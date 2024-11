Chiều ngày 12/11, làng giải trí Hàn Quốc chìm trong tang thương bởi sự ra đi đột ngột của Song Jae Rim. Chẳng ai có thể ngờ rằng, nam tài tử vẫn đang hoạt động sôi nổi vào năm 2024 lại bất ngờ ra đi như thế. Song Jae Rim được tìm thấy đã qua đời tại nhà riêng ở Seoul vào khoảng 12h30 trưa cùng ngày.

Tin tức Song Jae Rim qua đời khiến cả châu Á chấn động

Theo nguồn tin, một người bạn mà Song Jae Rim hẹn đi ăn trước đó đến nhà tìm anh và phát hiện nam tài tử đã trút hơi thở cuối cùng. Cảnh sát cho biết vụ việc của nam diễn viên không có dấu hiệu của việc giết người, đồng thời họ cũng tìm thấy di thư của sao nam 8x tại hiện trường.

Khi Song Jae Rim qua đời, hàng loạt bài báo cùng với phát ngôn trước đó của nam tài tử cũng được "đào" lại. Trong đó, bài phỏng vấn anh từng thực hiện khi quảng bá cho dự án điện ảnh Hello nhận được nhiều sự chú ý khi đó lần đầu tiên, Song Jae Rim nhắc đến đám tang của chính mình.

Bài phỏng vấn năm 2022 nhận được sự chú ý lớn trước sự ra đi bất ngờ của nam tài tử

Cụ thể, ngày 27/5/2022, Song Jae Rim, Lee Yoon Ji và Kim Hwan Hee đã xuất hiện trong một video phỏng vấn do kênh YouTube MK Studio đăng tải. Trong video này, Song Jae Rim đã đề cập đến danh sách những việc cần làm ở đám tang nam diễn viên. Anh cho biết "Tại đám tang của tôi, mọi người sẽ cùng uống sâm banh. Tôi muốn tổ chức một đám tang như lễ hội". Khi ấy, nữ diễn viên Lee Yoon Ji còn hài hước cho rằng điều đó thật tuyệt vời.

Khi nhận được câu hỏi liệu ai là người anh sẽ nghĩ đến trước khi qua đời, Song Jae Rim đã mỉm cười và trải lòng: "Tất nhiên đó sẽ là bố mẹ tôi. Nhưng tôi không thể đi trước họ".

Chia sẻ của Song Jae Rim khiến nhiều người rơi nước mắt

Vào năm 2022, đó là một câu trả lời "vô thưởng vô phạt", nhưng nó lại trở thành tâm điểm chú ý khi 2 năm sau, Song Jae Rim lại là người rời xa trần thế trước, trong khi ba mẹ anh vẫn còn sống. Câu trả lời khi ấy của nam diễn viên mang đến cảm giác rất đau lòng và xót xa cho gia đình lẫn công chúng.

Trong bài phỏng vấn khi ấy, sao nam Mặt Trăng Ôm Mặt Trời cũng bày tỏ nỗi lo về diễn xuất: "Tôi bối rối về việc liệu mình có nên diễn theo kịch bản mà đạo diễn muốn hay không hay liệu tôi phải diễn theo cách mình muốn. Tôi sắp bước sang tuổi 40 và tôi muốn được khám phá và trải nghiệm những thứ khác nhau". Đồng thời, nam diễn viên cùng bày tỏ sự yêu thích với nhân vật Yoon Bit mà mình sẽ đảm nhận trong Hello "Đó là nhân vật khiến tôi thư giãn với tư cách là một diễn viên".

Song Jae Rim tại buổi họp báo phim Hello

Nói thêm về bộ phim điện ảnh Hello, cốt truyện theo chân cô gái Sumi - người giam mình ở một khu chăm sóc đặc biệt dành cho những người mắc bệnh nan y. Những ngày tháng ngắn ngủi trước khi nhắm mắt, cô đã được trải qua những câu chuyện khác nhau cùng mọi người ở đây - nơi tưởng chừng chỉ có tuyệt vọng hoá ra lại dần mang đến cho cô hy vọng được sống tiếp. Trong phim, Song Jae Rim trong vai Yoon Bit - một người đàn ông trong khu chăm sóc giúp mọi người cười bằng khiếu hài hước và năng lượng tích cực của mình.

Song Jae Rim sinh năm 1985, xuất thân là người mẫu nhưng sau đó chạm ngõ diễn xuất với bộ phim điện ảnh đầu tay Actresses năm 2009. Tên tuổi anh bất ngờ vụt sáng khi đảm nhận vai phụ trong The Moon Embracing The Sun. Sau đó, anh liên tiếp xuất hiện trong loạt tác phẩm như Nail Shop Paris, Fantasy Tower, Fantasy Tower, Unkind Ladies, Drama Stage Season 3: Big Data Romance, Blood Riding Love,...và gặt hái được những thành công nhất định. Bộ phim gần nhất anh tham gia là Queen Woo và My Military Valentine.