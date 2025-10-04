Trở lại Running Man Vietnam ở mùa 3, Ninh Dương Lan Ngọc trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi vai trò là "bóng hồng" duy nhất trong dàn cast, mà còn vì liên tiếp vướng vào loạt lùm xùm ngoài ý muốn. Từ trang phục gây tranh cãi, màn đùa cợt thiếu tinh tế của đồng nghiệp cho đến cả động thái từ bạn thân Diệp Lâm Anh, tất cả khiến tên tuổi Lan Ngọc bỗng dưng "gây bão" khắp mạng xã hội.

Gặp chấn thương lúc ghi hình

Trước khi buổi họp báo Running Man Vietnam, Lan Ngọc đã gặp chấn thương khi ghi hình đến mức phải ngồi xe lăn. Dù gặp khó khăn trong việc di chuyển, nữ diễn viên vẫn cố gắng có mặt để tiếp tục ghi hình cùng đoàn. Thời điểm bị thương ở chân, Lan Ngọc cũng thường xuyên lên tiếng trấn an người hâm mộ.

Cho đến sự kiện họp báo vừa qua, tình hình chấn thương của nữ diễn viên trông đã tạm ổn, cô có thể tham gia vào đội hình hát nhảy mở màn. Bên cạnh đó, Lan Ngọc cũng có những chia sẻ về chuyện gặp chấn thương khi tham gia Running Man Vietnam.

Nữ diễn viên cho biết với một chương trình thực tế đòi hỏi vận động, di chuyển nhiều thì tình trạng chấn thương là không tránh khỏi. Ngoài ra, do ít sự chuẩn bị nhưng tinh thần nhiệt huyết, Lan Ngọc luôn tìm đối thủ khó nhằn, một trong số đó là Trấn Thành.

"Hồi xưa anh ấy là Khủng Long, còn bây giờ tiến hoá thành Bò Biển. Khi anh ấy tiến hoá thì lanh lợi hơn và có nhiều chiêu trò. Tôi cũng muốn đấu tay đôi với anh ấy, nên khi thử sức va chạm với anh ấy thì bị chấn thương vì không có sự chuẩn bị quá nhiều".

Lan Ngọc chấn thương khi đối đầu liên tục với Trấn Thành

Chiếc áo gây tranh luận

Trong buổi họp báo ra mắt Running Man Vietnam mùa 3, Lan Ngọc diện bộ cánh hồng pastel phối cùng chân váy trắng. Tuy nhiên, điểm khiến khán giả tranh luận chính là thiết kế phần ngực khá táo bạo, trông như để lộ nội y, tạo cảm giác khó hiểu.

Ngay sau buổi họp báo, hình ảnh của Lan Ngọc nhanh chóng phủ sóng khắp các diễn đàn hội nhóm showbiz, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng thiết kế lần này vượt quá giới hạn tinh tế, thiếu sự khéo léo cần có trong một sự kiện chính thống. Nhiều người thẳng thắn nhận xét: "Áo nhìn như lộ nội y, phản cảm quá", "Lan Ngọc xinh nhưng bộ đồ dìm dáng và kém sang", "Chưa bao giờ thấy Lan Ngọc mặc outfit khó hiểu đến vậy".

Ngược lại, không ít ý kiến bênh vực lại khẳng định đây chỉ là gu thời trang mang tính cá nhân, táo bạo và gợi cảm hơn so với phong cách quen thuộc của nữ diễn viên. Một số khán giả cho rằng trước Lan Ngọc đã có nhiều sao diện mốt thời trang này, và việc nữ diễn viên đang muốn thử nghiệm hình ảnh quyến rũ nên khó tránh khỏi tranh luận.

Chiếc áo sóng gió của Lan Ngọc thổi bùng tranh cãi

Bị réo tên vào màn trêu đùa kém duyên

Ồn ào chưa kịp lắng xuống, Lan Ngọc tiếp tục bị đưa vào tâm điểm tranh luận khi Trương Thế Vinh chia sẻ lại hình ảnh bộ trang phục gây tranh cãi của cô ghép chung với hình của siêu nhân điện quang. Nhiều khán giả cho rằng hành động này thiếu tinh tế, nhất là khi Lan Ngọc đang hứng chịu không ít bình luận trái chiều về outfit.

Không những vậy, cư dân mạng chỉ trích kiểu đùa cợt này của Trương Thế Vinh quá kém tinh tế, thậm chí phản cảm, bởi việc lấy ngoại hình và cơ thể phụ nữ ra làm trò cười vốn chưa bao giờ phù hợp. Không ít ý kiến nhấn mạnh với vị trí là người của công chúng, sở hữu lượng theo dõi lớn, Trương Thế Vinh càng cần cẩn trọng hơn trong phát ngôn và hành động, tránh để sự "hài hước" vô tình biến thành "khiếm nhã".

Trương Thế Vinh vấp tranh cãi vì màn trêu đùa kém duyên với Lan Ngọc

Trước làn sóng phản ứng gay gắt, Trương Thế Vinh đã phải lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Anh giải thích: "Mới biết sáng giờ Ngọc bị la quá, xưa giờ Ngọc hay chọc tôi, nay tính chọc lại tí mà thấy nhiều trang tiêu cực quá". Nam diễn viên khẳng định bức ảnh chỉ là một trò đùa giữa những đồng nghiệp thân thiết, nhưng không ngờ lại tạo ra hiểu lầm lớn trên mạng xã hội.

Dù vậy, lời giải thích này không làm tranh cãi hạ nhiệt. Trong khi đó, Lan Ngọc chọn cách giữ im lặng. Nữ diễn viên không lên tiếng phản ứng thêm, có lẽ để sự việc sớm lắng xuống và không đẩy mọi chuyện đi xa hơn.

Lan Ngọc không phản ứng thêm về ồn ào của Trương Thế Vinh

Bị nghi mâu thuẫn với Diệp Lâm Anh

Dường như drama bấy nhiêu vẫn chưa đủ, khi Lan Ngọc còn bất ngờ bị lôi vào ồn ào liên quan đến Diệp Lâm Anh theo cách không ai ngờ đến. Mọi chuyện bắt nguồn từ một bài đăng trên Threads chỉ trích Diệp Lâm Anh EQ thấp vì đi họp báo Running Man để ủng hộ Lan Ngọc nhưng trong loạt ảnh lại không có tấm nào chụp cùng nhân vật chính.

Cư dân mạng còn nhắc lại trong một sự kiện cá nhân trước của Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh cũng có động thái tương tự. Chính vì vậy mà cộng đồng mạng càng bày tỏ thái độ gay gắt về phía Diệp Lâm Anh, và dĩ nhiên Lan Ngọc cũng bị gọi tên.

Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc hứng drama "trên trời rơi xuống"

Thực tế, tại buổi họp báo vừa qua, Diệp Lâm Anh và Khổng Tú Quỳnh đến sự kiện trễ. Khi cả hai xuất hiện thì Lan Ngọc đã lên sân khấu để bắt đầu chương trình. Vì thế những hình ảnh Diệp Lâm Anh chụp tại khu vực khách mời không có mặt Lan Ngọc. Tuy nhiên sau đó, Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc vẫn tương tác thân thiết, ôm nhau chụp ảnh tại một khu vực khác.

Sau những hình ảnh trên khu vực ghế ngồi, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh cũng đã chia sẻ một video ghi lại khoảnh khắc chụp ảnh cùng Lan Ngọc, cho thấy mối quan hệ cả hai vẫn bình thường. Nhiều người lý giải có thể hình ảnh chụp cùng Lan Ngọc ở khu ghế ngồi của khách mời chưa có nên Diệp Lâm Anh và ekip chia sẻ hình ảnh khác trước. Cộng thêm việc bài đăng của Diệp Lâm Anh vẫn nhắc đến người em thân thiết trong dòng trạng thái chứ không hề bỏ quên Lan Ngọc.

Nhiều netizen bênh vực Diệp Lâm Anh và phản pháo chủ tài khoản Threads khi có cách nhìn phiến diện về mối quan hệ của Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc. Nhiều người đồng tình với quan điểm câu chuyện bị làm quá lên để tạo ra ồn ào không đáng có. Còn Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc có lẽ cũng cảm thấy drama này vô lý đến mức không phải lên tiếng giải thích nhiều. Cả hai sau đó đã chia sẻ những khoảnh khắc chung với nhau như động thái ngầm khẳng định mối quan hệ giữa họ vẫn thân thiết.

Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc chia sẻ khoảnh khắc chung của nhau giữa lúc bị nghi xích mích

Chỉ 1 buổi họp báo mà liên tiếp ba lùm xùm bùng nổ khiến Lan Ngọc trở thành nhân vật được nhắc tên nhiều nhất mùa Running Man mới. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, có thể thấy nhiều tình huống vốn dĩ không nghiêm trọng đến mức ồn ào. Trong làn sóng dư luận, Lan Ngọc vẫn giữ sự bình tĩnh quen thuộc: nhẹ nhàng lên tiếng khi cần, tiếp tục công việc, và duy trì mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp, bạn bè.