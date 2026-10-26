Mỗi lần xem camera tôi lại đỏ mặt vì sự vô tư của vợ và cô hàng xóm

Tôi đi làm xa nhà, có khi cả tháng mới về được vài lần. Vì nhớ con nên buổi tối, nếu rảnh, tôi thường mở camera ở nhà lên xem hai mẹ con đang làm gì. Ban đầu tôi chỉ xem cho yên tâm, lâu dần thành một thói quen.

Nhưng dạo gần đây, mỗi lần mở camera tôi lại thấy khá khó xử.

Nhà tôi có một cô hàng xóm ở gần, cũng là người quen thân với vợ tôi. Cô ấy hay sang nhà chơi, có hôm ngồi nói chuyện với vợ tôi cả tiếng. Tôi không có vấn đề gì với chuyện hai người phụ nữ hàng xóm qua lại, bởi cô ấy vốn cũng khá tốt tính. Trước đây nhà tôi có việc, vợ tôi từng nhờ cô ấy trông con, lấy hộ đồ hay giúp vài chuyện lặt vặt. Cô ấy cũng nhiệt tình nên tôi luôn nghĩ đó chỉ là tình làng nghĩa xóm.

Chỉ có điều, không hiểu sao mỗi lần tôi mở camera lên đúng lúc cô ấy sang chơi, tôi lại thấy hơi đỏ mặt.

Ảnh minh họa

Cô ấy ăn mặc khá thoải mái, nhiều khi là quần ngắn, áo hai dây hoặc những bộ đồ ở nhà khá mát mẻ. Ngồi nói chuyện thì có lúc tư thế cũng khá vô tư, hoàn toàn không để ý camera đang quay. Mà camera nhà tôi lại đặt ở phòng khách nên gần như mọi thứ đều lọt vào khung hình.

Tôi thấy ngại thay cho cô ấy.

Có lần tôi nói với vợ: “Em nhắc cô ấy một chút được không? Camera nhà mình vẫn bật, nhìn như vậy anh thấy hơi kỳ”.

Vợ tôi nghe xong lại gắt: “Anh để ý lung tung quá. Người ta có làm gì đâu. Nhà cô ấy có một mẹ một con, chồng đi làm suốt, cô ấy sang đây chơi với em thôi”.

Tôi cũng không muốn làm to chuyện nên thôi. Nhưng vài lần sau, tình huống vẫn lặp lại. Có hôm tôi đang họp mà tiện tay mở camera xem con, đúng lúc cô ấy đang ngồi trong phòng khách, còn mặc nguyên cái váy ngủ. Tôi lập tức tắt đi vì thấy mình cứ như đang nhìn trộm người khác.

Tôi nói lại với vợ thì lần này cô ấy còn khó chịu hơn, bảo nếu tôi cứ soi những chuyện chẳng đâu vào đâu thì “bỏ camera đi cho xong”.

Tôi thật sự không hiểu mình đang nghĩ quá nhiều hay vợ tôi quá vô tư.

Tôi không nghi ngờ vợ ngoại tình hay cô hàng xóm có ý gì với tôi. Tôi cũng không muốn vì chuyện ăn mặc của người khác mà đánh giá họ. Điều khiến tôi khó chịu là cảm giác một người phụ nữ thường xuyên xuất hiện trong không gian riêng của gia đình mình lại quá thoải mái trước camera, còn vợ tôi thì hoàn toàn không thấy có gì bất thường.

Nếu là mọi người, mọi người sẽ xử lý chuyện này thế nào? Tôi nên mặc kệ vì đó chỉ là sự vô tư của cô ấy, hay nên nói thẳng với vợ rằng tôi thực sự không thoải mái?