Ngay lúc này, cả làng giải trí đang bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên Song Jae Rim qua đời. Anh là một gương mặt khá quen thuộc tại làng giải trí Hàn Quốc, góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám, trong đó bao gồm bộ phim cổ trang đình đám "Hoàng hậu Woo" mới chiếu cách đây không lâu.

Ở bộ phim này, Song Jae Rim đảm nhận vai Go Pae Ui, đại hoàng tử của vương triều, người được cho là sẽ kế vị cha mình nhưng sau đó ngôi vua lại thuộc về Go Nam Mu (Ji Chang Wook). Go Pae Ui cảm thấy phẫn nộ, ghen tức và muốn chiếm lấy ngai vàng. Về sau, anh ta phải chịu hình phạt thảm khốc.

Nam diễn viên Song Jae Rim trong "Hoàng hậu Woo", bộ phim cuối cùng được phát sóng của anh trong sự nghiệp.

Dù nội dung của "Hoàng hậu Woo" gây ra những tranh cãi, tuy nhiên không thể phủ nhận anh đã thể hiện được khí chất của nhân vật, xứng đáng với những lời ngợi khen. Dẫu vậy, không ai ngờ rằng đây lại là một trong những vai diễn cuối cùng của tài tử 39 tuổi. Chính vì vậy mà khi nhìn lại những hình ảnh của anh trong phim, khán giả không khỏi cảm thấy xót xa.

Cho những ai chưa biết, Song Jae Rim sinh năm 1985 và gia nhập làng giải trí với tư cách người mẫu. Sau đó, nam tài tử lấn sân sang diễn xuất, gây chú ý kể từ khi đảm nhận vai phụ trong tác phẩm kinh điển "Mặt trăng ôm mặt trời".

Trong giai đoạn 2014-15 khi chương trình "We got married" phát sóng, Song Jae Rim gây ấn tượng khi cùng tham gia với Kim So Eun. Song Jae Rim được phát hiện đột ngột qua đời vào chiều ngày 12/11, để lại sự bàng hoàng và tiếc thương cho gia đình, bạn bè cũng như toàn thể người hâm mộ.