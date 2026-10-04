Ca sĩ Đăng Khôi khiến khán phòng WeFamily Awards 2026 vỡ òa: “Trong mắt tôi, vợ đẹp nhất là lúc mang bầu”

Trên sân khấu Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026, ca sĩ Đăng Khôi mang đến ca khúc "Khi con gọi là ba" với màn trình diễn đầy chất tự sự. Những giai điệu đong đầy niềm hạnh phúc làm cha cũng là món quà anh dành tặng các con, gửi gắm tình yêu thương và mong muốn được ở bên con trên hành trình trưởng thành.

Không chỉ chạm đến khán giả bằng âm nhạc, Đăng Khôi còn khiến cả khán phòng vỡ òa khi bày tỏ: "Trong mắt tôi, vợ đẹp nhất là lúc mang bầu". Anh nhắc đến những thay đổi về làn da, nội tiết tố, vóc dáng và cả những lần dị ứng mà vợ trải qua trong thai kỳ bằng sự thấu hiểu, trân trọng. Với nam ca sĩ, đó là lúc anh càng cảm nhận rõ những vất vả của người phụ nữ khi mang trong mình kết tinh tình yêu của hai vợ chồng.

"Vợ chồng Khôi rất vui khi được đồng hành cùng một sự kiện vô cùng ý nghĩa. Là một nghệ sĩ, nhưng trước hết Khôi vẫn là một người cha luôn mong muốn dành trọn thời gian cho gia đình. Bởi với Khôi, gia đình không cần phải hoàn hảo, chỉ cần luôn ở bên nhau và có nhau là đủ" - Đăng Khôi chia sẻ.

Tiếp lời chồng, Thủy Anh bày tỏ niềm vinh dự khi cùng anh trao giải "Nhà mình có nhau" - thông điệp cũng là điều gia đình cô luôn gìn giữ. Nhìn lại 20 năm bên nhau, cô tâm sự hai vợ chồng đã trải qua đủ niềm vui, hạnh phúc lẫn những vất vả, sóng gió. Điều quý giá nhất là sau tất cả, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau bước tiếp, bên cạnh sự đồng hành của bố mẹ và các con.

Thủy Anh cũng gửi lời trân trọng tới những gia đình có mặt tại lễ vinh danh, cho rằng mỗi gia đình đều xứng đáng với chiếc cúp "Nhà mình có nhau" bởi những yêu thương và nỗ lực vun đắp tổ ấm mỗi ngày. Trong vai trò Đại sứ Hạnh phúc của WeFamily Awards 2026, gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh mang đến một lời nhắn giản dị mà xúc động: Chỉ cần có nhau là nhà.

Phần trình diễn và những lời chia sẻ của Đăng Khôi – Thủy Anh khép lại, để lại dư âm ấm áp về tình yêu và sự gắn bó giữa các thế hệ. Từ lời trân trọng dành cho người vợ đến niềm biết ơn bố mẹ và tình yêu dành cho các con, câu chuyện của gia đình anh nhắc nhớ rằng hạnh phúc được vun đắp qua từng ngày, bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và những lần chọn nắm tay nhau bước tiếp.