Dù đã ở tuổi 44, Meghan Markle vẫn chứng minh sức hút thời trang không hề suy giảm. Trong lần xuất hiện cùng Vương tử Harry và nữ đầu bếp Clare Smyth, cô chọn diện sơ mi xanh cổ điển, phối cùng quần jeans dáng slim-fit và giày loafer. Chỉ vài chi tiết đơn giản, Meghan đã khẳng định phong cách “effortless chic” thanh lịch mà không gượng ép.

Chiếc áo gốc đến từ Co Collections có giá hơn 14 triệu đồng, nhưng tin vui cho những phụ nữ trung niên yêu thích sự duyên dáng này là: Hàng loạt thương hiệu thời trang bình dân đã tung ra các mẫu sơ mi xanh tương tự với giá chỉ vài trăm nghìn.

1. Sơ mi oversized cotton

Một lựa chọn gần như “bản sao” của Meghan: Sơ mi 100% cotton, phom oversized thoải mái, phù hợp để mặc hàng ngày. Không chỉ có màu xanh, chiếc áo còn có thêm phiên bản trắng, hồng và kẻ sọc xanh, size từ XS-4XL, dễ dàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của phụ nữ trung niên. Phối cùng jeans hoặc giày đế xuồng, bạn sẽ có ngay phong cách smart-casual chuẩn Meghan.

Ảnh: H&M

2. Sơ mi slim-fit tôn dáng

Nếu muốn tạo cảm giác gọn gàng hơn, phiên bản sơ mi cotton poplin dáng slim-fit là lựa chọn lý tưởng. Thiết kế ôm nhẹ vào eo, tạo hiệu ứng thon gọn mà vẫn lịch sự, sang trọng. Với chất liệu mỏng nhẹ nhưng giữ dáng tốt, mẫu áo này thích hợp để mặc đi làm khi sơ vin với quần tây, hoặc kết hợp jeans cho cuối tuần trẻ trung. Size trải rộng từ 4-26, có cả màu trắng cổ điển để thay đổi.

Ảnh: Mango

3. Sơ mi Boden - thương hiệu được Hoàng gia ưa chuộng

Boden - nhãn hàng được Vương phi Kate yêu thích cũng có một phiên bản sơ mi xanh gần như giống hệt Meghan. Chiếc áo 100% cotton này có size từ 4-22, với cả dáng petite và regular. Không chỉ dừng ở màu xanh, mẫu áo còn có bản màu trắng, đủ để trở thành item “must-have” trong tủ đồ phụ nữ trung niên.

Ảnh: Boden

4. Phiên bản “Safari” từng được Vương phi Kate diện

Nếu muốn một chút phá cách, mẫu sơ mi Safari của Boden từng được Vương phi Kate mặc cũng là gợi ý đáng thử. Khác với chiếc áo crisp button-down của Meghan, bản Safari có chi tiết túi ngực, chất vải chambray mềm mại hơn, mang tinh thần utility-chic nhưng vẫn thanh lịch. Đây là một lựa chọn thú vị cho phụ nữ trung niên muốn thay đổi, vừa thoải mái, vừa sang trọng, lại được Hoàng gia “bảo chứng”.

Ảnh: Boden

Không nhất thiết phải chi hàng chục triệu cho hàng hiệu, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể trẻ trung, thanh lịch và phong cách như Meghan Markle chỉ với vài trăm nghìn đồng. Một chiếc sơ mi xanh cổ điển, kết hợp cùng jeans hoặc quần tây, đủ để khiến bạn nổi bật ở văn phòng hay dạo phố vừa gần gũi, vừa mang hơi thở Hoàng gia.