Bà xã ca sĩ HuyR tại WeFamily Awards: "Mình rất run vì hai con ở nhà liên tục nhắn tin cổ vũ: Mẹ cố lên, mang cúp về cho con!"

Xuất hiện tại lễ vinh danh WeFamily Awards 2026, Thu Hương - bà xã ca sĩ HuyR - không giấu nổi vẻ hồi hộp xen lẫn tự hào. Không chỉ thu hút sự chú ý khi lọt vào Top 5 giải thưởng cao nhất của hạng mục "Phi thường mẹ ơi", hành trình "Cùng Đậu lớn khôn" của cô cũng nhận về 12.239 lượt vote từ cộng đồng.

Chia sẻ về cảm xúc trong lễ vinh danh, Thu Hương bộc bạch: "Mình cảm thấy rất run vì hai con ở nhà đang đợi và liên tục nhắn tin cổ vũ "Mẹ cố lên và mang cúp về cho con". Nhưng trên hết là niềm vui và tự hào khi lần đầu tiên tham dự một chương trình quy tụ đông đảo các mẹ bỉm đến vậy. Ngay từ cửa vào đã có nhiều mẹ nhận ra, khiến mình cảm thấy vô cùng háo hức".

Khi nhìn lại chặng đường đã qua, người đầu tiên Thu Hương muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất chính là ông xã HuyR - người đồng hành đã cùng cô vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất để gây dựng nên gia đình nhỏ ấm áp hôm nay.

Xuất hiện tại Gala vinh danh WeFamily Awards, Thu Hương - bà xã ca sĩ HuyR - không giấu nổi vẻ hồi hộp xen lẫn tự hào

Nhìn lại hành trình làm mẹ, ít ai biết người phụ nữ luôn nở nụ cười rạng rỡ ấy từng trải qua những ngày tháng cô đơn đến hoảng loạn. Năm 2020, Hương theo chồng vào Sài Gòn mang thai bé Đậu khi trong tay chưa có gì: không người thân, không bạn bè, kinh tế chưa ổn định và đúng lúc dịch bệnh bùng phát. Những ngày HuyR đi diễn xa, hai vợ chồng chỉ biết gượng tựa vào nhau qua màn hình điện thoại. Anh lặng lẽ đợi vợ ngủ say mới tắt FaceTime để yên tâm, còn cô dù tủi thân vẫn luôn động viên chồng tập trung công việc.

Ngày sinh Đậu, Hương một mình bước vào phòng mổ cấp cứu trong sự lo âu tột cùng. Đến khi sinh bé Lạc - thiên thần thứ hai, thai kỳ lại đối mặt với hàng loạt sự cố từ tim thai đến khả năng hấp thụ kém. Tháng nào cũng có nỗi lo mới, nhưng chính sự kiên cường và lòng tin vào tình yêu gia đình đã giúp cô vững vàng. Hương tâm sự, phụ nữ chẳng ngại khổ, chỉ cần người đàn ông luôn toàn tâm toàn ý hướng về mình thì mọi thử thách đều có thể đi qua.

Bước ra từ giải thưởng "Phi thường mẹ ơi", Thu Hương gửi gắm một thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Sự phi thường của người mẹ không nằm ở việc gồng mình chịu đựng, mà là biết mở lòng chia sẻ

Từ một người mẹ trẻ từng sợ mình bị tụt lùi, từng gồng mình gánh vác mọi thứ đến mức "không dám ốm", Thu Hương của hiện tại đã biết chọn cách dung hòa và buông bỏ áp lực phải trở nên hoàn hảo. Với cô, nuôi một đứa trẻ đã mệt, hai đứa mệt gấp mười, nhưng động lực từ nụ cười của các con và sự đồng hành của chồng là sức mạnh giúp cô xây dựng một nội lực bình an.

Bước ra từ lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 - "Phi thường mẹ ơi", Thu Hương gửi gắm một thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Sự phi thường của người mẹ không nằm ở việc gồng mình chịu đựng, mà là biết mở lòng chia sẻ, cùng bạn đời giữ cho các con một tuổi thơ yên bình và biến mái nhà thành nơi không ai phải cô đơn gánh vác một mình.