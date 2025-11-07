Có người nói mang tất ngủ thì dễ chịu và ngủ sâu hơn. Cũng có người lại bảo mang tất vướng víu, trằn trọc khó ngủ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc mặc thêm đôi tất khi ngủ không chỉ giúp giữ ấm bàn chân, mà còn giúp cơ thể thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Y học hiện đại cho rằng giữ ấm bàn chân giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, tạo điều kiện thuận lợi để bước vào giấc ngủ sâu. Y học cổ truyền xem đây là cách giúp “dẫn hỏa quy nguyên”, giúp khí huyết lưu thông, giảm tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn.

Khi mang tất đi ngủ, cơ thể diễn ra một số thay đổi tích cực:

- Máu lưu thông tốt hơn: Bác sĩ Y học cổ truyền của Bệnh viện Trung y tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết giữ ấm bàn chân giúp máu từ chi dưới trở về tim thuận lợi hơn, hỗ trợ cải thiện tuần hoàn, đặc biệt ở người có thể chất hàn lạnh.

- Giảm “gánh tải” năng lượng: Bác sĩ Khang Lệ, Bệnh viện Nhân dân số 3 Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) cho rằng giữ ấm bàn chân khi ngủ giúp cơ thể không phải tiêu hao quá nhiều năng lượng để giữ nhiệt.

- Giảm nguy cơ bệnh mùa lạnh: Cũng theo bác sĩ Khang Lệ, ở người mắc các bệnh hô hấp mạn tính như COPD, hay thể “đàm thấp”, bàn chân lạnh dễ khiến đờm nặng hơn. Việc giữ ấm giúp ổn định cơ thể trong những ngày lạnh.

- Hỗ trợ giảm đau khớp: Bác sĩ Trần Hồng, Bệnh viện Đông Hồ (Vũ Hán, Trung Quốc) khuyến cáo người có bệnh xương khớp, viêm khớp khi đi ngủ nên giữ ấm bàn chân để giảm kích thích lạnh lên hệ khớp.

- Ngừa nứt nẻ da bàn chân: Bác sĩ Thẩm Kiến Quân, Bệnh viện số 2 Nam Kinh (Trung Quốc) cho rằng sau khi rửa chân sạch, bôi kem dưỡng ẩm rồi mang tất sẽ giúp giữ ẩm tốt hơn, hạn chế da gót chân nứt nẻ.

Không phải ai cũng phù hợp với việc mang tất khi ngủ. Người có dấu hiệu lưu thông kém nghiêm trọng, bệnh da liễu ở bàn chân, nhiễm nấm, hoặc bị tăng tiết mồ hôi chân… cần cân nhắc và tham vấn thêm chuyên gia.

Việc giữ ấm vào mùa lạnh nên linh hoạt theo cơ địa. Tuy nhiên, với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, một đôi tất mỏng, mềm, thấm hút, đôi khi lại chính là “phụ kiện” giúp đêm đông dễ chịu hơn và ngủ yên giấc hơn.

