm. Sau đó thêm thịt heo vào xào đều đến khi đổi màu. Tiếp đó bạn cho rau cần tây vào, xào nhanh tay để các nguyên liệu hòa quyện. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa.

Thành phẩm món cần tây xào thịt

Cần tây xào thịt là món ăn được nấu rất đơn giản và có màu sắc hài hòa. Mùi thơm đặc trưng của rau cần tây, gừng, tỏi và thịt, vị đậm đà vừa miệng, cần tây giòn sần sật không bị nát, thịt mềm ngọt quyện gia vị, tạo nên món ăn hấp dẫn, thanh đạm và bổ dưỡng, thường được ăn nóng kèm cơm trắng.

Trên đây là 3 trong số vô vàn món ăn ngon từ rau cần tây, bạn có thể đưa vào thực đơn gia đình. Dù là cần tây xào đậu phụ, cần tây xào nấm và cà rốt hay cần tây xào thịt thì hương vị đều dễ nấu, hương vị giòn ngon đậm đà và tốt cho sức khỏe.