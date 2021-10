Đam mê hẹn hò với tình trẻ, Song Hye Kyo sắp nên duyên với mỹ nam Lee Do Hyun kém 13 tuổi

Truyền thông Hàn đưa tin, Lee Do Hyun đang thảo luận tích cực tham gia bộ phim The Glory.

Ngay sau đó, công ty quản lý Yuehua Entertainment của nam diễn viên cũng lên tiếng xác nhận Lee Do Hyun đã nhận được lời đề nghị cho vai chính bộ phim. Trước đó, Song Hye Kyo cũng gây chú ý khi quyết định đóng vai chính Dong Eun. Nếu nhận lời thì Lee Do Hyun sẽ có cơ hội hợp tác cùng Song Hye Kyo trong phim mới.

Lee Do Hyun.

Song Hye Kyo.

Trong thời gian gần đây, Song Hye Kyo và Lee Do Hyun đều đang quay hình cho phim mới. Được biết Lee Do Hyun sẽ đảm nhiệm vai nam chính của bộ phim Melancholia. Trong khi đó, Song Hye Kyo sẽ tái xuất trong Now, We Are Breaking Up sắp lên sóng vào thời gian tới.

Lee Do Hyun trong phim Melancholia.

Song Hye Kyo trong Now, We Are Breaking Up.

The Glory kể về một học sinh trung học mơ ước trở thành kiến trúc sư. Tuy nhiên, anh phải bỏ học sau khi bị bạo lực học đường. Nhiều năm sau, hung thủ kết hôn và có một đứa con. Khi đứa trẻ đang học tiểu học, nạn nhân cũ trở thành giáo viên chủ nhiệm và bắt đầu cuộc trả thù đối với thủ phạm và những người chứng kiến năm xưa.

The Glory do biên kịch Kim Eun Sook chấp bút. Bà là người từng đứng sau thành công của hàng loạt bộ phim đình đám như Hậu duệ mặt trời, Yêu tinh, Người thừa kế.