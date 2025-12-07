Tôi đã giảm cân từ 60kg xuống còn 48kg một cách tình cờ và phát hiện ra một cách ăn uống tuyệt vời để giảm cân

Mùa hè năm ngoái, tôi vẫn mặc áo phông rộng thùng thình. Tôi đã thử ăn kiêng, thậm chí bỏ bữa tối, và chạy bộ mỗi sáng, nhưng chẳng có cách nào thực sự hiệu quả. Một hôm, tôi thấy một đồng nghiệp chỉ ăn sữa chua và thanh long mỗi tối, nên tôi đã thử trong nửa tháng và thấy cạp quần của mình thực sự đã rộng ra. Giờ đây, tôi có thể cảm nhận được cơ bụng của mình mỗi sáng thức dậy, và đó là lúc tôi nhận ra rằng việc bỏ đồ ăn đặc vào ban đêm thực sự hiệu quả.

Bữa tối hiện tại của tôi rất đơn giản, có thể là một bát canh rau củ (canh đậu phụ nấu rau cải thìa; canh trứng đậu phụ...) hoặc sữa đậu nành hay cháo kê bí đỏ/cháo yến mạch và sữa chua. Những món ăn này hầu như nấu rất đơn giản, chỉ cần sơ chế nguyên liệu rồi nấu chín. Ngày đầu tiên áp dụng phương pháp ăn này, tôi thức đã tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng với cái bụng sôi sùng sục. Sau đó, tôi nhận ra rằng miễn là tôi ăn uống bình thường vào ban ngày, tôi sẽ không bị quá đói vào ban đêm.

Bữa sáng, tôi ăn trứng luộc và ngô, hoặc bánh mì nguyên cám với một tách cà phê đen. Bữa trưa cũng bình thường, nhưng ít dầu mỡ và muối hơn; chỉ cần tránh đồ ăn quá mặn. Có lần, tôi ăn tối ở công ty và uống bia, nhưng tối hôm đó tôi đói cồn cào và cảm thấy lo lắng. Giờ thì, trong những tình huống như vậy, tôi ăn một ít các loại hạt trước hoặc uống sữa hạnh nhân vào buổi tối để trấn tĩnh tinh thần.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là tôi không hề bị mất cơ. Người bạn huấn luyện viên thể hình của tôi bảo tôi chỉ cần tập mười động tác Glute Bridge trước khi đi ngủ mà không cần phải đến phòng tập. Tháng trước, tỷ lệ mỡ cơ thể của tôi đã giảm hai điểm trong lần khám sức khỏe, và bác sĩ thậm chí còn khen ngợi khối lượng cơ của tôi.

Trong thời gian nhịn ăn, tôi quyết liệt không đụng đến đồ uống có đường hay trà sữa. Tôi nhớ mình đã từng phá vỡ kế hoạch này, ăn một lần và tăng 1kg vào ngày hôm sau. Giờ tôi luôn để sẵn sữa chua không đường và yến mạch trong tủ lạnh và uống một loại khác nhau mỗi tuần. Tôi đã không tập thể dục trong hai tháng, nhưng cân nặng của tôi vẫn giảm đều đặn mỗi ngày miễn là tôi ăn đồ ăn lỏng mỗi tối.

Thỉnh thoảng cuối tuần tôi ra ngoài ăn lẩu vào bữa trưa, rồi lại tiếp tục kiêng khem như thường lệ vào bữa tối. Giờ thì đã thành thói quen, thỉnh thoảng tôi có thể phá lệ một hai lần vào cuối tuần mà không gặp vấn đề gì.

Gần đây tôi phát hiện ra rằng khi đói, ăn một quả táo không sẽ no bằng ăn một bát cháo. Mùa hè tôi ăn cháo đậu xanh, mùa đông tôi nấu cháo yến mạch. Trước đây tôi cứ lo không đủ dinh dưỡng, nhưng giờ mọi chỉ số trên giấy khám sức khỏe đều bình thường, tôi thấy khỏe hơn nhiều, da dẻ cũng hồng hào hơn trước.

Đồng nghiệp hỏi tôi có lén uống thuốc giảm cân không, và tôi chỉ nói là ăn cháo hoặc súp rau vào bữa tối. Tôi chỉ điều chỉnh bữa tối một chút thôi; tôi không dùng bất kỳ phương pháp đặc biệt nào khác.

Vòng eo của tôi đã giảm từ 1m11 xuống còn 70cm, và giờ tôi có thể mua quần áo cỡ nhỏ nhất ở trung tâm thương mại. Tôi không còn phải lo lắng, tự ti về việc mặc áo 2 dây vào mùa hè nữa. Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng thay đổi thói quen ăn uống hiệu quả hơn nhiều so với việc ăn kiêng khắc nghiệt.