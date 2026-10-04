Hé lộ Top 5 được vinh danh ở các hạng mục WeFamily Awards 2026: Nơi những câu chuyện dung dị chạm đến triệu trái tim

Chiều ngày 04/10/2026, sân khấu Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) đã chính thức trở thành nơi hội tụ của những nụ cười, niềm xúc động và sự gắn kết thiêng liêng. Sau nhiều tuần mở cổng bình chọn, hàng trăm nghìn lượt tương tác từ cộng đồng không chỉ là những con số thống kê khô khan, mà chính là sự đồng cảm và trân trọng sâu sắc dành cho những người mẹ, người cha trên hành trình vun vén mái ấm.

Khoảnh khắc bước lên bục vinh dự đón nhận chiếc cúp và kỷ niệm chương ý nghĩa

Ở hạng mục "Phi thường mẹ ơi", câu chuyện đầy nghị lực và tình mẫu tử bền bỉ của ca sĩ Ngọc Khuê đã lay động trái tim đông đảo khán giả, đưa cô về đích ở vị trí dẫn đầu với 18.107 lượt bình chọn. Ngay phía sau, hành trình "Cùng đậu lớn khôn" của mẹ Thu Hương cũng nhận về 12.239 lượt sẻ chia đầy ấm áp. Những nỗ lực thầm lặng của Mẹ bé VIP với 2.496 lượt bình chọn, Mẹ Diệu Linh với 1.010 lượt bình chọn và Trương Hương Thủy - mẹ bé Xíu với 866 lượt bình chọn đều là những mảnh ghép chân thực, vẽ nên bức chân dung đa sắc về người mẹ hiện đại: mạnh mẽ, bao dung và luôn tiến về phía trước vì con.

Top 5 hạng mục Phi thường mẹ ơi

Tại hạng mục "Nhà mình có nhau", giá trị của sự đồng hành và sẻ chia trách nhiệm dưới một mái nhà được lan tỏa trọn vẹn qua hình ảnh tổ ấm của ca sĩ Đăng Khôi, vươn lên dẫn đầu với 11.910 lượt bình chọn. Bám sát với 10.398 lượt bình chọn là gia đình Nhung Tuấn, cùng những khoảnh khắc đời thường gần gũi từ gia đình Truyền hình với 4.954 lượt bình chọn, gia đình Dương Thảo với 3.688 lượt bình chọn và gia đình Ali Thục Phương với 1.237 lượt bình chọn. Mỗi gia đình mang một màu sắc riêng, nhưng đều chung một thông điệp giản dị: chỉ cần có nhau và cùng nhau san sẻ, mọi giông bão ngoài kia đều dừng lại sau cánh cửa.

Top 5 hạng mục Nhà mình có nhau

Hạng mục "Mẹ bé triệu view" mang đến nguồn năng lượng tích cực khi tôn vinh những người sáng tạo nội dung biết dùng sức ảnh hưởng để truyền cảm hứng nuôi dạy con văn minh. Đề cử Vidhia Rahma chạm đến đông đảo khán giả mạng khi dẫn đầu với 22.527 lượt bình chọn cùng số điểm 82,17 từ Hội đồng thẩm định chuyên môn. Đứng ở vị trí thứ hai là Lê Hoài Quyên (Mẹ sâu) với 6.255 lượt bình chọn và 84,50 điểm chuyên môn. Dấu ấn sáng tạo đầy năng lượng của gia đình Trox & Lacci đạt 3.148 lượt bình chọn cùng 91,50 điểm chuyên môn, Gia đình Simple đạt 2.344 lượt bình chọn cùng 89,17 điểm và tổ ấm trẻ trung của Linda Ngô đạt 1.533 lượt bình chọn cùng điểm chuyên môn ấn tượng 92,50.

Top 5 hạng mục Mẹ bé triệu view

Tiếp thêm nét rạng rỡ cho ngày hội là hạng mục "Mẹ bầu thảnh thơi" – nơi tôn vinh tinh thần làm mẹ chủ động, biết lắng nghe cơ thể và trân quý từng khoảnh khắc diệu kỳ trong thai kỳ. Những gương mặt mẹ bầu tiêu biểu gồm mẹ bầu Diệu Hương, mẹ bầu Nguyễn Huyền, mẹ bầu Đoàn Minh Anh, mẹ bầu Minh Thư và mẹ bầu Trần Thị Thiện đã mang đến nguồn cảm hứng sống tích cực, nhắc nhớ rằng mang thai không chỉ là sự hy sinh mà còn là hành trình phụ nữ tự tin tỏa sáng theo cách dịu dàng nhất.

Top 5 hạng mục Mẹ bầu thảnh thơi

Giây phút các gương mặt trong Top 5 của từng hạng mục bước lên bục danh dự để đón nhận chiếc cúp vinh danh và kỷ niệm chương từ ban tổ chức đã để lại nhiều dư âm xúc động. Đó không chỉ là sự ghi nhận thành quả, mà là lời khẳng định rằng tình yêu thương gia đình luôn là điểm tựa vững chãi nhất trong cuộc đời mỗi con người.