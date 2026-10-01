Vợ Indonesia của Đạt Villa xuất hiện tại WeFamily Awards 2026: Nhắn gửi cực đáng yêu đến các mẹ bỉm ở Việt Nam

Không chỉ bởi hình ảnh chỉn chu, gần gũi, cặp đôi còn mang đến một lát cắt rất đẹp về tinh thần của sự kiện: gia đình không chỉ là nơi ta trở về, mà còn là người bạn đồng hành cùng nhau đi qua từng chặng đường trưởng thành.

Giữa không gian rực rỡ, ấm áp của WeFamily Awards 2026, sự xuất hiện của vợ chồng Đạt Villa thu hút sự chú ý của đông đảo khách mời và khán giả. Không chỉ sánh đôi đồng hành trong một đêm hội giàu cảm xúc, cặp đôi còn đón nhận niềm vui đặc biệt khi Vidhia được xướng tên trong Top 5 đề cử hạng mục Mẹ Bé Triệu View.

Được đông đảo khán giả yêu mến qua những nội dung đời thường, Đạt Villa luôn ghi dấu bởi sự chân thành và cách kể chuyện giản dị về cuộc sống. Lần xuất hiện tại WeFamily Awards 2026, anh và người bạn đời không cần những lời chia sẻ quá cầu kỳ vẫn tạo nên thiện cảm bởi sự tự nhiên trong từng khoảnh khắc. Đó là cách cả hai cùng có mặt, cùng lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng, cùng hòa vào bầu không khí kết nối của một sự kiện tôn vinh giá trị gia đình Việt.

WeFamily Awards năm nay không chỉ là nơi gọi tên những người mẹ phi thường, những gia đình lan tỏa năng lượng tích cực hay những câu chuyện nuôi dạy con đầy yêu thương. Sâu hơn thế, đây còn là dịp để mỗi người nhìn lại ý nghĩa của hai chữ "có nhau" trong cuộc sống hôm nay. Giữa nhịp sống nhanh, những bận rộn và áp lực thường ngày, việc một cặp đôi chọn đồng hành cùng nhau trong các cột mốc, hoạt động và câu chuyện cộng đồng cũng đã là một cách thể hiện tình yêu rất rõ ràng.

Vợ chồng Đạt Villa xuất hiện tại sự kiện như một lời gợi nhắc nhẹ nhàng: hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ những điều lớn lao. Đôi khi, đó là sự hiện diện đúng lúc; là việc dành thời gian bên nhau; là cùng nhìn về một hướng và tin rằng gia đình sẽ luôn là điểm tựa vững vàng nhất.

Khoảnh khắc Vidhia chia sẻ về chồng mình tại WeFamily Awards 2026

Trong rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của WeFamily Awards 2026, hình ảnh cặp đôi cùng sánh bước đã góp thêm một gam màu ấm áp cho đêm tôn vinh. Bởi suy cho cùng, hành trình xây dựng một gia đình không cần phải hoàn hảo mới đáng được ngưỡng mộ. Chỉ cần có sự thấu hiểu, sẻ chia và lựa chọn đồng hành mỗi ngày, mỗi gia đình đã có thể trở thành phiên bản "phi thường" theo cách của riêng mình.

Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.



