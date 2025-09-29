Chuyện gì đang xảy ra giữa Ngọc Thanh Tâm và Trọng Hiếu khiến đàng gái thừa nhận không thoải mái?

Sau sức hút từ chương trình Gia đình Haha, Ngọc Thanh Tâm đang là cái tên được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Không chỉ gây ấn tượng khi lần đầu tham gia show thực tế với hình ảnh gần gũi, giản dị hơn hẳn tiểu thư nhà giàu, Ngọc Thanh Tâm còn được khen đáng yêu, duyên dáng khi tương tác với các khách mời nam, dàn cast.

Từ đây, hàng loạt tình huống "đẩy thuyền" liên tục xuất hiện, nào là ghép đôi với Neko Lê - người anh em thân thiết nhiều năm qua, nào là bình luận "nảy số" với ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu. Nhiều netizen còn hài hước ví von: "Neko đang đối đầu với người có thể cướp 7000 tỷ của anh ấy" hay "Kiếp này Hiếu xem như đã nhặt được kho báu".

Ngọc Thanh Tâm được ghép đôi nhiệt tình với Trọng Hiếu sau khi tham gia Gia đình Haha

Tuy nhiên, loạt bình luận tưởng chừng chỉ dừng ở mức "ghẹo vui" lại khiến Ngọc Thanh Tâm phải lên tiếng. Trên trang cá nhân, cô thẳng thắn thừa nhận bản thân không thấy thoải mái khi mọi câu chuyện tình cảm, đời tư xung quanh đều bị gắn liền với danh xưng "tiểu thư 7000 tỷ". Ngọc Thanh Tâm mong khán giả hãy gọi cô bằng tên thật, thay vì biến gia thế thành yếu tố để bàn luận.

"Nếu kiếp này nhặt được kho báu là một người bên cạnh làm mình cảm thấy cuộc sống này thật thú vị khi có người để chia sẻ những chuyện vui buồn, người làm cho mình nhớ nhung, người mỗi sáng dậy mình đều nghĩ tới, mỗi tối trc khi đi ngủ đều muốn nói yêu, thì Tâm nhận", Ngọc Thanh Tâm nói.

Ngọc Thanh Tâm cho biết cô không thoải mái khi nhiều người lấy gia thế của cô ra để bàn tán về chuyện đời tư

Ngọc Thanh Tâm là một trong những nghệ sĩ trẻ hiếm hoi của Vbiz theo đuổi cùng lúc cả hai lĩnh vực diễn xuất và sản xuất nội dung. Cô được biết đến là tiểu thư giàu có, con gái của nữ đại gia thủy sản nức tiếng Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Gần đây, cô còn gây chú ý khi trở thành một mảnh ghép trong dàn cast Gia đình Haha - Những ngày trời bao la, cho thấy khía cạnh gần gũi, chân thật và giàu năng lượng tích cực. Từng bị định kiến vì xuất thân "trâm anh thế phiệt", Ngọc Thanh Tâm đang dần chứng minh sự nghiêm túc với nghệ thuật bằng thực lực và con đường riêng.