Ngày còn con gái, cứ độ tháng 10 trở đi, trời hanh khô là mẹ lại vào bếp nấu một nồi canh sườn heo củ sen nghi ngút khói. Mẹ bảo: "Ăn đi con, mùa này hanh lắm, da dễ khô nẻ, môi nứt toác, phải nạp thêm chút 'nước từ trong ra ngoài' cho cơ thể". Tôi khi ấy chỉ biết gật gù, ăn lấy ăn để vì món này vừa ngọt thanh, vừa thơm mát. Chỉ sau vài hôm, da đỡ khô, môi mềm hơn thật. Còn mẹ thì vẫn khỏe khoắn, chẳng than đau khớp như mấy cô hàng xóm cùng tuổi.

Giờ đã là người phụ nữ có gia đình, mỗi khi tiết trời chớm thu, tôi lại nhớ mùi canh củ sen lan khắp gian bếp, nhớ cả câu nói của mẹ: "Củ sen và sườn heo là bộ đôi dưỡng ẩm và bổ máu tự nhiên của phụ nữ đấy con ạ".

Củ sen: "Thần dược" giữ ẩm, thanh lọc, bổ máu

Theo Đông y, củ sen có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, dưỡng âm, sinh tân chỉ khát, lợi huyết. Củ sen tươi giúp bổ sung nước, giảm khô nóng trong người. Củ sen chín lại có tác dụng bổ máu, cầm máu và kiện tỳ vị, rất thích hợp trong những ngày giao mùa, khi cơ thể dễ mất nước và da dẻ bong tróc.

Khoa học hiện đại cũng chứng minh, củ sen chứa vitamin C, B6, kali, sắt, mangan và chất xơ hòa tan.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng sinh collagen, loại protein giữ cho làn da đàn hồi, ẩm mịn.

Sắt giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, đặc biệt ở phụ nữ có kinh nguyệt hoặc sau sinh.

Chất xơ lại hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp da dẻ sáng hồng, bớt xỉn màu nhờ quá trình thải độc tốt hơn.

Chẳng thế mà trong nhiều bài thuốc dân gian, củ sen được gọi là "thực phẩm dưỡng huyết - dưỡng nhan", vừa giúp làn da mịn màng, vừa giảm căng thẳng, ngủ ngon hơn.

Sườn heo: Nguồn collagen và canxi tự nhiên cho xương khớp khỏe mạnh

Còn sườn heo, mẹ thường chọn loại sườn non có chút mỡ, vừa béo nhẹ vừa ngọt nước. Đông y xem thịt heo là thực phẩm "bổ âm, nhuận táo", giúp cơ thể cân bằng lại độ ẩm trong mùa hanh khô.

Theo phân tích dinh dưỡng, trong sườn heo có:

Protein và collagen tự nhiên giúp tái tạo tế bào da, giữ da căng mịn.

Canxi, phốt pho và magie - những khoáng chất quan trọng để duy trì xương khớp chắc khỏe, giảm đau mỏi khi thời tiết đổi mùa.

Vitamin nhóm B (nhất là B12) giúp tái tạo hồng cầu, cải thiện tuần hoàn máu, giảm cảm giác mệt mỏi.

Một bát canh sườn heo củ sen vì thế không chỉ "ngon miệng" mà còn là món ăn phục hồi sức khỏe và sắc đẹp: Da mịn, máu tốt, xương chắc.

Canh sườn heo củ sen - Món ăn chữa khô da từ bên trong

Khi hầm, collagen trong sườn heo hòa cùng chất nhầy tự nhiên trong củ sen, tạo nên thứ nước canh ngọt trong, vừa thanh vừa béo nhẹ. Uống đến đâu, cơ thể như được "tưới ẩm" đến đó.

Đông y có câu: "Dưỡng da trước hết phải dưỡng huyết, dưỡng huyết thì da tự tươi". Mà huyết khí muốn tốt, phải ăn đủ đạm, đủ khoáng, điều mà món canh này đáp ứng trọn vẹn.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng, canh sườn heo củ sen là món ăn lý tưởng để cấp ẩm tự nhiên, nhờ khả năng giữ nước và cung cấp chất điện giải. Uống canh đều đặn 2-3 lần/tuần có thể giúp làn da ẩm mượt hơn, giảm nứt nẻ môi, gót chân và tình trạng khô ráp toàn thân trong mùa thu.

Gợi ý nấu món "canh thanh xuân" này chuẩn vị mẹ

Nguyên liệu: 500g sườn non, 1 củ sen tươi, vài lát gừng, 1 củ cà rốt, hành lá.

Cách làm:

- Sườn chần qua nước sôi cho sạch, sau đó hầm cùng gừng cho thơm.

- Thêm củ sen và cà rốt, nấu nhỏ lửa 45–60 phút đến khi nước ngọt, củ sen mềm.

- Nêm nhạt để giữ vị thanh, rắc chút hành lá khi ăn nóng.

Món này ăn vào buổi tối hoặc trưa đều hợp. Mẹ tôi bảo "phụ nữ muốn đẹp thì phải biết ăn món dưỡng từ trong". Quả thật, sau bao năm, tôi vẫn nhớ cảm giác da không còn khô rát, môi không nứt nẻ và cơ thể thấy nhẹ nhõm, khỏe khoắn mỗi khi ăn chén canh ấy.

Giữa bao nhiêu loại kem dưỡng, serum đắt đỏ, có lẽ thứ "kem dưỡng ẩm tự nhiên" nhất lại nằm trong nồi canh mẹ nấu. Một bát canh sườn heo củ sen không chỉ là món ăn, mà còn là bài thuốc giữ ẩm, bổ máu và tốt cho xương khớp, bí quyết làm đẹp giản dị mà hiệu quả, truyền từ mẹ sang con gái, từ căn bếp xưa đến hôm nay.

(Ảnh minh họa: Internet)