Phần mỡ lỏng lẻo ở bắp tay thường được gọi vui là "cánh dơi", luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Tuy khó xử lý, nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc thay đổi chế độ ăn uống đúng cách có thể giúp cải thiện rõ rệt.

Chuyên gia dinh dưỡng thể thao Tara Collingwood (đồng tác giả cuốn Flat Belly Cookbook for Dummies) chia sẻ: "Không có loại thực phẩm nào có thể giảm mỡ hay tăng cơ ở một vùng cụ thể của cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn chú trọng đến chế độ ăn hỗ trợ tăng cơ nạc, cải thiện da và giảm mỡ toàn thân, kết quả sẽ đến nhanh hơn".

Bà cũng khuyên nên kết hợp dinh dưỡng với các bài tập như chống đẩy, đá tay sau, nâng tạ ngang vai... để làm săn cơ bắp tay.

Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm được chuyên gia Tara Collingwood khuyên nên ăn thường xuyên nếu bạn muốn "chia tay" mỡ cánh tay chỉ trong 30 ngày.

1. Thịt nạc

Hãy thêm thịt gà, cá, trứng, đậu phụ và các loại đậu vào thực đơn hàng ngày. "Protein giúp xây dựng và phục hồi mô cơ. Khi kết hợp với tập luyện kháng lực, chúng sẽ giúp bắp tay săn chắc hơn", Collingwood cho biết.

Hãy thêm thịt gà, cá, trứng, đậu phụ và các loại đậu vào thực đơn hàng ngày.

Protein không chỉ giúp xây dựng và phục hồi mô cơ, mà còn là nguyên liệu chính để cơ thể tự sản sinh collagen, loại "keo dán" tự nhiên giúp da đàn hồi và săn chắc hơn.

Khi kết hợp ăn đủ protein cùng luyện tập kháng lực, bạn sẽ thấy bắp tay săn, gọn và da mịn hơn từng ngày.

2. Cá béo

Các loại cá hồi, cá ngừ, cá thu chứa nhiều omega-3 và protein chất lượng cao. Omega-3 có tác dụng giảm viêm, tăng độ đàn hồi và giữ ẩm cho da, giúp da vùng tay không bị nhăn hay chùng khi giảm mỡ.

Bên cạnh đó, collagen tự nhiên trong cá cũng góp phần củng cố cấu trúc da và cơ, khiến tay săn chắc hơn. Đây là lý do vì sao nhiều chuyên gia gọi cá béo là "thực phẩm trẻ hóa da từ trong ra ngoài".

3. Rau lá xanh

Đừng quên bổ sung rau chân vịt (spinach), cải xoăn (kale), cải cầu vồng (Swiss chard) trong mỗi bữa ăn.

Những loại rau này giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và magie, là "trợ thủ đắc lực" giúp cơ thể tự tổng hợp collagen nội sinh.

Vitamin C không chỉ bảo vệ sợi collagen khỏi tổn thương mà còn giúp da vùng tay đàn hồi, săn mịn và tươi sáng hơn. Một đĩa salad rau xanh mỗi ngày chính là bí quyết "giữ tuổi thanh xuân" đơn giản mà hiệu quả.

4. Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó, hạt chia, hạt lanh đều chứa chất béo tốt, protein thực vật và vitamin E - bộ ba vàng giúp kích thích sản xuất collagen và chống oxy hóa mạnh mẽ.

Vitamin E còn giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, ngăn chảy xệ và giữ da tay luôn mềm mại.

Bạn có thể rắc hạt chia lên sữa chua, sinh tố hoặc ăn hạt rang nhẹ buổi chiều, vừa giảm thèm đồ ngọt, vừa nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong.

5. Các loại quả mọng

Nếu bạn thèm đồ ngọt, hãy chọn việt quất, dâu tây, mâm xôi thay vì bánh kẹo.

Những loại quả này giàu anthocyanin và vitamin C, 2 hoạt chất giúp kích thích sản xuất collagen và bảo vệ sợi collagen hiện có khỏi gốc tự do gây hại.

Chúng còn giúp giảm viêm, cải thiện tuần hoàn máu, khiến da tay trông hồng hào, săn mịn hơn.

Bạn có thể trộn quả mọng với sữa chua Hy Lạp không béo, món ăn vừa ngon miệng, vừa hỗ trợ giảm mỡ và trẻ hóa da hiệu quả.

Không có "thần dược" nào giúp giảm mỡ bắp tay chỉ sau một đêm. Nhưng nếu bạn ăn đủ 5 nhóm thực phẩm trên, kết hợp tập luyện đều đặn, cơ thể sẽ tăng sinh collagen tự nhiên, săn chắc cơ bắp và giảm mỡ hiệu quả chỉ sau 30 ngày.

Kết quả không chỉ là cánh tay gọn gàng, mà còn là làn da mịn màng, tươi trẻ hơn rõ rệt.

