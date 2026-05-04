Bước sang ngày thứ Ba đầu tháng 5, năng lượng vũ trụ có sự dịch chuyển rõ rệt khi Mặt Trăng tương tác hài hòa với Sao Kim và Sao Mộc. Đây là thời điểm thuận lợi để khởi sự, ký kết hay đưa ra những quyết định quan trọng. Trong số 12 chòm sao, có ba cái tên được xem là "con cưng của vũ trụ" trong ngày này, khi mọi việc đều xuôi chèo mát mái, thậm chí còn nhận được những món quà bất ngờ từ các mối quan hệ xung quanh. Cùng xem ba chòm sao đó là ai và họ nên tận dụng vận may này như thế nào để mọi sự thêm trọn vẹn.

Hạng 3: Bạch Dương (21/3 - 19/4) lửa nhiệt huyết được tiếp thêm gió thuận

Ngày 5/5, Bạch Dương như được tiếp thêm năng lượng sau những ngày uể oải đầu tháng. Sao chiếu mệnh là Sao Hỏa hoạt động mạnh, giúp tinh thần phấn chấn, đầu óc nhạy bén và quyết đoán hơn hẳn. Trong công việc, đây là ngày Bạch Dương dễ chốt được những hợp đồng đã đeo đuổi từ lâu, hoặc nhận được lời đề nghị hợp tác từ một đối tác mà trước đây tưởng chừng đã vuột mất.

Với những bạn làm nghề tự do, sáng tạo nội dung hay kinh doanh online, doanh thu có thể tăng đột biến nhờ một lượt chia sẻ tình cờ từ người có sức ảnh hưởng. Về mặt tiền bạc, Bạch Dương nên để ý đến những khoản thu nhỏ lẻ tưởng chừng không đáng kể, vì gộp lại chúng có thể là một con số khiến bản thân bất ngờ. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho chòm sao này là đừng vội vàng đầu tư lớn ngay khi vừa có lộc, hãy giữ một phần làm vốn dự phòng cho nửa cuối tháng.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui khi người độc thân dễ gặp được người hợp gu trong một sự kiện không hẹn trước, còn người đã có đôi sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ những hành động nhỏ của đối phương.

Hạng 2: Sư Tử (23/7 - 22/8) ánh hào quang trở lại sau giai đoạn trầm lắng

Sau một quãng thời gian phải lùi về sau cánh gà, Sư Tử chính thức bước trở lại sân khấu của riêng mình vào ngày 5/5. Mặt Trời - hành tinh chủ quản đang ở vị trí thuận lợi, mang lại sự tự tin, khả năng thu hút và may mắn trong giao tiếp. Đây là ngày Sư Tử nói gì cũng có người nghe, đề xuất gì cũng dễ được duyệt, kể cả những ý tưởng tưởng chừng táo bạo trước đó còn bị nghi ngờ.

Trong công việc, cấp trên có xu hướng nhìn nhận lại năng lực của Sư Tử và có thể giao phó một dự án quan trọng, mở ra cơ hội thăng tiến rõ rệt trong vài tháng tới. Về tài lộc, Sư Tử có thể đón một khoản tiền đến từ nguồn không ngờ tới, ví dụ như tiền hoàn thuế, một món nợ cũ được trả lại, hay thậm chí là phần thưởng cho công sức đã bỏ ra từ lâu.

Điều thú vị là vận may của Sư Tử trong ngày này còn lan tỏa sang cả những người xung quanh, nên việc rủ bạn bè cùng tham gia một kế hoạch nhỏ có thể mang lại kết quả tốt cho cả nhóm. Trong tình yêu, sự duyên dáng tự nhiên giúp Sư Tử dễ dàng làm hòa nếu trước đó có khúc mắc, còn người độc thân nên mạnh dạn nhận lời mời đi chơi vì duyên có thể đến từ đó.

Hạng 1: Kim Ngưu (20/4 - 20/5) đỉnh cao vận may, lộc đến từ nhiều phía

Ngôi vị quán quân ngày 5/5 thuộc về Kim Ngưu và điều này hoàn toàn dễ hiểu khi đây vẫn đang là mùa của chòm sao này. Sao Kim chiếu rọi mạnh mẽ, mang đến cho Kim Ngưu vẻ ngoài rạng rỡ, tâm trạng bình an cùng với một loạt cơ hội chen chân nhau xuất hiện. Về tài chính, đây là một trong những ngày đẹp nhất của Kim Ngưu trong cả tháng.

Những khoản đầu tư đã ấp ủ bắt đầu sinh lời, các thương vụ mua bán bất động sản, xe cộ hay vật phẩm có giá trị đều diễn ra suôn sẻ. Đặc biệt, Kim Ngưu kinh doanh hàng thủ công, ẩm thực hay làm đẹp sẽ thấy lượng khách tăng rõ rệt nhờ truyền miệng. Trong công việc văn phòng, Kim Ngưu được đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình, những việc tồn đọng được giải quyết gọn gàng, tạo tâm thế nhẹ nhõm bước vào nửa cuối tuần.

Một gợi ý nhỏ là Kim Ngưu nên dành một phần thời gian trong ngày để chăm sóc bản thân, đặt lịch cắt tóc, mua một bộ trang phục mới hoặc đơn giản là nấu một bữa tối tử tế tại nhà, những hành động trân trọng bản thân này sẽ kích hoạt thêm dòng năng lượng tích cực. Chuyện tình cảm thăng hoa, người đã kết hôn có thể đón tin vui liên quan đến gia đình, còn người yêu xa sẽ nhận được lời nhắn ngọt ngào đúng lúc cần.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo