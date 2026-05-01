5 sai lầm tiết kiệm khiến tiền “đội nón ra đi”: Nhiều người tưởng khôn ngoan nhưng lại tốn hơn

Dưới đây là 5 “cạm bẫy tiết kiệm” rất phổ biến mà nhiều người từng mắc phải.

1. Mua thực phẩm cận date chỉ vì giá rẻ

Các sản phẩm sắp hết hạn thường được giảm sâu, đôi khi chỉ còn 30–50% giá gốc. Điều này khiến nhiều người có tâm lý mua nhiều để “dự trữ”. Tuy nhiên, nếu không sử dụng kịp, thực phẩm có thể bị hỏng và buộc phải bỏ đi.

Không ít gia đình nhận ra số tiền tiết kiệm được không đáng kể so với phần thực phẩm phải vứt bỏ hàng tháng.

Nguyên tắc nên nhớ:

- Chỉ mua khi chắc chắn sẽ sử dụng trong thời gian ngắn

- Kiểm tra kỹ hạn sử dụng và tình trạng bao bì

- Không tích trữ chỉ vì thấy rẻ

- Ưu tiên siêu thị uy tín có khu vực hàng cận date rõ ràng

Một nguyên tắc đơn giản: nếu món đồ không nằm trong kế hoạch mua sắm ban đầu, rất có thể nó không giúp bạn tiết kiệm.

2. Chọn hàng “giống hàng hiệu” nhưng chất lượng kém

Thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm được quảng cáo là “bản thay thế giá rẻ” cho các thương hiệu lớn. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng đạt hiệu quả tương đương.

Nhiều người mua mỹ phẩm, đồ gia dụng hoặc thiết bị điện tử giá thấp nhưng phải thay mới sau vài tháng sử dụng. Chi phí cộng dồn có thể cao hơn so với việc mua một sản phẩm tốt ngay từ đầu.

Khi chọn sản phẩm thay thế, nên chú ý:

Thành phần hoặc thông số kỹ thuật quan trọng

- Đánh giá thực tế từ người dùng

- Chính sách bảo hành rõ ràng

- Tránh sản phẩm có giá thấp bất thường so với thị trường

Tiết kiệm không phải là mua món rẻ nhất, mà là mua món đáng tiền nhất.

3. Đầu tư hoặc nhượng quyền với lời hứa lợi nhuận cao

Một trong những “bẫy tài chính” phổ biến là các mô hình kinh doanh quảng cáo lợi nhuận cao với vốn thấp. Những lời mời gọi như “khởi nghiệp nhanh”, “lợi nhuận mỗi ngày” thường đánh vào tâm lý muốn tăng thu nhập nhanh chóng.

Thực tế, nhiều dự án thiếu minh bạch về pháp lý hoặc phóng đại khả năng sinh lời.

Trước khi tham gia bất kỳ mô hình đầu tư nào, cần:

Kiểm tra thông tin pháp lý của doanh nghiệp

- Tìm hiểu hoạt động thực tế của cửa hàng hoặc dự án

- Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân

- Cẩn trọng với lời hứa lợi nhuận quá cao

Một nguyên tắc cơ bản trong tài chính cá nhân: lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn.

4. Đăng ký gói thành viên giá rẻ nhưng quên hủy

Nhiều nền tảng cung cấp ưu đãi chỉ vài nghìn đồng cho tháng đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó hệ thống sẽ tự động gia hạn với mức phí cao hơn.

Không ít người phát hiện mình bị trừ tiền nhiều tháng liên tiếp dù không còn sử dụng dịch vụ.

Cách tránh mất tiền oan:

- Tắt gia hạn tự động ngay sau khi đăng ký

- Đặt lịch nhắc trước ngày gia hạn

- Kiểm tra các dịch vụ trừ tiền định kỳ trong ứng dụng thanh toán

- Lưu lại thông tin đăng ký để dễ kiểm tra sau này

Khoản phí nhỏ hàng tháng có thể trở thành khoản chi lớn nếu kéo dài trong nhiều năm.

5. Tiết kiệm theo phong trào mà không phù hợp nhu cầu

Xu hướng sống tối giản, săn sale hoặc mua hàng theo “review” có thể mang lại lợi ích nếu áp dụng đúng cách. Nhưng khi chạy theo trào lưu mà không xem xét nhu cầu thực tế, người tiêu dùng dễ rơi vào vòng lặp mua – bỏ – mua lại.

Một món đồ dù giảm giá 70% vẫn là lãng phí nếu bạn không thực sự cần.

Tiết kiệm đúng không phải là chi ít, mà là chi đúng

Điểm chung của các sai lầm trên là tập trung vào giá rẻ trước mắt thay vì giá trị lâu dài.

Những người quản lý tài chính tốt thường có 3 nguyên tắc:

- Không mua chỉ vì giảm giá

- Ưu tiên chất lượng và độ bền

- Luôn kiểm tra điều khoản trước khi thanh toán

Tiết kiệm hiệu quả không khiến cuộc sống trở nên kham khổ, mà giúp mỗi khoản chi trở nên đáng giá hơn.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng cao, việc tránh những “cú lừa tiết kiệm” chính là bước đầu tiên để giữ tiền ở lại trong ví lâu hơn.