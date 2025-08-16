Trong cơ quan hay bất kỳ môi trường công sở nào, không phải ai cũng muốn hoặc có thể trở thành "người nổi bật" ở tuyến đầu. Với những phụ nữ lựa chọn con đường an toàn nhưng vẫn muốn từng bước nâng tầm bản thân, chiến lược "thấp giọng – thâm canh" chính là bí quyết.

Không bon chen, không tiêu hao năng lượng vào việc vô nghĩa, tập trung vào thế mạnh và rèn bản lĩnh, đó là cách giúp bạn từ một nhân viên bình thường trở nên vững vàng, đáng gờm và khó thay thế. Dưới đây là 6 nguyên tắc giúp phụ nữ công sở vừa giữ được sự điềm tĩnh, vừa tiến lên bền vững.

1. Rõ ràng vai trò, không "ôm" việc thiên hạ

Làm tốt công việc của mình, không buông xuôi nhưng cũng không ôm đồm việc ngoài trách nhiệm. Mọi việc vượt ra khỏi phạm vi chức trách đều là "chuyện người khác", bạn có thể lịch sự từ chối hoặc khéo léo chuyển giao. Nguyên tắc "làm sâu, không làm rộng" sẽ giúp bạn tập trung năng lượng cho nhiệm vụ chính, đặc biệt với người dưới 30 tuổi. Đừng sớm "đốt" thời gian và sức lực cho những việc chẳng mang lại giá trị cho sự nghiệp của bạn.

Ảnh minh họa

2. Tập trung vào bản thân, không bị nhiễu bởi lời người khác

Hãy dám nói ra suy nghĩ, bảo vệ quan điểm và tôn trọng cảm xúc của mình. Tin vào năng lực, giá trị bản thân và đặt mục tiêu rõ ràng. Khi đã biết điều gì thực sự quan trọng với mình, bạn sẽ không còn loay hoay trước những lời phán xét. Người khác nói gì không quan trọng, miễn là bạn đang đi đúng con đường phù hợp với trái tim và kế hoạch của mình.

3. Không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện

Giữ bình tĩnh trước mọi tình huống, không chủ động tạo rắc rối nhưng cũng không trốn tránh khi rắc rối tìm đến. Một nhân sự trưởng thành cần biết xác định và bảo vệ ranh giới cá nhân. Khi bàn đến lợi ích, đừng quá nể nang. Đối diện với tiểu nhân, tuyệt đối đừng tỏ ra yếu thế, vì sự nhún nhường không đúng lúc sẽ khiến người khác lấn tới.

4. Gác lại "trái tim thủy tinh"

Bớt nghĩ rằng ai cũng đang chú ý, đánh giá mình. Thực tế, phần lớn đồng nghiệp bận quan tâm đến chính họ. Đừng quá ám ảnh với việc mọi thứ phải hoàn hảo. Hãy tăng khả năng chịu lỗi, chấp nhận bản thân chưa hoàn hảo và nhìn công việc, con người với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Ảnh minh họa

5. Biết "rút chân" đúng lúc

Chỉ cần không vi phạm chuẩn mực đạo đức cơ bản, còn lại việc người khác nghĩ gì hay đánh giá thế nào là chuyện của họ. Bạn không thể làm hài lòng tất cả. Quá nhiều lời giải thích thường vô ích, hãy để hành động và kết quả lên tiếng.

6. Chấp nhận rằng đời có nhiều kiểu người khó chịu

Trong cơ quan, không thiếu "yêu ma quỷ quái" với đủ trò khiến người khác khó chịu. Hãy giữ thái độ lạnh lùng, chỉ duy trì quan hệ công việc. Làm xong việc, nhận lương, hết giờ thì về. Ngoài 8 tiếng nơi làm việc, bạn hoàn toàn có quyền không để họ xuất hiện trong đời sống cá nhân của mình.