Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đăng tải thông tin nam diễn viên Song Jae Rim qua đời ở tuổi 39. Nam diễn viên được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng vào chiều 12/11. Nguyên nhân cái chết của tài tử người Hàn chưa được tiết lộ.

Tang lễ của anh sẽ được tổ chức vào ngày 14/11.

Song Jae Rim

Song Jae Rim sinh năm 1985 và được công chúng biết đến qua bộ phim truyền hình nổi tiếng "Mặt trăng ôm mặt trời" của đài MBC. Sau đó, anh góp mặt vào nhiều dự án phim như Tiệm mỳ mỹ nam, Gab Soon nhà tôi,... Khi tham gia chương trình "We got married" ghép đôi với nữ diễn viên Kim So Eun, Song Jae Rim được khán giả yêu mến hơn.