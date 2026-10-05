Tại Gala WeFamily Awards, NTK Hà Duy bất ngờ “xin” thêm một hạng mục: “Năm sau mình cũng cố gắng tranh giải một chút”

Xuất hiện tại Gala vinh danh của giải thưởng dành cho các gia đình, mẹ và bé We Family Awards 2026, NTK Hà Duy nhanh chóng hòa vào không khí rộn ràng của sự kiện khi có dịp gặp gỡ nhiều ông bố, bà mẹ và đặc biệt là những em bé nhỏ. Chia sẻ sau khi tham dự chương trình, nhà thiết kế cho biết anh cảm thấy rất vui khi nhận được lời mời và có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những hoạt động mà ban tổ chức dành cho các gia đình.

We Family Awards 2026 là sự kiện tôn vinh những giá trị tích cực của gia đình, đồng thời ghi nhận những cá nhân, câu chuyện và khoảnh khắc truyền cảm hứng trong hành trình xây dựng tổ ấm. Tại đây, sự xuất hiện của nhiều gia đình cùng các khách mời hoạt động trong nhiều lĩnh vực tạo nên một không gian đặc biệt, nơi câu chuyện về việc làm cha, làm mẹ được nhìn từ nhiều góc độ.

Với Hà Duy, điều khiến anh ấn tượng không chỉ là quy mô của chương trình mà còn là cảm giác được nhìn thấy tình yêu thương dành cho trẻ nhỏ hiện diện ở khắp nơi.

“Ngày hôm nay khi được nhận lời mời đến WeFamily Awards thì thực sự Duy cảm thấy rất vui. Bởi vì được đến đây gặp rất nhiều các ông bố, bà mẹ bỉm sữa và cũng được trải nghiệm rất nhiều những chương trình của ban tổ chức đã thực hiện”, anh chia sẻ.

Đặc biệt, nam NTK cho biết khoảnh khắc gặp những em bé tại sự kiện khiến anh có thêm nhiều cảm xúc: “Khi đến gặp mọi người với rất nhiều niềm hân hoan và gặp rất nhiều các em bé thì Duy cảm thấy rất vui. Bởi vì ở đâu đó mình nhìn thấy tình yêu thương dành cho con trẻ”.

Là một người đang nuôi hai con nhỏ, Hà Duy có sự đồng cảm đặc biệt với những câu chuyện được chia sẻ tại một sự kiện dành cho gia đình. Anh cho rằng việc dành thời gian cho con và thực sự hiện diện trong hành trình trưởng thành của trẻ là điều mà mỗi người làm cha, làm mẹ đều nên trân trọng.

Hà Duy được biết đến là một nhà thiết kế thời trang hoạt động lâu năm trong showbiz Việt. Anh từng gây chú ý khi giành ngôi Á quân Ngôi sao thiết kế Việt Nam 2013 và sau đó phát triển thương hiệu thời trang riêng. Bên cạnh công việc, câu chuyện làm cha cũng là một phần đáng chú ý trong cuộc sống của nam NTK. Chính trải nghiệm nuôi con khiến những chia sẻ của anh tại một sự kiện tôn vinh gia đình trở nên gần gũi hơn.

Đáng chú ý, từ câu chuyện của chính mình, Hà Duy còn đưa ra một đề xuất khá hài hước nhưng cũng rất thực tế dành cho We Family Awards 2027.

“Hy vọng rằng We Family Awards sang năm sẽ có những hạng mục dành cho các ông bố bỉm. Bởi vì năm nay thì chưa có thôi, nhưng mà hy vọng là sang năm sẽ có để mình cũng cố gắng tranh giải một chút”, anh hài hước chia sẻ.

Lời “xin” thêm một hạng mục của Hà Duy mang màu sắc dí dỏm, nhưng phía sau đó lại là một mong muốn khá rõ ràng: những người cha cũng cần được nhìn nhận và khích lệ trong hành trình chăm sóc, đồng hành cùng con. Khi vai trò của người bố ngày càng được nhìn nhận không chỉ ở khía cạnh kiếm tiền mà còn ở việc chăm con, chơi cùng con và trở thành điểm tựa tinh thần cho con, những câu chuyện về các ông bố bỉm cũng xứng đáng được kể nhiều hơn.

Khép lại cuộc trò chuyện, Hà Duy gửi một lời nhắn giản dị đến các gia đình: “Hãy yêu thương những đứa con của mình bằng tất cả trái tim, cũng như là tình yêu thương, và cũng như dành thời gian cho các con nhiều hơn nữa”.

Với nam NTK, có lẽ đó cũng là điều ý nghĩa nhất mà một người cha, người mẹ có thể dành cho con mình. Bởi giữa rất nhiều món quà vật chất, điều trẻ nhỏ cần nhất vẫn là cảm giác được yêu thương và có cha mẹ thực sự đồng hành trong những năm tháng đầu đời.

Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.



