Xuất hiện trong những khung hình mới nhất, bà Mai Đoàn, mẹ vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu một lần nữa khiến mạng xã hội "dậy sóng" với ngoại hình trẻ trung, quyến rũ khó tin ở tuổi 47. Bà diện bộ suit xẻ cổ sâu tinh tế, khoe làn da mịn màng và vóc dáng gọn gàng. Gương mặt tươi sáng, thần thái tự tin của bà khiến không ít người ngỡ ngàng tưởng nhầm là… chị gái của con gái.

Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, dân mạng thi nhau khen ngợi vì đã lên chức bà ngoại mà bà Mai Đoàn vẫn đẹp như minh tinh, xin vía trẻ lâu của mẹ vợ Văn Hậu... Phía sau nhan sắc và thần thái ấy là thói quen dùng đều đặn "thuốc chống già" được bà kiên trì suốt nhiều năm: Tập yoga mỗi ngày.

Mẹ cầu thủ Đoàn Văn Hậu chăm dùng "thuốc chống già" cực tốt cho nội tiết, hội sao Việt cũng mê dùng

Theo người thân chia sẻ, bà Mai Đoàn duy trì thói quen tập yoga từ nhiều năm nay, xem đây là "thời gian thiền" để cơ thể và tâm trí được tái tạo.

Không chạy theo các trào lưu giảm cân khắc nghiệt, bà chọn yoga như một cách sống: Nhẹ nhàng, bền bỉ và đầy năng lượng tích cực.

Đây cũng là "thuốc chống già" mà ca sĩ Hồng Nhung, Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà… duy trì dùng đều, để không chỉ giúp dáng đẹp mà còn giữ tinh thần tươi trẻ, nội tiết ổn định và làn da căng mịn.

Theo các chuyên gia sức khỏe, tập yoga đều đặn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho phụ nữ trung niên:

- Cân bằng nội tiết tố: Các tư thế yoga giúp kích thích tuyến giáp và tuyến yên, điều hòa hormone, giảm triệu chứng tiền mãn kinh, nguyên nhân khiến phụ nữ nhanh lão hóa.

- Tăng sản sinh collagen: Yoga thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp da hồng hào, săn chắc và tăng sản sinh collagen tự nhiên, từ đó giảm nếp nhăn và chảy xệ.

- Giảm stress, giữ tinh thần trẻ trung: Mỗi bài tập kết hợp hơi thở sâu giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại giấc ngủ ngon, tinh thần nhẹ nhõm. Đây là yếu tố quan trọng để "trẻ lâu".

- Giữ dáng cân đối: Các động tác plank, bridge hay warrior pose giúp siết cơ, đốt mỡ thừa, đặc biệt là vùng bụng, hông và đùi - những vùng dễ tích mỡ ở tuổi trung niên.

Trẻ lâu không chỉ nhờ di truyền, mà quan trọng là cách phụ nữ yêu và chăm sóc chính mình mỗi ngày. Nhờ kiên trì yoga, ăn uống lành mạnh và giữ tâm thế tích cực, bà Mai Đoàn ở tuổi 47 vẫn giữ được vẻ ngoài căng tràn sức sống, làn da mướt mịn và phong thái sang trọng.

Phụ nữ trung niên muốn trẻ lâu nhờ yoga cần ghi nhớ những điều sau

Tập yoga là "thần dược" tự nhiên giúp phụ nữ trẻ lâu, nhưng nếu tập sai cách lại dễ phản tác dụng. Các huấn luyện viên khuyên chị em nên chú ý:

- Khởi động kỹ trước khi tập: Dành 10-15 phút làm nóng khớp, xoay cổ, vai, hông để tránh chấn thương.

- Chọn bài tập phù hợp độ tuổi: Với phụ nữ trung niên, nên ưu tiên các bài tập yoga nhẹ nhàng, tránh ép dẻo hoặc động tác đảo ngược quá mạnh. Nên có huấn luyện viên kèm tập nếu bạn chưa có kinh nghiệm tập bộ môn này.

- Tập đều đặn mỗi ngày: Duy trì 30-60 phút/ngày để cơ thể dần thích nghi, giúp da và dáng cải thiện tự nhiên.

- Kết hợp dinh dưỡng và giấc ngủ: Uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, ngủ trước 23 giờ. Đây là những bí quyết giúp collagen tái tạo hiệu quả hơn.

Tuổi trung niên vẫn có thể rực rỡ nếu biết yêu bản thân đúng cách

Hình ảnh bà Mai Đoàn, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu, chính là minh chứng rằng phụ nữ có thể đẹp ở mọi lứa tuổi nếu biết dành thời gian chăm sóc cho chính mình.

Yoga, dinh dưỡng và tinh thần tích cực đã giúp bà trở thành "biểu tượng nhan sắc trung niên" mới trong mắt cộng đồng mạng.

Không cần tìm đâu xa, bí quyết trẻ lâu đã nằm ngay trong thói quen sống giản dị mỗi ngày: Tập luyện, ăn uống lành mạnh, yêu thương bản thân, để mỗi sớm soi gương, phụ nữ đều thấy mình đẹp hơn hôm qua.

