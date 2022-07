Tài tử đời tư sạch nhất làng giải trí: Người duy nhất có nhan sắc đánh bại Kang Dong Won, U50 vẫn đẹp đến nao lòng

Chàng lãng tử trong mộng của hàng vạn thiếu nữ

Go Soo là nam diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1978. Anh vào nghề năm 20 tuổi và lập tức gây chú ý vẻ ngoài điển trai như tạc tượng, gương mặt cân đối hài hòa, sống mũi thẳng, đôi mắt đầy cảm xúc. Anh là người hiếm hoi được cho là có thể át vía "thánh sống" Kang Dong Won về mặt nhan sắc khi hai người xuất hiện chung trong một khung hình. Những năm cuối thập niên 90, độ phủ sóng của anh mạnh mẽ tới độ kiểu tóc phủ trán làm nên thương hiệu Go Soo đã tạo ra trào lưu suốt một thời.

Nhan sắc ngày trẻ của Go Soo

Không chỉ gây ấn tượng về nhan sắc, trở thành người tình trong mộng của hàng vạn cô gái, Go Soo còn nhận được rất nhiều lời khen về năng lực diễn xuất. Khả năng biến hóa tài tình, cân được mọi dạng vai diễn cùng sự nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý nhân vật đã giúp Go Soo trở thành cái tên bảo chứng rating trên sóng truyền hình. Anh nổi danh với loạt phim đình đám như Jump, Phím Dương Cầm, Lấy Chồng Triệu Phú, Tuyết Có Rơi Vào Đêm Giáng Sinh, White Night, Love 911,...

Đời tư sạch đến ngỡ ngàng, tuổi tứ tuần viên mãn bên vợ con

Ngoài diễn xuất, Go Soo còn được nhắc đến là một diễn viên cực kỳ kín tiếng. Các đạo diễn từng hợp tác với Go Soo cho biết anh là người vô cùng điềm đạm, ít nói, chỉ chăm chăm nghiên cứu kịch bản chứ không thích nói chuyện phiếm trong giờ giải lao như các diễn viên khác. "Không phải cậu ấy không hòa đồng, chỉ là quá ít nói" - đạo diễn phim Kim Soo Ryong từng chia sẻ. Go Soo thậm chí còn được đồng nghiệp gọi với cái tên "Go Rùa" bởi luôn chậm rãi, từ tốn, không giống phong thái của một người làm việc trong giới giải trí khắc nghiệt.

Suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Go Soo vẫn giữ nguyên quan điểm: không phơi bày đời tư, không tạo scandal để đánh bóng tên tuổi. Ngay cả các phóng viên cũng tôn trọng nguyên tắc sống này nên chuyện đời tư của anh rất ít khi được đưa lên mặt báo. Thứ mà người ta nhắc về Go Soo chủ yếu là các tác phẩm nghệ thuật và một đời tư sạch đến ngỡ ngàng.

Nam tài tử kết hôn với một người phụ nữ ngoài ngành giải trí tên Kim Hye Yeon vào năm 2012. Truyền thông Hàn cho biết Hye Yeon là fan của chồng, nhỏ hơn anh 11 tuổi và rất xinh đẹp. Anh từng tâm sự: "Ngay lần gặp đầu tiên tôi đã nghĩ đến chuyện cưới cô ấy. Dù vậy tôi vẫn khá dè dặt trong những buổi hẹn đầu. Từ năm 2012, tôi đã xác định cô ấy là người mình muốn gắn bó suốt đời". Hiện tại cặp đôi đã có ba đứa con - hai trai, một gái. Thế nhưng đó là tất cả những gì mà khán giả biết về cuộc sống hôn nhân của anh. Đúng như phương châm làm nghề của mình, Go Soo đến nay vẫn giữ kín mọi thông tin về vợ con, giữ cuộc sống riêng tư một cách tuyệt đối.

Theo công ty chủ quản, anh đam mê công việc nhưng coi trọng gia đình và rất yêu chiều vợ. Rời xa ánh hào quang từ hình ảnh người của công chúng, khi ở nhà Go Soo nổi tiếng là một người chồng người cha luôn yêu thương vợ con hết lòng. Anh được đánh giá là ông bố 3 con mẫu mực bất nhất làng giải trí Hàn. Trước những thông tin này, khán giả càng thêm yêu mến Go Soo.

Hình ảnh hiếm hoi về vợ Go Soo

Hiện tại Go Soo đã 44 tuổi, hạn chế đóng phim hơn và theo đuổi hình tượng người đàn ông lịch lãm. Trong năm nay, ngoài phim điện ảnh Bystanders, khán giả dự kiến sẽ được gặp lại Go Soo ở Missing 2, phần tiếp theo của tác phẩm đình đám Missing: The Other Side.

Nguồn ảnh: Hancinema