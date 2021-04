Song Joong Ki bất ngờ ủng hộ đối thủ của Song Hye Kyo, fan tức giận vì có ngày lại đối xử vô tâm, phũ phàng đến vậy

Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun là 2 cái tên luôn so kè trên khắp các bảng xếp hạng. Trong năm 2021, cả hai cũng sẽ có màn trở lại ở địa hạt phim truyền hình nên càng nhận được sự chú ý của khán giả.

Được biết trong thời gian này, Jun Ji Hyun đang thực hiện các cảnh quay cho dự án phim mà cô tham gia vai chính có tên Mount Jiri. Cũng vì lý do này mà Song Joong Ki đã thể hiện sự ủng hộ dành cho Jun Ji Hyun cũng như ekip đoàn làm phim khi gửi xe cà phê đến phim trường.

Song Joong Ki đích thân gửi xe cà phê đến phim trường Mount Jiri với lời nhắn bày tỏ sự ủng hộ dành cho bộ phim và Jun Ji Hyun.

Tuy nhiên hành động của Song Joong Ki lại vô tình trở thành đề tài gây tranh cãi khi Song Hye Kyo cũng đang trong những ngày ghi hình cho dự án Now, We Are Breaking Up. Chưa kể Jun Ji Hyun còn là đối thủ của vợ cũ Song Joong Ki, bộ phim mà cả hai tham gia chắc chắn sẽ còn "chiến" nhau ở các giải thưởng cuối năm nên việc Song Joong Ki công khai ủng hộ đối thủ của Song Hye Kyo khiến nhiều fan cảm thấy tức giận khi cho rằng quá vô tâm, phũ phàng.

Song Hye Kyo cũng đang thực hiện các cảnh quay cho dự án Now, We Are Breaking Up.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bênh vực Song Joong Ki khi cho rằng nam diễn viên vốn có mối quan hệ thân thiết với Jun Ji Hyun nên việc công khai ủng hộ bạn thân là chuyện quá bình thường.

Fan tung bằng chứng khẳng định Song Joong Ki rất thân với Jun Ji Hyun.

Mount Jiri là một bộ phim truyền hình bí ẩn kể về những người leo núi khám phá Jirisan rộng lớn. Trong phim, Jun Ji Hyun vào vai Seul Kang - người kiểm lâm giỏi nhất ở Vườn quốc gia Jirisan. Cô thông thạo mọi thứ về núi Jiri, đủ để đoán biết nơi gặp nạn chỉ bằng một cọng cỏ.

Trong khi đó, Joo Ji Hoon đảm nhận vai Kang Hyun Jo, một kiểm lâm viên mới tại Vườn quốc gia Jirisan. Anh là cựu sĩ quan quân đội, người có một bí mật không thể tiết lộ. Anh cùng Seul Kang cứu giúp người dân mắc kẹt trên núi Jiri.

Joo Ji Hoon - Jun Ji Hyun.

Mount Jiri dự kiến lên sóng vào tháng 6 này.