HOT: Tài tử "Mặt Trăng Ôm Mặt Trời" Song Jae Rim xác nhận chuyện hẹn hò với Jiyeon (T-ara), tuy nhiên phản ứng của nữ ca sĩ lại gây bất ngờ

Giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nữ ca sĩ/diễn viên Jiyeon (T-ara) và nam tài tử "Mặt Trăng Ôm Mặt Trời" Song Jae Rim đang hẹn hò. Cặp đôi bén duyên sau khi cùng hợp tác chung trong bộ phim "Tell Me Your Song" của đài KBS.

Theo đó, gần đây cặp đôi còn cùng nhau có một chuyến đi tới Chungju-ro, tỉnh Chungbuk. Phản hồi lại tin tức trên, đại diện nam diễn viên Song Jae Rim xác nhận: "Đúng là Song Jae Rim và Jiyeon gần đây đang rất thân thiết".

Tin được đăng tải trên trang Donga.

Tuy nhiên, khi được hỏi về tin tức này, phía đại diện công ty quản lý của Jiyeon tuyên bố rằng: "Jiyeon chỉ là người bạn thân thiết với Song Jae Rim. Theo đó, gần đây Jiyeon có mua một chiếc xe đạp và trùng hợp là Song Jae Rim lại có sở thích với môn thể thao này, do vậy cô ấy đã nói với anh ấy về chiếc xe. Hai người chỉ đơn giản có sở thích giống nhau và nó không có gì vượt quá mức đồng nghiệp".

Trước Song Jae Rim, Jiyeon từng hẹn hò với tài tử "Chuyện tình Paris" Lee Dong Gun. Nảy sinh tình cảm sau 1 tháng quay phim chung, Jiyeon và nam tài tử điển trai Lee Dong Gun hẹn hò vào tháng 7/2015 và chính thức chia tay sau 2 năm gắn bó (tháng 7/2017). Sau 3 tháng chia tay, nam diễn viên kết hôn với diễn viên Jo Yoon Hee, kém anh 2 tuổi. Trong khi đó, Song Jae Rim từng được fan tích cực "đẩy thuyền" với nữ diễn viên "Vườn Sao Băng" Kim So Eun, sau khi cả hai cùng tham gia một chương trình hẹn hò thực tế.

Nguồn: Donga