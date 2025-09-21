Bước vào tháng 9, khi khí trời dần se lạnh nhưng vẫn còn hanh khô, nhiều người thường cảm thấy cổ họng khát, làn da dễ khô ráp và cơ thể cần thêm năng lượng để thích nghi với sự thay đổi của mùa. Đây chính là lúc những món ăn thanh đạm, ít dầu mỡ nhưng giàu dưỡng chất lên ngôi.

Trong đó, gà hấp khoai tây, một món ăn tưởng chừng bình dị lại trở thành lựa chọn hoàn hảo. Không cần chiên xào cầu kỳ, chỉ với cách chế biến bằng hơi nước, món ăn giữ trọn hương vị tự nhiên, bổ sung protein, tinh bột, khoáng chất và vitamin. Đặc biệt, không một giọt dầu, không khói bếp, nhưng vẫn hấp dẫn đến mức khiến cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều mê mẩn.

Tháng 9 hanh khô, ăn nhiều món hấp: Gà hấp khoai tây vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe

Vì sao tháng 9 nên ăn nhiều món hấp?

Khi bước vào tiết thu, khí hậu khô hơn, cơ thể dễ mất cân bằng âm dương. Các món hấp có ưu điểm là giữ lại được tối đa dinh dưỡng trong thực phẩm, không sinh nhiệt quá nhiều, không gây nóng trong người. Không chỉ thế, món hấp thường ít dầu mỡ, giúp hệ tiêu hóa nhẹ nhàng hơn, phòng tránh mụn nhọt, nóng gan - những vấn đề hay gặp vào mùa thu.

Thay vì gọi đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ hay chiên rán nhiều lần, một đĩa gà hấp khoai tây thơm phức, nóng hổi, lại chính là lựa chọn thông minh để cân bằng cơ thể.

Gà hấp khoai tây đơn giản nhưng "đắt giá" ở sự kết hợp

Nguyên liệu của món ăn vô cùng quen thuộc: Một miếng ức gà, vài củ khoai tây nhỏ. Ức gà là nguồn protein ít béo, giàu dưỡng chất, giúp xây dựng cơ bắp, giữ dáng và không gây tăng cân. Khoai tây lại mềm bùi, ngọt dịu, cung cấp tinh bột chậm giúp no lâu mà không lo tăng mỡ.

Điều đặc biệt là khi hấp chung, khoai tây sẽ thấm dần vị ngọt và mùi thơm của gà, trở nên đậm đà, béo ngậy tự nhiên mà chẳng cần một giọt dầu ăn. Còn miếng gà nhờ được tẩm ướp và thêm chút bột ngô, baking soda lại mềm mướt, không hề khô cứng. Đây chính là "cặp đôi hoàn hảo" trong căn bếp mùa thu.

Cách làm chi tiết món gà hấp khoai tây

Nguyên liệu:

- Ức gà: 1 miếng (nên chọn gà ta để thịt chắc, thơm), khoai tây: 2 củ nhỏ

- Gia vị: Nước tương, muối biển, tiêu trắng, bột ngô, một nhúm baking soda

Các bước thực hiện

Sơ chế thịt gà: Rửa sạch, thái mỏng. Ướp với 2 muỗng nước tương, 1 ít tiêu trắng, 1 muỗng nhỏ xì dầu, 2 muỗng bột ngô, một nhúm baking soda và nửa muỗng muối biển. Thêm chút nước để thịt thấm đều, sau đó bọc kín, cho vào ngăn mát khoảng 20–30 phút.

Chuẩn bị khoai tây: Gọt vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng. Trộn cùng một ít muối và nước tương để khoai có vị nền.

Xếp nguyên liệu: Dùng đĩa chịu nhiệt, trải đều khoai tây xuống đáy, sau đó đặt thịt gà đã ướp lên trên.

Hấp cách thủy: Đặt nồi hấp với nước lạnh, cho đĩa gà vào, đun trong khoảng 12–15 phút. Khi khoai mềm và gà chín tới là có thể dùng được.

Hoàn thiện: Rắc thêm chút hành lá thái nhỏ lên trên để tăng hương vị.

Thành phẩm: Thịt gà trắng mềm, dậy mùi thơm dịu của nước tương; khoai tây chín nhừ, quyện cùng vị ngọt của gà, béo mà không ngấy. Một món ăn giản dị nhưng lại có sức "gây nghiện".

Vì sao món này phù hợp cho cả gia đình?

- Trẻ nhỏ: Thịt gà hấp mềm, không dai, dễ nhai nuốt.

- Người lớn tuổi: Ít dầu mỡ, thanh đạm, tốt cho tim mạch.

- Người ăn kiêng/giữ dáng: Giàu protein, ít calo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

- Người làm văn phòng: Giúp no lâu, tránh ăn vặt, giữ năng lượng cho cả ngày.

Hình ảnh một đĩa gà hấp khoai tây nóng hổi, bốc khói, rắc thêm vài cọng hành lá xanh mướt, dường như đã đủ để xua tan cảm giác hanh hao, khô khốc của tiết thu. Đơn giản mà không hề tẻ nhạt, món ăn gợi nhắc đến sự mộc mạc của căn bếp gia đình, nơi hạnh phúc đôi khi chỉ bắt đầu từ một bữa cơm ấm nóng.

Trong tháng 9 này, hãy thử dành một chút thời gian vào bếp, hấp một đĩa gà khoai tây cho gia đình. Không chỉ là món ăn ngon, đó còn là cách bạn chăm sóc sức khỏe, xoa dịu tâm hồn và tận hưởng sự an yên trong nhịp sống vội vã.

Một đĩa gà hấp khoai tây ít béo, giàu đạm, lại giàu tình yêu thương chính là bí quyết để giữ cho mùa thu thêm ngọt ngào.

Chúc bạn thực hiện thành công!