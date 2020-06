Sự ngoan cố gây phẫn nộ của Bùi Văn Công - kẻ khởi xướng sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Chiều 16/6, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên làm việc buổi chiều xét xử phúc thẩm vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại.

Bùi Văn Công là bị cáo đầu tiên trả lời thẩm vấn tòa phúc thẩm để trình bày lý do kháng cáo bản án tử hình trong vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Nói về bản án sơ thẩm về các tội bắt cóc, hiếp dâm, giết người, tàng trữ trái phép chất ma tuý trước đó, Bùi Văn Công thừa nhận bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, 3 tội danh còn lại Công nói rằng có người đứng sau vụ này, bị cáo hoàn toàn không làm những hành vi như bản án sơ thẩm tuyên án.

Tiếp tục, HĐXX đặt câu hỏi trong quá trình từ khi mua xe tải đến nay, Công đã bao giờ cho ai mượn hoặc có ai tiếp xúc được với chiếc xe hay không? Bị cáo lí giải thế nào về vết máu của nữ sinh Cao Mỹ Duyên trên thùng xe ô tô của mình?.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Bùi Văn Công chỉ thừa nhận tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, còn các tội danh bắt cóc, giết người, hiếp dâm Công nói mình bị oan.

Trả lời câu hỏi này, Bùi Văn Công khẳng định từ khi mua chiếc xe tải từ năm 2018, Công chưa bao giờ cho ai mượn xe của mình. Còn về vết máu của nạn nhân Cao Mỹ Duyên trên sàn thùng xe tải của mình Công khẳng định rằng có người khác đã bôi vết máu của Duyên lên xe của mình.

“Bị cáo bị hãm hại, bị cáo không biết ai đã hãm hại bị cáo, nếu biết ai đứng sau thì bị cáo đã không phải đứng ở đây. Bị cáo khẳng định kẻ đứng sau vẫn chưa bị bắt”, Công nói.

HĐXX đặt câu hỏi tại sao bị cáo kêu oan mà lại ký tất cả những biên bản lời khai trong quá trình điều tra? Công trả lời bản thân bị ép cung nên khi cán bộ điều tra đưa biên bản thì chỉ biết ký và nhấn mạnh rằng mình “cố sống để kêu oan trước toà”.

Bị cáo Công nói mình bị oan và nhấn mạnh rằng mình “cố sống để kêu oan trước toà”.

Khi chủ toạ phiên toà hỏi về mối quan hệ của Bùi Văn Công với các bị cáo khác, Công thừa nhận có quen biết 8 bị cáo còn lại. “Vậy là bạn của bị cáo toàn các bạn nghiện?”, Thẩm phán Bùi Xuân Trọng hỏi.

“Dù quen biết nhưng các bị cáo còn lại là 1 nơi, bị cáo một mình 1 nơi. Bị cáo chỉ chí thú làm ăn, chăn nuôi lợn, gà chứ không như các bị cáo khác”, Bùi Văn Công trả lời.

Trước bục khai báo, Công khai nhận rằng bản thân không biết sử dụng côn nhị khúc. Việc mình bị ép cung chỉ dám chia sẻ với “anh em” cùng buồng giam, Công không chia sẻ với các luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình.

Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) cấp cao tại Hà Nội đặt câu hỏi về việc Vương Văn Hùng (SN 1984) có cho Công mượn côn nhị khúc, đồng thời Công cũng đã trả lại côn nhị khúc đúng như những gì đã khai trong quá trình điều tra và thực nghiệm hiện trường.

“Không phải kháng cáo gì hết, đứa nào có tội thì tử hình luôn”, Công nói trước toà.

“Bị cáo không có trả lại Hùng cái gì hết, bị cáo không biết gì vì bị cáo không tham gia việc đó. Hôm nay, đứng trước toà, đứng trước nhân dân bị cáo mới dám nói thật những gì trong lòng bị cáo”, Bùi Văn Công đáp lời đại diện VKSND.

Tiếp đến, đại diện VKSND hỏi việc Cao Mỹ Duyên chết ở gần nhà bị cáo thì bị cáo có biết hay không? Công trả lời có biết và vợ Công là Bùi Kim Thu (SN 1975) là người trực tiếp phát hiện.

Đại diện VKSND tiếp tục hỏi lý do vì sao Công lại cho rằng mình bị oan, Công đưa ra 2 lý do, thứ nhất là việc vết máu trên thùng xe tải của mình là do người khác bôi vào để tạo hiện trường giả. Thứ hai là việc có người vứt thi thể Cao Mỹ Duyên vào khu đất mà em gái Công mới mua nhằm diệt kinh tế người em gái này.

“Đó là em gái bị cáo, là cùng một giọt máu nên nếu bị cáo làm, không thể nào bị cáo đưa đến đất nhà em gái mình”, Công nói.

Khi đại diện VKSND cấp cao tại Hà Nội nhắc nhở Công phải khai thành khẩn, kể cả khi Công có chối tội thì HĐXX vẫn có đủ căn cứ pháp lý để buộc tội, đối tượng này vẫn tiếp tục giữ thái độ ngoan cố, nói: “Không phải kháng cáo gì hết, đứa nào có tội thì tử hình luôn”.