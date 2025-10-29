Không chỉ là món ăn khoái khẩu của những tín đồ sống healthy, kiwi còn được mệnh danh là lọ "kem dưỡng ẩm tự nhiên" mà thiên nhiên ban tặng. Chỉ cần bổ sung đều đặn mỗi ngày, loại quả nhỏ bé này có thể giúp làn da luôn căng mướt, mềm mại ngay cả khi bạn chưa kịp bôi serum hay kem dưỡng.

Kiwi: Loại quả "kem dưỡng ẩm tự nhiên" cho phụ nữ

Theo Healthline, trong quả kiwi chứa nhiều thành phần giúp kiwi xứng danh "kem dưỡng ẩm tự nhiên":

Vitamin C và polyphenol dồi dào

Cứ 100g kiwi chứa tới 90mg vitamin C, cao gấp đôi cam. Vitamin C kích thích sản sinh collagen, thành phần giúp da giữ ẩm, đàn hồi và sáng mịn. Polyphenol còn có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp da giảm tình trạng mất nước qua biểu bì, làm chậm quá trình lão hóa.

Giàu vitamin E

Kiwi là một trong số ít loại quả chứa đồng thời vitamin C và E, "cặp đôi vàng" trong việc chống oxy hóa và bảo vệ lớp màng lipid trên da, giúp giữ nước lâu hơn trong các tế bào biểu bì.

Chứa axit alpha-linolenic (ALA) và các loại omega thực vật

Đây là dạng axit béo tốt giúp củng cố hàng rào ẩm tự nhiên, làm dịu tình trạng khô tróc, giúp da luôn mịn màng và căng bóng.

Khoáng chất magie, kẽm và kali

Không chỉ tốt cho tim mạch, các khoáng chất này còn giúp cân bằng điện giải, thúc đẩy quá trình trao đổi nước trong tế bào da - yếu tố quan trọng để duy trì làn da ngậm nước từ sâu bên trong.

Nhờ đó, mỗi thìa kiwi không chỉ nuôi cơ thể khỏe mạnh mà còn cấp ẩm cho làn da từ bên trong, giúp da sáng khỏe tự nhiên, hạn chế tình trạng sạm xỉn do stress hay môi trường ô nhiễm.

Thú vị hơn, loại quả mềm mọng này không chỉ dưỡng da mà còn mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe khác, đặc biệt hữu ích cho người bị mỡ máu cao, cholesterol tăng, giúp bảo vệ mạch máu và ổn định huyết áp.

Vì sao kiwi tốt cho người mỡ máu cao?

Giúp bệnh nhân cholesterol cao kiểm soát lượng lipid máu

Một viện nghiên cứu tại Trung Quốc đã từng tiến hành thí nghiệm trên những người bị cholesterol cao. Sau khi ăn 2 quả kiwi mỗi ngày trong 4 tuần liên tiếp, kết quả cho thấy nồng độ cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (thường được gọi là cholesterol xấu) của những người tham gia giảm 12%, triglyceride giảm 9%, trong khi nồng độ cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao (thường được gọi là cholesterol tốt) tăng nhẹ.

Viện nghiên cứu phát hiện, chất xơ hòa tan trong quả kiwi có thể kết hợp với axit mật trong ruột, do đó làm giảm sự hấp thụ cholesterol và giúp hạ thấp tổng lượng cholesterol trong huyết tương.

Bảo vệ mạch máu cho người bị cholesterol cao

Các mạch máu với mọi kích cỡ phân bố khắp cơ thể con người. Tuy nhiên, theo tuổi tác và thói quen sinh hoạt không lành mạnh của một số người, mạch máu dễ bị lão hóa, mất độ đàn hồi, tích tụ mảng bám trên thành mạch và xơ vữa động mạch.

Kiwi là một lựa chọn tốt, đặc biệt là nhờ hàm lượng vitamin C. Cứ 100g kiwi chứa khoảng 90mg vitamin C, cao gấp đôi so với cam. Chính nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, kiwi là một chất chống oxy hóa tự nhiên, có thể trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, từ đó làm giảm tổn thương do oxit lipid máu gây ra cho nội mạc mạch máu và đóng vai trò bảo vệ mạch máu.

Ổn định huyết áp ở bệnh nhân cholesterol cao

Kiwi cũng là một loại trái cây điển hình giàu kali, ít natri. Cứ 100g kiwi chứa 290-315mg kali. Kali giúp đào thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể và thúc đẩy giãn mạch.

Đối với những người có cả cholesterol cao và huyết áp cao, việc kiểm soát cholesterol và ổn định huyết áp là rất quan trọng. Ăn kiwi điều độ rất có lợi. Hơn nữa, kiwi có chỉ số đường huyết thấp, có thể làm giảm tình trạng kháng insulin, khiến nó trở thành một loại trái cây rất thân thiện với người mắc bệnh tiểu đường.

Hỗ trợ tiêu hóa trơn tru và tăng hấp thu cho bệnh nhân cholesterol cao

Actinidin và protease trong kiwi có thể phân hủy protein từ thịt. Đặc biệt, ăn kiwi nửa giờ sau bữa ăn có thể làm giảm đầy hơi và hỗ trợ tiêu hóa.

Lưu ý ăn kiwi

Mỗi ngày bạn có thể ăn từ 1-2 quả kiwi; ăn quá nhiều có thể gây kích ứng dạ dày và ruột. Bạn cũng có thể kết hợp kiwi với ngũ cốc nguyên hạt và các loại thực phẩm khác, đặc biệt có lợi cho những người mắc hội chứng chuyển hóa.

Những người có hệ tiêu hóa yếu nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, tuân thủ nghiêm ngặt theo lời khuyên của bác sĩ.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)