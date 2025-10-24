Sữa chua bị hỏng khi trên bề mặt xuất hiện một lớp nước? Đây là sự thật

Đôi khi chúng ta mua sữa chua về cất trong tủ lạnh, sau đó một vài ngày bạn mở ra ăn thì thấy trên bề mặt nổi lên một lớp nước. Hẳn rất nhiều người băn khoăn liệu và cho rằng "sữa chua tách nước như vậy là đã bị hỏng và không thể ăn được". Vậy thực chất hiện tượng này là gì? Và liệu khi thấy sữa chua nổi trên bề mặt một lớp nước bạn có nên tiếp tục ăn không? Chúng ta hãy cùng giải đáp nhé!

Thực chất lớp chất lỏng mà tất cả chúng ta gọi là "Nước", nổi trên bề mặt sữa chua là nước whey tách khỏi sữa chua đông đặc. Đây là một hiện tượng hết sức bình thường và bạn hoàn toàn có thể tự t kết tủa trên bề mặt sữa chua thực chất là váng sữa, đây là một hiện tượng bình thường và có thể ăn một cách tự tin miễn là nó chưa hết hạn sử dụng, biến đổi mùi vị.

Whey là một chất lỏng kết tủa tự nhiên trong quá trình lên men sữa chua, chủ yếu chứa nước, whey protein, vitamin, khoáng chất và một lượng nhỏ lactose. Nó là một phần của casein trong sữa được giải phóng sau khi ngưng tụ thành gel sữa chua, rất giàu chất dinh dưỡng và vô hại đối với cơ thể con người, và bột whey protein thường được những người tập thể dục ăn đến từ đó.

Có ba lý do phổ biến khiến tạo thành lớp nước whey trên bề mặt sữa chua:

1. Quá trình lên men tự nhiên

Vi khuẩn axit lactic phân hủy lactose để tạo ra axit lactic, dẫn đến đông tụ protein (biến đổi từ dạng lỏng sang kết cấu đặc hơn) và một phần whey bị "khóa" trong cấu trúc gel sẽ tách khỏi và nổi lên sau khi cấu trúc bị phá hủy.

2. Sữa chua tự làm có nhiều khả năng xuất hiện hơn

Sữa chua tự làm mà không có thêm chất làm đặc hoặc chất ổn định (ví dụ: Khi làm sữa chua chúng ta chỉ dùng sữa nguyên kem thông thường + chủng men) khiến thành phẩm có nhiều khả năng tách nước whey hơn.

Sữa chua tự làm sẽ dễ xuất hiện lớp nước whey hơn.

3. Do tác động trong quá trình lưu trữ

Một nguyên nhân nữa khiến bề mặt sữa chua bạn mua về có lớp nước whey bên trên là do trong quá trình bảo quản/lưu trữ đã xử lý không đúng cách (chẳng hạn như lắc, xô lệch..), hoặc sử dụng trong trong thời gian dài cũng có thể phá hủy cấu trúc sữa đông và khiến váng sữa có sẵn.

Tóm lại, khi ăn sữa chua, nếu bạn thấy một lớp nước kết tủa trên bề mặt thì không có nghĩa sữa chua đã hỏng. Bạn hoàn toàn có thể uống trực tiếp hoặc trộn đều với sữa chua trước khi ăn vì đó là nước whey. Điều bạn cần chú ý là nếu nước whey có mùi vị không tốt (chẳng hạn như có mùi chua bất thường, mùi cồn), màu sắc bất thường (chẳng hạn như màu hồng hoặc xanh xám) và thay đổi kết cấu (chẳng hạn như đốm đen, đốm nấm mốc hoặc vón cục không đều trên bề mặt), điều đó có nghĩa là sữa chua đã bị hỏng và cần được loại bỏ.