Dù đã ở tuổi U40 và trải qua 2 lần sinh nở, Diệp Lâm Anh vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi xuất hiện với vòng eo săn chắc, rãnh bụng số 11 rõ nét. Nữ doanh nhân - người mẫu thừa nhận rằng, việc duy trì vóc dáng như hiện tại không hề dễ dàng, nhất là khi cô không có nhiều thời gian tập luyện. Bí quyết nằm ở một phương pháp ăn uống khoa học và đang được nhiều phụ nữ hiện đại theo đuổi: Nhịn ăn gián đoạn (Intermittent Fasting).

Diệp Lâm Anh siết eo nổi cơ bụng số 11 nhờ nhịn ăn gián đoạn 16:8

Theo chia sẻ của Diệp Lâm Anh, cô áp dụng kiểu ăn nhịn ăn gián đoạn 16:8, tức là nhịn ăn trong 16 tiếng và chỉ ăn trong 8 tiếng còn lại mỗi ngày. Trong khung thời gian được ăn, người đẹp hạn chế tinh bột, tránh xa đồ chiên rán, ưu tiên thực phẩm sạch như rau xanh, cá hồi, trứng, ức gà và các loại hạt.

Dù chỉ tập luyện khoảng 15 phút mỗi ngày, Diệp Lâm Anh cho biết mình vẫn nhận thấy "rất hiệu quả" nhờ kiểu ăn này: Cơ bụng săn chắc hơn, đường rãnh bụng số 11 nổi rõ dù lịch trình làm việc bận rộn.

Khoa học nói gì về kiểu ăn mà Diệp Lâm Anh đang áp dụng?

Nhịn ăn gián đoạn (Intermittent Fasting) là phương pháp ăn theo chu kỳ "nhịn - ăn" chứ không tập trung vào việc cắt bỏ hoàn toàn nhóm thực phẩm nào.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Harvard Health Publishing, khi ở trạng thái "nhịn", nồng độ insulin giảm xuống, giúp cơ thể dễ dàng chuyển hóa chất béo thành năng lượng. Chính vì vậy, lượng mỡ quanh bụng vốn là khu vực "cứng đầu" nhất, có xu hướng giảm nhanh hơn so với các vùng khác.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Translational Medicine (2022) cho thấy, người áp dụng nhịn ăn gián đoạn 16:8 trong 8 tuần có thể giảm trung bình 3-8% lượng mỡ cơ thể mà vẫn giữ được khối cơ nạc. Nhờ đó, vùng bụng trở nên "khô" hơn, đường cơ bụng số 11 dễ thấy hơn, điều mà Diệp Lâm Anh đang thể hiện rất rõ.

Ngoài ra, việc giảm tần suất ăn vặt và ăn tối muộn giúp hệ tiêu hóa có thời gian nghỉ ngơi, cải thiện giấc ngủ và tăng khả năng tái tạo tế bào. Cơ thể không chỉ nhẹ nhàng hơn mà còn "vào form" nhanh chóng, đặc biệt phù hợp với phụ nữ sau sinh, người làm việc văn phòng hoặc không có thời gian tập luyện nhiều.

Những lưu ý khi áp dụng nhịn ăn gián đoạn để không hại sức khỏe

Dù được đánh giá là phương pháp an toàn và linh hoạt, nhịn ăn gián đoạn không phải ai cũng nên áp dụng tùy tiện. Các chuyên gia khuyến nghị:

- Không bỏ qua bữa sáng một cách cực đoan: Nếu bạn là người bị hạ đường huyết hoặc huyết áp thấp, nên chọn khung giờ ăn phù hợp, có thể là từ 9h sáng đến 17h chiều.

- Bổ sung đủ nước và điện giải: Trong thời gian nhịn, nên uống nước lọc, nước chanh loãng hoặc trà thảo mộc không đường để giữ cơ thể tỉnh táo, tránh mất nước.

- Ưu tiên protein và rau xanh khi ăn: Để tránh tăng mỡ lại, bữa ăn nên cân bằng giữa đạm (thịt nạc, trứng, cá), rau xanh và chất béo tốt từ quả bơ, hạt, dầu ôliu.

- Không nhịn ăn quá mức: Việc kéo dài thời gian nhịn quá 20 tiếng/ngày hoặc kết hợp với luyện tập cường độ cao có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm cơ, rối loạn nội tiết.

- Đặc biệt, phụ nữ sau sinh hoặc đang cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng trước khi bắt đầu để điều chỉnh khung giờ và khẩu phần hợp lý.

Nhịn ăn gián đoạn đặc biệt phù hợp với phụ nữ sau sinh, người bận rộn hoặc ít thời gian đến phòng gym, giúp giảm mỡ bụng, cân bằng nội tiết và cải thiện làn da từ bên trong.

Nếu bạn đang tìm kiếm một lối sống "giảm mỡ - giữ dáng - vẫn ăn ngon", hãy thử nhịn ăn gián đoạn như Diệp Lâm Anh, nhưng hãy bắt đầu từ từ, lắng nghe cơ thể và chọn khung giờ phù hợp nhất với mình.

(Ảnh: FB)