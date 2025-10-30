Cạo gió vốn là một thói quen dân gian được nhiều người Việt tin dùng để giải cảm, thư giãn cơ thể. Nhưng ít ai biết rằng, cạo gió thường xuyên ở vùng cổ, nếu thực hiện đúng cách, còn có thể mang đến hiệu quả chống lão hóa đáng kinh ngạc.

Dưới góc nhìn y học hiện đại, đây không chỉ là "mẹo dân gian" mà còn là một hình thức massage kích hoạt tuần hoàn máu và tái tạo tế bào da.

Vùng da ở cổ chảy xệ tố cáo rõ nét tuổi tác 1 người

Trong khi chúng ta dành cả ngân sách cho serum, kem dưỡng, liệu trình trẻ hóa da mặt… thì vùng cổ lại bị "bỏ quên" đáng tiếc. Theo nghiên cứu của Dermatologic Surgery (Mỹ), da cổ mỏng gấp 3 lần da mặt, tuyến bã nhờn lại ít nên dễ khô, nhăn, chảy xệ và xuất hiện đốm nâu sớm hơn.

Thêm vào đó, vùng cổ là nơi tập trung nhiều mạch máu, hạch bạch huyết và dây thần kinh. Khi các mạch máu này bị tắc nghẽn hoặc lưu thông kém, da không nhận đủ oxy và dưỡng chất, từ đó xuất hiện tình trạng sạm, chùng và lão hóa sớm.

Cạo gió ở cổ giúp lưu thông máu, duy trì làn da khỏe mạnh

Dưới góc nhìn Đông y, cạo gió giúp đả thông kinh lạc, đẩy hàn khí ra ngoài, cân bằng khí huyết. Trong y học hiện đại, các nghiên cứu cho thấy, động tác cạo gió tác động cơ học lên da giúp:

- Tăng lưu lượng máu cục bộ: Theo Journal of Traditional Chinese Medicine, chỉ sau 15 phút cạo gió, lưu lượng máu vùng cổ tăng gấp 4-5 lần so với bình thường.

- Kích hoạt sản sinh collagen: Khi lưu thông máu tốt, tế bào da được "nuôi dưỡng" tốt hơn, từ đó kích thích tổng hợp collagen và elastin - 2 loại protein quyết định độ đàn hồi và săn chắc.

- Giải phóng căng cơ vùng cổ - vai gáy: Giúp giảm nếp nhăn ngang cổ do thói quen cúi đầu nhìn điện thoại, làm việc máy tính quá lâu.

Cạo gió ở cổ để chống lão hóa được y học thừa nhận

Một số chuyên gia trị liệu cổ truyền tại Trung Quốc cho rằng, cạo gió đều đặn 2-3 lần/tuần ở vùng cổ giúp kích thích các huyệt như Phong trì, Đại chùy, Kiên tỉnh, hỗ trợ:

- Tăng lưu thông bạch huyết, thải độc cho da.

- Cải thiện sắc tố, giảm sạm da cổ.

- Giúp mặt thon gọn, cổ mảnh mai hơn nhờ giảm ứ trệ khí huyết vùng vai gáy.

Thực tế, tại Hàn Quốc và Nhật Bản, nhiều spa trẻ hóa đã ứng dụng nguyên lý này dưới dạng "gua sha chống lão hóa", một kỹ thuật massage bằng dụng cụ dẹt (thường bằng thạch anh hồng hoặc ngọc bích), nhẹ nhàng miết dọc cổ và xương quai xanh để kích hoạt tuần hoàn máu.

Cạo gió ở cổ thế nào để trẻ ra mà không bị bầm tím?

Cạo gió không đúng có thể khiến da cổ bị thâm, đỏ hoặc đau rát. Vì vậy, nếu muốn áp dụng như một liệu pháp trẻ hóa tự nhiên, bạn cần tuân thủ 4 nguyên tắc sau:

- Dùng dầu hoặc kem massage trơn da trước khi cạo (như dầu jojoba, dầu dừa, hoặc serum vitamin E).

- Dụng cụ sạch, đầu bo tròn (tránh vật sắc nhọn).

- Thực hiện động tác nhẹ, hướng từ dưới lên trên, dọc hai bên cổ, tuyệt đối không cạo lên đường giữa cổ nơi có khí quản.

- Sau cạo, nên chườm khăn ấm, bôi kem dưỡng ẩm và chống nắng cho vùng cổ.

Khi nào không nên cạo gió cổ?

Theo khuyến cáo từ Hiệp hội Y học Cổ truyền Việt Nam, không nên cạo gió khi:

- Cổ có vết thương hở, viêm da, nổi mụn.

- Đang bị sốt cao, tăng huyết áp, rối loạn đông máu.

- Vừa phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tiêm filler, botox vùng cổ.

- Nếu bạn muốn sử dụng cạo gió như một liệu pháp trẻ hóa hỗ trợ, nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu hoặc chuyên viên trị liệu có kinh nghiệm.

(Ảnh minh họa: Internet)