Tháng 10 hanh khô, ăn 3 món hấp này: Vừa ngon lại "lý tưởng" cho dạ dày, không gây nóng trong, trẻ em cũng thích

Vào tháng 10, mùa thu, thời tiết mát mẻ, khô hanh khiến cho cơ thể chúng ta dễ bị mất nước, khô da, táo bón và gặp các vấn đề về hô hấp. Bên cạnh đó, khi tiết trời trở nên mát mẻ, chúng ta thường có xu hướng thích ăn những món ăn cay nóng, đồ nướng, chiên xào nhiều dầu mỡ nên tạo gánh năng cho gan, khiến cơ thể bị nóng trong người, xuất hiện các nốt nhiệt miệng... Chính vì thế, chế độ ăn uống trong ngày là vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với trẻ em. Trong thời tiết khô hanh của mùa thu, bạn hãy làm 3 món hấp này cho gia đình thưởng thức, vừa ngon mà bổ dưỡng, trẻ nhỏ cũng thích ăn. Các món hấp giữ được hương vị và dinh dưỡng nguyên bản của nguyên liệu, kết cấu mềm, ngon ngọt và không nhờn. Chúng cũng dễ chế biến, bổ dưỡng và không khói dầu, ăn ngon miệng. Ngay dưới đây là công thức làm 3 món hấp bổ dưỡng, ấm áp và tốt cho sức khỏe, chúng ta cùng làm nhé!

1. Sườn non hấp khoai lang

Sườn non luôn là món ăn khoái khẩu của trẻ em. Đây cũng là một trong những nguồn cung cấp protein và canxi chất lượng cao. Thịt mềm sườn mềm và bổ dưỡng hết hợp với khoai lang - loại thực phẩm có nhiều vào mùa thu, trở thành món ăn chính ngon miệng. Hấp khoai lang cùng sườn heo không chỉ bổ sung dinh dưỡng và năng lượng mà còn bổ khí huyết, tăng cường tỳ vị. Món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, lại còn giúp tránh được tình trạng khô hạn mùa thu.

Nguyên liệu làm món sườn non hấp khoai lang

400g sườn non, 2 củ khoai lang, gừng thái lát, 1 thìa canh nước tương, rượu nấu ăn, hành lá thái nhỏ, bột tiêu và muối, 1 thìa canh bột bắp.

Cách làm món sườn non hấp khoai lang

Bước 1: Sườn non chặt khúc vừa phải rồi rửa sạch sau đó dùng khăn bếp thấm khô nước. Cho sườn vào bát tô, thêm chút muối, nước tương, rượu nấu ăn, bột bắp, gừng băm nhỏ, trộn đều. Ướp sườn non trong 15 phút. Gọt vỏ khoai lang, rửa sạch và thái miếng có độ dày vừa phải. Thêm một ít muối và trộn đều. Ướp trong 10 phút.

Bước 2: Cho khoai lay vào đáy thố, xếp sườn non lên trên. Cho nước vào nồi hấp, đặt đĩa sườn non và khoai lang lên xửng, bật bếp và đun sôi. Hấp món ăn trên lửa lớn trong 25 phút cho đến khi chín. Lấy món ăn ra và rắc một ít hành lá thái nhỏ lên trên là hoàn thành.

2. Thịt gà hấp nấm hương

Thịt gà là nguồn protein chất lượng cao, thịt mềm, thơm ngon, giàu dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Giá cả phải chăng, vì vậy bổ sung vào thực đơn cho gia đình bạn, món ăn này cũng sẽ khiến trẻ ăn ngon miệng hơn. Từ đó giúp bổ sung dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe. Thịt gà hấp nấm hương được coi là "vua tăng cường miễn dịch"; là một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng với hương thơm nồng nàn. Chỉ cần hấp là món ăn đã trở nên vô cùng hấp dẫn, được cả người già và trẻ nhỏ yêu thích.

Nguyên liệu làm món thịt gà hấp nấm hương

2-3 phần đùi gà, 8-10 cây nấm hương khô (hoặc nấm tươi), gừng thái lát, nước tương, rượu nấu ăn, dầu hào, hành lá thái nhỏ, dầu ăn, muối, bột bắp.

Cách làm món thịt gà hấp nấm hương

Bước 1: Rửa sạch đùi gà sau đó chặt thành các miếng vừa ăn. Cho thịt gà vào bát tô, thêm chút muối, nước tương, gừng thái lát, rượu nấu ăn và 1 thìa canh bột bắp, trộn đều rồi ướp trong 10 phút. Nấm hương khô ngâm cho nở mềm, rửa sạch rồi ướp với một chút muối trong 5 phút. Bạn có thể cắt nấm hương làm 2-4 phần tùy kích thước, trước khi ướp.

Bước 2: Cho thịt gà và nấm hương đã ướp vào đĩa sâu lòng. Tiếp theo bạn cho nước vào nồi hấp, đặt đĩa thịt gà lên xửng rồi đun sôi nước trên lửa lớp. Hấp món ăn trong khoảng 20 phút cho đến khi chín. Lấy món ăn ra, rắc một chút hành lá thái nhỏ lên trên là có thể thưởng thức.

3. Chả thịt hấp táo đỏ, củ mài và nấm bụng dê

Thịt luôn là một loại thực phẩm phổ biến, nhưng khi kết hợp với nấm bụng dê - một loại nấm nổi tiếng với đặc tính tác động tích cực đến sức khỏe - sẽ tạo nên một món ăn thơm ngon và bổ dưỡng, có tác dụng làm ấm thận, bổ tỳ, bổ dạ dày và tăng cường hệ miễn dịch. Mùa thu cũng là mùa của củ mài - một nguyên liệu bổ dưỡng nhưng không gây khô, giúp làm ẩm phổi và bổ thận. Táo đỏ cũng là một loại "thuốc bổ" phổ biến, được mệnh danh là "vua của các loại trái cây". Chỉ cần hấp 4 nguyên liệu này là bạn đã có một món ăn mềm, mọng nước, không dầu mỡ, rất thích hợp để khai vị với cơm.

Nguyên liệu làm món chả thịt hấp táo đỏ, củ mài và nấm bụng dê

Một lượng nấm bụng dê vừa phải, 1 đoạn củ mài, 5 quả táo đỏ, 250g thịt băm, một chút gừng băm, nước tương, rượu nấu ăn, 1 thìa canh bột năng, bột tiêu, hành lá thái nhỏ, muối.

Cách làm món chả thịt hấp táo đỏ, củ mài và nấm bụng dê

Bước 1: Ngâm nấm bụng dê khô trong nước ấm khoảng 30°C trong 15 phút cho nở mềm rồi rửa sạch, để riêng phần nước ngâm nấm cho lắng cặn. Cho thịt băm vào bát, thêm muối, nước tương, bột bắp, rượu nấu ăn và gừng băm, trộn đều rồi ướp trong 5 phút. Củ mài gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái lát mỏng hơi vát. Táo đỏ rửa sạch, bỏ lõi.

Bước 2: Cho thịt băm vào bát, thêm nấm bụng dê, củ mài thái lát và táo đỏ đã rửa sạch. Sau đó thêm một ít nước ngâm nấm bụng dê vào (men theo miệng bát). Tiếp đó bạn cho nước vào nồi hấp điện, đặt bát nguyên liệu lên sửng rồi hấp ở lửa lớn trong 20 phút đến khi chín. Tắt bếp, lấy nguyên liệu ra, thêm chút muối và bột tiêu vào nước dùng, rắc một ít hành lá thái nhỏ lên trên.

Những món hấp như: Sườn non khoai lang; thịt gà hấp nấm hương và chả thịt hấp táo đỏ sẽ mang đến hương vị thơm ngon, dễ tiêu hóa, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn. Đừng bỏ lỡ cơ hội chế biến những món ăn bổ dưỡng này cho gia đình bạn trong tiết trời mát mẻ!