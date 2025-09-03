Sự thật phũ phàng ở tuổi 28: Công việc chỉ là công việc, đừng biến nó thành tất cả cuộc đời bạn

Từng tin rằng chỉ cần nhảy việc, đổi môi trường, những bức bối nơi công sở sẽ biến mất. Nhưng ở tuổi 28, tôi mới vỡ lẽ: Công việc ở đâu cũng vậy, đổi chỗ chỉ là đổi vấn đề. Sự thật là, không phải công việc mang đến cho ta ý nghĩa sống, mà chính ta phải tự tìm kiếm nó.

Sau 5 năm đi làm, tôi đã học được rằng: Đừng kỳ vọng quá nhiều, đừng dồn hết cảm xúc vào công việc, và càng không nên để trách nhiệm đè nặng đến mức kiệt quệ. Bởi cuối cùng, công việc không bao giờ yêu ta, chỉ có tiền lương về tài khoản còn cách ta sống và tận hưởng mới là giá trị thật.

Năm 23 tuổi, tôi bước vào đời đi làm với đầy kỳ vọng. Tôi tin rằng công việc sẽ mang lại cảm giác thành tựu, sẽ là nơi giúp tôi phát triển và tìm thấy bản thân. Nhưng rồi, sau khi từ công ty dịch vụ (bên B) chuyển sang làm trực tiếp cho doanh nghiệp (bên A), tôi ngỡ rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Không ngờ, những vấn đề mới lại ập đến, còn khó chịu hơn gấp bội.

Ảnh minh họa

Và tôi hiểu ra một điều: Công việc không tự dưng thay đổi chỉ vì bạn đổi chỗ ngồi. Bản chất nó vẫn vậy: Dùng thời gian đổi lấy tiền.

1. Đừng gán quá nhiều ý nghĩa cho công việc

Sự thật là, với đa số người, công việc không thể biến thành giấc mơ hay con đường rực rỡ. Nó là cơm áo gạo tiền, là hóa đơn mỗi tháng. Nếu cứ xem nó như toàn bộ cuộc sống, bạn sẽ dễ thất vọng và kiệt sức. Ý nghĩa cuộc sống, hãy đi tìm ở những thứ khác: gia đình, bạn bè, đam mê cá nhân.

2. Công việc không đáng để tiêu hao cảm xúc

Bị sếp mắng, bị đồng nghiệp cô lập, deadline dí tới tấp, tất cả chỉ là những mảnh vụn trong đời. Nếu đặt chúng trong bức tranh 50, 60 năm cuộc sống, chúng chẳng là gì cả. Đừng khóc, đừng trăn trở quá nhiều, hãy để công việc chỉ ở mức “công việc”.

Ảnh minh họa

3. Đừng quá bận tâm đến kỳ vọng của sếp

Những lời “em còn có thể làm tốt hơn” hay “cần nỗ lực nhiều hơn” thực chất chỉ là cách quản lý khai thác thêm năng suất. Đừng để kỳ vọng đó trở thành thước đo giá trị bản thân. Sếp khen không có nghĩa bạn giỏi nhất, sếp chê cũng chẳng đồng nghĩa bạn vô dụng.

4. Trách nhiệm không đồng nghĩa với hy sinh vô tận

Nếu công việc đã quá tải, dù có cày thêm giờ cũng chẳng bao giờ xong. Gắng gượng chỉ khiến cơ thể suy sụp nhanh hơn, chứ không đưa bạn đến gần hơn với tăng lương, thăng chức. Đôi khi, người dám nói ra khó khăn mới được quan tâm, còn kẻ lặng lẽ chịu đựng thì dễ bị bỏ quên.

Sau 5 năm đi làm, tôi đã tự thừa nhận một điều: Tôi sẽ không bao giờ thật sự yêu công việc của mình. Nhưng tôi học cách hòa giải với nó, để kiếm tiền trở nên nhẹ nhàng hơn. Ý nghĩa sống, niềm vui và hạnh phúc, tất cả phải do chính tôi tạo ra ngoài công việc.